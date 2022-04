ISEE basso: ecco quali sono i bonus e le agevolazioni attualmente attivi, aggiornati ad aprile 2022 e da richiedere subito. Se l’ISEE della tua famiglia è basso e non puoi contare su redditi elevati, sappi che hai a disposizione tutta una serie di aiuti economici da poter richiedere immediatamente. Il Governo Draghi, come accade praticamente da qualche anno, ha infatti confermato tutta una serie di bonus per ISEE basso. Si tratta di agevolazioni che l’esecutivo ha pensato appositamente per sostenere i redditi delle famiglie italiane. E non si tratta, nella maggior parte dei casi, di agevolazioni che hanno a che fare con la crisi economica scaturita dalla pandemia di Covid-19. Le agevolazioni in questione, se rispetterai i requisiti previsti, ti consentiranno di ottenere fino a ben 1.300 euro mensili, a partire dal mese di aprile. Ecco, dunque, quali sono i bonus ISEE basso che puoi richiedere a partire dal corrente mese. Prima di iniziare, ti consiglio il seguente video YouTube a cura di Martino Campioni, che ti spiegherà come si richiede l’ISEE in autonomia col modello precompilato INPS. Il modello aggiornato sarà infatti indispensabile per richiedere tutti i bonus di aprile che andremo ad analizzare. Anche se è possibile richiedere l’ISEE praticamente in ogni mese dell’anno, ricorda che è sempre meglio aggiornarlo entro la fine del mese di gennaio di ogni anno se sei già percettore di sussidi statali. In caso contrario, potresti vederti sospendere le agevolazioni che ti sono già state assegnate per mancanza di conferma dei requisiti richiesti. Bonus ISEE basso aprile 2022: i buoni spesa Tra le misure di sostegno che vengono conferite alle famiglie con ISEE basso, la prima da citare è sicuramente il bonus spesa. La misura ti consentirà di ricevere dei veri e propri buoni spesa, di solito in forma di voucher, da spendere in beni di prima necessità e, talvolta, anche per il pagamento delle utenze. I buoni spesa sono dei bonus ISEE basso che vengono gestiti dai Comuni: per tale ragione, non potremo approfondirne tutti i requisiti in questa sede. Dovrai infatti consultare lo specifico bando pubblicato dal tuo Comune di residenza per poter sapere qual è il limite ISEE richiesto per accedere ai buoni spesa comunali. Un discorso analogo può essere fatto anche per gli importi: dato che sono a discrezione del Comune, è possibile fare solamente una stima. In generale, gli importi dei buoni spesa si aggirano intorno ai 300 euro per famiglia. Ma ci sono vari Comuni in cui questo bonus ISEE basso raggiunge cifre molto più elevate, fino a toccare gli 800 euro totali. Ovviamente, gli importi dipendono anche dal numero di componenti del tuo nucleo familiare. Se hai una famiglia numerosa, potrai contare su voucher più ricchi. Se sei interessato a richiedere il bonus spesa, ti consigliamo di leggere il nostro approfondimento interamente dedicato a questa agevolazione, che potrai trovare al seguente link: Buoni spesa: 800€ da richiedere ora, domande entro il 30/04! Bonus ISEE basso aprile 2022: Carta Acquisti INPS Altro bonus ISEE basso che puoi richiedere durante il corrente mese di aprile 2022 è la Carta Acquisti. Il funzionamento di tale agevolazione è simile a quello dei buoni spesa, ma si tratta di un bonus ISEE basso gestito dall’INPS. In totale, i titolari della Carta Acquisti INPS possono contare su 480 euro l’anno per il pagamento della spesa, ma anche per saldare le utenze. Un po’ come succede nel caso dei buoni spesa comunali, dunque. Ma, a differenza del bonus spesa che viene di solito erogato in forma di voucher, la Carta Acquisti INPS viene conferita in forma di carta elettronica. Questa viene ricaricata dall’Istituto ogni due mesi di una somma pari ad 80 euro. Avrai comunque a disposizione 40 euro mensili per le tue spese ammesse. Ricorda che, purtroppo, questo bonus ISEE basso concesso in forma di carta elettronica non potrà essere richiesto da tutti. Potrai accedervi solamente nel caso in cui nella tua famiglia sia presente un minore di età non superiore ai tre anni. Puoi inoltre richiedere la Carta se hai un’età superiore ai 65 anni. La Carta Acquisti può essere richiesta anche durante il corrente mese di aprile: sarà necessario recarti presso uno sportello Poste Italiane per richiederla. Allo sportello dovrai presentare un modello ISEE entro i 7.120,39 euro annui. La cifra sale a 9.493,86 euro se hai più di 70 anni. Bonus ISEE basso: ad aprile cambia l’agevolazione per le bollette Se hai un ISEE basso, puoi anche contare sull’agevolazione specifica per il pagamento di bollette e utenze domestiche. Tale bonus ISEE basso prende il nome non ufficiale di bonus bollette e, sebbene attivo da anni, è stato oggetto di vari cambiamenti. Il Governo ha infatti deciso di potenziare la misura, in ragione dei numerosi aumenti che hanno interessato le utenze di luce e gas. Di base, se hai un ISEE basso puoi contare su un bonus bollette che conferisce uno sconto diretto sulle utenze della luce che va dai 165 ai 235 euro. Gli importi 2022 sono infatti stati aggiornati proprio durante il corrente mese di aprile, alla luce del nuovo Decreto Bollette. Per quanto riguarda, invece, il bonus ISEE basso per le bollette del gas, questo varia sia al variare dell’ampiezza del tuo nucleo familiare, sia in base alla zona climatica di residenza. Anche per quanto riguarda le utenze del gas, comunque, per tutto il 2022 potrai contare su sconti maggiori rispetto agli anni precedenti. Per quanto riguarda il limite ISEE, invece, sappi che per l’anno corrente e fino al prossimo 31 dicembre 2022 è stato innalzato. Se fino al 2021 era richiesto un ISEE di 8.265 euro per poter contare sullo sconto del bonus bollette, ad oggi il limite massimo è stato innalzato a 12.000 euro. Non dovrai compiere alcuna azione né compilare alcuna richiesta per ricevere il tuo sconto sulle bollette. Del bonus se ne occupa infatti ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che provvede ogni anno ad individuare le famiglie con ISEE basso. In base alle DSU fatte pervenire all’INPS, in altre parole, le famiglie più bisognose potranno contare su uno sconto in bolletta totalmente automatico. Bonus ISEE basso, 270 euro al mese per famiglie con minori Ultimo bonus ISEE basso che puoi richiedere fin da subito, anche durante questo mese di aprile 2022, è il contributo pensato per le famiglie con figli piccoli a carico. Si tratta di un bonus che potrà aiutarti a saldare un tipo di spesa particolare: quella relativa alla retta per l’asilo nido. Stiamo infatti parlando del bonus asilo nido, che si può richiedere se si ha a carico un figlio di età compresa tra zero e tre anni da iscrivere al nido. Il contributo, in realtà, può essere richiesto anche senza ISEE, ma le cifre concesse variano al variare del reddito familiare. Se hai un ISEE basso fino a 25.000 euro, ti spetteranno ben 11 mensilità da 272,72 euro ognuna, per un totale di 3.000 euro di bonus. Chi, invece, non presenta ISEE, potrà contare su un contributo a metà: undici mensilità da 136,36 euro, per 1.500 euro totali. Per richiedere il bonus, ti basterà sfruttare il sito ufficiale INPS, alla sezione dedicata. Dovrai munirti non solo dei dati anagrafici del bambino, ma anche delle ricevute che attestino che stai effettivamente pagando la retta per l’asilo nido. Puoi richiedere la misura entro il prossimo anno: la scadenza per le rette mensili dell’asilo relative all’anno 2022 è fissata al 1° aprile 2023. Per concludere, se riuscirai a richiedere tutti i bonus ISEE basso fino ad ora analizzati, sommandoli insieme potrai ottenere fino a circa 1.300 euro al mese in totale.

Alessia Seminara

Copywriter, classe 1991.

Versatile, multipotenziale, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università degli Studi di Catania, con una seconda laurea in Logopedia, ho una passione per la scrittura e il web copywriting. Entrambe mi hanno portato a concludere la canonica formazione accademica e ad intraprendere un ulteriore percorso di formazione in Seo e Copy Persuasivo. Grazie a vari corsi di formazione ho approfondito le mie conoscenze in ambito Digital Martketing. Negli anni ho stretto diverse collaborazioni come copywriter freelance per seguire variegati progetti.