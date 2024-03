Allergia primaverile, questi sono 5 rimedi naturali per combatterla e stare meglio

Ogni volta che la bella stagione si avvicina l'allergia colpisce moltissimi italiani: come alleviare i fastidi della primavera? Proprio la natura ti viene in soccorso: ecco come.

La primavera è arrivata e con essa anche le allergie stagionali. Una delle più comuni è l'allergia al polline, ma non è l'unica. In questo periodo caratterizzato dall'attività di impollinazione delle api, i sintomi per chi soffre di allergia si acuiscono. Per moltissime persone la primavera non è un periodo molto sereno, perché spesso devono fare ricorso a medicinali e antistaminici per poter alleviare i sintomi dell'allergia. Ma in pochi sanno che ci sono anche alcuni rimedi 100% green che possono essere di supporto per questa problematica: ecco i rimedi naturali contro l'allergia primaverile.

Allergia stagionale: cos'è e quali sono i sintomi

Si intende per allergia primaverile un tipo di allergia stagionale che caratterizza il periodo tra aprile e giugno. Alcuni soggetti sono allergici al polline delle piante che fioriscono in questo periodo e il numero delle persone allergiche aumenta ogni anno.

I sintomi interessano principalmente le vie respiratorie: starnuti, lacrimazione, naso chiuso, prurito agli occhi e, in casi più gravi, anche asma. Questi sintomi portano a una serie di conseguenze spiacevoli per il soggetto che ne soffre, come insonnia e irascibilità, limitando la produttività giornaliera. Una delle cure prescritte dagli specialisti per combattere l'allergia primaverile è l'uso di antistaminico, disponibile sia nella versione a compresse sia spray.

Come calmare l'allergia primaverile senza antistaminico: la lista dei rimedi naturali più utili

In molti casi l'allergia primaverile si può stanare senza l'uso di antistaminici. Ci sono alcuni rimedi naturali per contrastare il rilascio di istamina, che è la causa principale dei sintomi allergici.

1. Vitamina C

Questa vitamina ha un alto potere antistaminico. Si trova in natura in diversi alimenti, come arance, mandarini, kiwi, pompelmi, limoni, spinaci, peperoni, lattughe, cavolfiori, broccoli, fragole, lattuga e pomodori.

Le proprietà della vitamina C non finiscono qui, perché è anche un valido alleato per contrastare i radicali liberi.

2. Quercitina

Appartenente alla famiglia dei flavonoidi, è ricca di antiossidanti ed è un naturale antinfiammatorio. Si trova in mele, aglio, legumi, pomodori, noci, pistacchi, peperoni, tè verde e nero, cavolo, broccoli, capperi, lattuga e pomodori.

3. Basilico

Dal profumo inebriante, la pianta è usata solitamente per aromatizzare i piatti, ma è anche un ottimo antistaminico. Si possono preparare ottime tisane o impacchi da bere o applicare sulle eruzioni cutanee. L'importante è lasciare essiccare le foglie prima di procedere alla preparazione della tisana.

4. Zenzero

Tra le molteplici proprietà dello zenzero, c'è anche quella di contrastare naturalmente i sintomi allergici. Il merito è dell'alto contenuto di antiossidanti. Si tratta di un alimento molto versatile in cucina. La radice essiccata può essere consumata sia nella sua forma naturale sia come base di tisane e infusi. In commercio c'è anche la versione in polvere, ottima per aromatizzare i piatti.

5. Rooibos

Questa pianta di origine africana è ricca di antiossidanti e vitamina C. Essendo priva di caffeina, è una base perfetta per tisane da consumare in qualsiasi momento della giornata.