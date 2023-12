In questi ultimi anni, un ingrediente è entrato a far parte della dieta di donne e uomini, o meglio una radice dalle innumerevoli proprietà.

Si tratta dello zenzero, nome scientifico Zingiber officinale, oramai divenuto molto diffuso anche in Europa grazie alle sue innumerevoli proprietà.



Questa è una radice commestibile, largamente usata sia in cucina ma anche in erboristeria è originaria del sud-est asiatico marittimo, ma è coltivata anche in Italia.

Tante le proprietà e i benefici dello zenzero, soprattutto sull’apparato digerente.

Ma scopriamo insieme tutte le proprietà della radice.

Fa bene al sistema immunitario, alla digestione e alla linea: 7 benefici dello zenzero

Tra le piante medicinali più usate nel mondo da più di 3000 anni per le sue proprietà curative, c’è lo zenzero.

Fresco o in polvere, puro o associato ad altri ingredienti come cannella, limone ecc., questo fitocomplesso ha capacità antinausea e migliorative per la salute intestinale.

La parte che viene usata è il rizoma ossia la radice. Dal sapore piccante e pungente, è un ottimo ingrediente da usare in cucina. Questo rende i piatti molto gustosi e altamente digeribili.

Tra gli effetti più importanti dello zenzero c’è sicuramente quello sull’apparato digerente.

Secondo alcune fonti storiche, lo zenzero avendo una forma simile allo stomaco, aiuta a combattere i disturbi legati all’apparato digerente.

Viene commercializzato come rimedio naturale per ridurre la nausea o calmare eventuali mal di stomaco.

A dirlo sono anche numerosi studi che ritengono che sia efficace quanto alcuni farmaci antinausea.

Infatti i principi attivi dello zenzero, sembrerebbero produrre un aumento della reattività digestiva dello stomaco aumentando lo svuotamento.

Inoltre si tratta di un potente anti-infiammatorio, che non solo riduce l’infiammazione ma non la promuovono. Tale proprietà è da ricondursi ai gingeroli.

Inoltre lo zenzero ha effetti dimagranti e metabolici non del tutto trascurabili.

Alcuni studi hanno evidenziato una certa correlazione tra assunzione di zenzero e miglioramento sia dell’effetto dimagrante, sia di alcuni parametri metabolici come la colesterolemia e la glicemia.

Non è tuttavia noto il meccanismo alla base di questi effetti.

Anche in gravidanza l zenzero può essere usato per contrastare le nausee gravidiche, ma anche da cinetosi e chemioterapia.

Pertanto il suo utilizzo è sicuro per la donna sia in gravidanza che in fase di allattamento.

Questo è importante perché inizialmente esistevano alcune preoccupazioni riguardanti il passaggio di certi principi attivi aromatici o piccanti nel latte.

Lo zenzero, come abbiamo detto, ha proprietà anti-infiammatorie e molti lo assumono per le sue capacità antisettiche nei confronti delle vie aeree superiori.

Non ci sono studi ed evidenze empiriche in merito ma è possibile che i principi attivi contenuti nella radice esercitino un effetto leggermente anestetico e antidolorifico sulla mucosa della faringe.

Zenzero, ecco gli altri benefici

La tisana allo zenzero combinata con il miele ha un effetto tipicamente emolliente e conferisce sollievo alla gola secca ed irritata.

Inoltre il suo uso migliora la funzione cerebrale. Gli antiossidanti e i composti bioattivi contenuti nello zenzero riuscirebbero a inibire alcuni processi infiammatori del cervello.

Alcuni studi hanno dimostrato che assumere giornalmente dosi di zenzero, migliorano il tempo di reazione e la memoria di lavoro.

Inoltre aiuta le donne in caso di crampi mestruali, infatti lo zenzero aiuta nella riduzione del dolore durante i primi 3-4 giorni del ciclo mestruale.

La dose indicativa consigliata varierebbe tra i 700 e i 2000 mg.

Inoltre questo riduce gli zuccheri nel sangue, In uno studio su 41 partecipanti con diabete di tipo 2, 2 grammi di zenzero in polvere al giorno hanno ridotto del 12% la glicemia a digiuno.

Attenzione ad alcuni effetti collaterali

Non solo effetti positivi dello zenzero ma anche alcune contro indicazioni derivante da un uso prolungato: questo può provocare bruciore di stomaco, gas e diarrea dopo averlo consumato, ma ciò dipende dall'individuo, dalla quantità e dalla frequenza di utilizzo.

Gli stessi composti attivi che forniscono benefici per la salute possono anche irritare il rivestimento della mucosa della bocca e della gola, soprattutto in chi non è abituato al suo sapore pungente.