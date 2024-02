7 trucchi anticellulite che funzionano e devi seguire tutto l'anno: ecco quali sono

Ecco quali sono i trucchi anticellulite da seguire tutto l’anno, e non solo per pochi mesi prima della prova costume, per eliminare il problema in modo efficace.

Si tratta di un problema che affligge tutte le donne, anche quelle magre e che, apparentemente, sembrano non esserne afflitte.

E invece, ce l’hanno anche loro: solo che conoscono i trucchi anticellulite da seguire tutto l’anno, e non solo per pochi mesi, prima della prova costume.

In questo articolo sveliamo quali sono, così da arrivare nelle condizioni migliori possibili a giugno ma con il buon proposito di continuare anche dopo, mesi invernali inclusi.

Come eliminare la cellulite dalle gambe in poco tempo

Il mese di marzo si avvicina e con esso, almeno si spera, la primavera. Si va verso la bella stagione e, proprio in questo periodo, si assiste a un incremento di iscrizioni in palestra e di acquisti di prodotti anticellulite.

Ma certo, non è possibile fare miracoli, nell’arco di tre o quattro mesi. Non c’è tempo da perdere, bisogna iniziare fin da subito e fare in modo che questi suggerimenti diventino una vera e propria routine quotidiana, 365 giorni all’anno.

Eliminare la cellulite significa innanzitutto sapere cosa è che favorisce la sua comparsa.

Tra le cause principali nella formazione della cellulite troviamo:

• carenza di sonno

• sedentarietà

• uso di pantaloni troppo stretti

• sbalzi ormonali

• consumo frequente di cibi industriali raffinati.

Appare evidente come le creme anticellulite, per quanto efficaci, non possano compiere il miracolo di far sparire la cellulite, se prima non si agisce dall’interno e quindi non si modificano le proprie abitudini alimentari e lo stile di vita.

Qual è il rimedio più efficace contro la cellulite: x trucchi da seguire tutto l’anno Vediamo allora qual è la beauty routine quotidiana da seguire per eliminare la cellulite nel tempo giorno dopo giorno.

1. Pasti bilanciati

Ormai è ampiamente dimostrato che il consumo eccessivo di zuccheri e grassi non solo nuoce alla salute ma favorisce anche l’insorgere di stati infiammatori, tra cui anche la comparsa della cellulite (che altro non è che un’alterazione del tessuto adiposo).

Per questo motivo, ogni pasto deve contenere una porzione di verdure, ortaggi o di frutta, fonti preziose di antiossidanti e dalla potente azione antinfiammatoria.

2. Riduzione dello zucchero

La presenza eccessiva di zuccheri nel sangue provoca una eccessiva produzione di insulina e innesca il processo della glicazione, responsabile di stati pro infiammatori. Attenzione perché eliminare i dolci dalla propria dieta non è assolutamente sufficiente.

Pasta, pane, pizza, prodotti da forno, per la colazione tra cui cereali, fette biscottate, biscotti e via di seguito: tutto contiene zucchero.

3. Favorire le fonti proteiche

Una dieta che mira a eliminare la cellulite è senza dubbio una dieta low carb. Non è detto che si debba obbligatoriamente seguire un regime dietetico chetogenico ma è opportuno ridurre l’assunzione di carboidrati, il più possibile.

Via libera dunque a carne bianca e magra come il pollo, pesce e legumi.

4. Bere tanta acqua

Lo sentiamo ripetere di continuo, semplicemente perché è vero e soprattutto perché, grazie all’acqua, riusciamo ad eliminare il sodio, causa di ritenzione idrica e cellulite.

5. Fare movimento

Nessuna scusa: anche chi non ha la possibilità di iscriversi in palestra, può comunque dedicarsi a una camminata a passo svelto almeno 3 volte a settimana e magari a una pedalata nel weekend.

6. Massaggi anti-cellulite

In questo caso è necessario ricorrere alle mani esperte di specialisti del settore. Chi dunque ha un piccolo budget da investire, è bene che si sottoponga a una seduta di massaggi anti-cellulite, davvero rigeneranti perché stimolano il microcircolo sanguigno e riattivano i vasi linfatici.

7. Creme anticellulite

Infine, per eliminare la cellulite, il consiglio è di utilizzare regolarmente una crema specifica da applicare sulle parti del corpo maggiormente colpite da questo inestetismo.

Ecco la migliore crema anticellulite in vendita al supermercato.

I maggiori benefici si ottengono proprio dalla costanza e regolarità nel trattare quotidianamente le zone più critiche, nel corso dell’intero anno e non solo in vista dell’arrivo dell’estate.

Come rendere meno visibile la cellulite

Tutte noi senza dubbio metteremo il massimo dell’impegno nel trattare l’antiestetica cellulite. Ma nel frattempo che la soluzione migliori, cosa possiamo fare per camuffarla e rendere le nostre gambe più gradevoli alla vista?

Ecco i migliori trucchi per nascondere la cellulite:

• abbronzatura . Ebbene sì, il colore ambrato aiuta molto nel camuffare l’inestetismo

• fondotinta. Non immaginare quello per il viso, troppo denso e cremoso. Esistono dei prodotti spray che fanno miracoli, in grado di uniformare la grana della pelle e renderla simile alla seta

• tacchi alti. In realtà, indossarli ogni giorno favorisce la formazione dell’inestetismo ma per una serata importante, magari indossando un abito chiaro e attillato, il tacco alto rende la gamba molto più slanciata e tonica

• collant anticellulite. Ebbene, in commercio esiste anche questo genere di escamotage, per contenere la pelle delle cosce e renderla più compatta alla vista

• pareo in spiaggia. Solitamente è il lato B quello più colpito dalla presenza di cellulite.

Ecco dunque che utilizzare dei vestiti “mimetici” per così dire, è di aiuto nel sentirsi più sicure di sé, anche in spiaggia, quando i centimetri di stoffa a disposizione per coprirsi sono davvero pochi.