Anticipazioni House of the Dragon 1x09. In questo articolo andremo a scoprire nel dettaglio cosa accadrà nel prossimo episodio della serie tv fantasy più amata del momento, che andrà in onda durante la notte tra domenica 16 e lunedì 17 ottobre.

Anticipazioni House of the Dragon 1×09, ecco cosa succede nel nono episodio

Prima di procedere con le anticipazioni House of the Dragon 1x09, ricordiamo che questo articolo potrebbe contenere degli spoiler, dunque, meglio non proseguire con la lettura se non siete aggiornati.

La serie tv spin-off di Game of Thrones va in onda sempre sul canale televisivo Sky Atlantic e in streaming su Now Tv in Italia ed è figlia di George R. R. Martin, in particolare, dal suo romanzo Fuoco e Sangue. Si tratta del prequel della serie tv che ci ha accompagnati dal 2011 al 2019, con le sue otto stagioni.

Il salto temporale, infatti, fa partire la narrazione nel passato, ben 172 anni prima della nascita della principessa Daenerys Targaryen, la madre dei draghi, e racconta le origini della casata dei Targaryen. In particolare, House of the Dragon si sofferma sugli eventi di Westeros di conosciuti come “La Danza dei Draghi”, uno dei periodi più ardui e sanguinosi che i Targaryen hanno dovuto affrontare, contraddistinto da una profonda spaccatura del regno a causa di lotte intestine alla casata.

Prima di procedere con le anticipazioni House of the Dragon 1×09 ricordiamo brevemente che il feuilleton è ambientato durante il regno di Viserys I, sovrano scelto per governare su tutti e sette i regni, che deve far di tutto purché né i suoi sudditi né i suoi nemici pensino che il destino dei Targaryen non sia certo.

House of the Dragon, il nono episodio: The Green Council

Il titolo del nono episodio è “The Green Council” e fa riferimento al Concilio Ristretto, quel gruppo di persone che ha seguito e consigliato il re Viserys durante il suo regno.

Alla morte di quest’ultimo vediamo un via vai di personaggi ad Approdo del Re; ma prima di annunciare che il re di casa Targaryen è passato a miglior vita, la moglie Alicent e il padre, Ser Otto, insieme ai membri del Concilio parlano di successione al trono.

Ed è proprio il padre di Alicent a scegliere chi sarà l’erede al trono: la corona passerà ad Aegon II e il Conciglio ristretto diventerà il Concilio dei Verdi (seguaci di Alicent e del padre).

Anticipazioni House of the Dragon 1×09, che fine ha fatto Rhaenyra

Ser Criston Cole, così, nomina Aegon II successore del Re Viserys Targaryen sul Trono di Spade, annullando il testamento lasciato dallo stesso re, che prevedeva che su trono ci salisse sua figlia, la principessa Rhaenyra.

Il Concilio, come abbiamo già detto, si tinge di Verde e si contrappone al Concilio dei Neri, gli alleati di Daemon e Rhaenyra Targaryen, ormai una coppia.

Anticipazioni House of the Dragon 1×09, Alicent e la profezia

Per il corso del nono episodio Alicent ripena alle parole pronunciate dal marito Viserys: la profezia del “principe che fu promesso sul Trono di Spade”. Durante il dialogo con Alicent (anche se il Re la confonde con Rhaenyra), Viserys nomina Aegon.

La figlia di Ser Otto, per questo motivo, si convince che Re le abbia chiesto di mettere suo figlio Aegon II sul Trono di Spade, per assicurare prosperità a Westeros. Viserys, però, non si riferiva a Aegon II, ma ad Aegon il Conquistatore.

Anticipazioni House of the Dragon 1×09 Rhaenyra e Alicent

Pare scontato, dunque, che la pace tra Rhaenyra e la sua amica e matrigna Alicent sia stata solo momentanea. La principessa, infatti, si era messa in viaggio verso Roccia del Drago per riportare a casa i suoi figli, con la promessa fatta all’ex amica di ritornare ad Approdo del Re per passare un po’ di tempo insieme.

Le condizioni di salute del Re, però, peggiorano sempre di più e la principessa Rhaenya potrebbe non essere più in tempo per dare un ultimo saluto al proprio padre prima della sua morte.

House of the Dragon episodio 9, dove si può vedere

Lasciamo perdere le anticipazioni House of the Dragon 1×09 e ricordiamo che per poter vedere il prossimo episodio di House of the Dragon, il nono, occorre avere un abbonamento attivo a:

Sky

Now Tv

L’episodio sarà disponibile solo in inglese, anche se ci sarà la possibilità di mettere i sottotitoli. Per l’episodio doppiato in italiano, invece, occorrerà attendere un’altra settimana, dunque il 24 ottobre 2022, tra due lunedì.

Ricordiamo, infatti, che il nono episodio andrà in onda lunedì 17 ottobre 2022 e ogni lunedì viene trasmesso l’episodio della settimana precedente doppiato in lingua italiana, mentre alle 22:15 va in onda quello nella versione originale in inglese, con i sottotitoli in italiano.

House of the Dragon nona puntata in streaming

Dove vedere il nono episodio di House of the Dragon in streaming? Su Now Tv a partire dalle 3.00 del mattino di lunedì 17 ottobre, oltre che nel catalogo dei titoli fruibili on demand su Sky.

