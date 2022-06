La fine del mese per chi è appassionato di Serie TV vuol dire solo una cosa: tanti nuovi arrivi in streaming sulle varie piattaforme.

Come sempre tanti i seguiti e le new entry che arriveranno nel catalogo Amazon Prime Video, a partire dai titoli più attesi che sono il nuovo episodio di “The Boys 3” e la serie Thriller “Terminal List”. Quest’ultima è tra gli show più attesi dell’anno!

Tra i titoli non originali vedremo anche l’arrivo dell’undicesima stagione di una serie cult che è "Shameless".

Andiamo a scoprire tutte le uscite del mese prossimo con una panoramica sui contenuti dei programmi al debutto.

La lista delle Serie TV originali Amazon Prime Video di luglio 2022

Partiamo con le serie TV originali prodotte da Amazon Prime Video che entreranno nel catalogo a luglio e che sono le seguenti:

Terminal List (1 luglio)

Senza confini (7 luglio)

Warriors On The Field (8 luglio)

James May: il nostro agente in Italia (15 luglio)

Forever Summer: Hamptons (15 luglio)

Paper Girls (29 luglio).

La novità più attesa dell’anno è l'action thriller “Terminal List”

Il più atteso dell’anno degli show firmati dal colosso dello streaming è senza ombra di dubbio “Terminal List”, da alcuni definita la serie più bella dell’anno sulla piattaforma, che si basa sull’omonimo libro dell’autore Jack Carr.

Nei panni del protagonista vedremo Chris Pratt (Guardiani della Galassia e Jurassic World) che interpreta il capitano dei Navy Seals James Reece. Dopo aver ricevuto una soffiata che si rivela falsa insieme al suo plotone cade in un imboscata nemica mentre, in un’operazione ad alto rischio, cerca un possibile covo dei terroristi.

A questo punto torniamo negli USA dove la trama si snoda sulle diversità della versione che Reece, che ha ricordi confusi, fornisce di quanto accaduto rispetto a quella ufficiale. La situazione si complica quando il capitano scopre che stanno complottando contro di lui e che tutta la sua famiglia è in pericolo.

La show per l’esattezza è un action thriller dove l'azione con sparatorie e inseguimenti gioca un ruolo chiave nella trama al pari dell'elemento misterioso. Il programma debutterà con tutti e 8 gli episodi della prima stagione il 1° del mese.

Le imprese di Magellano ed Elcano in “Senza Confini”

Altro arrivo previsto per il 7 è la spagnola “Senza Confini” che racconta le imprese di Magellano e avrà tra i protagonisti Alvaro Morte, il Professore della Casa di Carta.

Al centro del plot vi è la storia della spedizione che Magellano compì circumnavigando la terra nel 1519 con una flotta di navi. Al ritorno dopo tre anni solo la nave del marinaio Juan Sebastián Elcano riuscì a salvarsi e tornare a casa, ma effettivamente l'impresa storica di circumnavigare la Terra era compiuta nonostante le perdite.

Tre docuserie in arrivo “Forever Summer: Hamptons” 3, “Warriors On The Field” e il nuovo capitolo di “James May”

“Forever Summer: Hamptons” è una docuserie che segue le vicende sullo sfondo degli Hampton di un gruppo di studenti universitari di diversa matrice sociale.

“Warriors On The Field” approfondisce invece la vita dei giocatori indigeni di calcio in Australia e di come lo sport sia di aiuto a superare le difficoltà e il razzismo quotidiano. Il programma è presentato dalla star dell’Australian Football League, Michael O’Loughlin, che ha egli stesso discendenza indigena.

In arrivo poi l’altro capitolo della saga di “James May: il nostro agente in Italia” che ci porta in giro per le meraviglie del nostro Paese.

Gli spettacoli per adolescenti che debuttano in streaming

Per vedere “Paper Girls” su Amazon dovremo aspettare la fine del mese, con l’arrivo previsto in data 29. La storia si basa sulle avventure descritte nell’omonima graphic novel.

Di genere giallo fantascientifico e ambienta a Cleveland in un quartiere immaginario chiamato Stony Stream, abbiamo quattro ragazzine di dodici anni che la mattina dopo la notte di Halloween del 1988 stanno distribuendo giornali e per puro caso si trovano trasportate in un futuro da cui dovranno cercare di tornare indietro.

La lista delle Serie TV non originali in arrivo su Prime Video a luglio 2022

1 luglio:

Shameless 11

Haikyu 3

Doc

Extreme Football 1 e 2

Pat the Dog

Pinocchio and Friends

8 luglio:

Made In Abyss 2

14 luglio

Law & Order: Special Victims Unit 14-21

Chicago Fire 5-8

Chicago Pd 5-7

18 luglio:

Naruto 5

25 luglio

Bleach 16

Shin Getter Robo Re: Model

I programmi in fuori catalogo dal 1 luglio

Se questi sono i titoli che arriveranno il prossimo mese, ce ne sono anche alcuni che andranno fuori catalogo e sono: la prima stagione di “Marvel’s Cloak & Dagger”, lo show che racconta di due teenager che acquisiscono all'improvviso superpoteri e dovranno imparare a gestirli.

Gli altri due titoli in scadenza a fine giugno sono di animazione: la quarta stagione di “Paw Patrol” e la nona di “Spongebob Squarepants”.