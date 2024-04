Come fare la registrazione schermo su Android, senza installare nulla

Quando vuoi conservare oppure mostrare ad altri ciò che accade sul display del tuo smartphone Android, puoi fare una registrazione schermo. Non è per nulla difficile, anzi, è quasi tutto automatico: ecco come si attiva.

Se hai intenzione di conservare una ripresa di ciò che accade sul display del tuo telefono Android, o di inviarla ad altri per mostrargliela, c'è una soluzione ideale. Puoi fare una registrazione dello schermo su Android in pochi, semplicissimi passaggi: non è necessario installare nulla, e il processo è quasi tutto automatico.

Come avviare la registrazione schermo di Android

Il metodo più semplice per avviare una registrazione schermo è premere l'apposito pulsante che si trova nell'area delle notifiche.

Innanzitutto scorri col dito dall'alto verso in basso per aprire l'area delle notifiche, come faresti di solito. Se necessario, scorri ancora verso il basso in corrispondenza della parte superiore, per visualizzare tutti i pulsanti di scelta rapida disponibili.

Ora tra i pulsanti di scelta rapida dovresti visualizzare anche quello chiamato "Registrazione schermo". Se non c'è, aggiungilo subito:

• Tocca il menu coi tre pallini verticali che sta in alto a destra

• Scegli "Modifica riquadri"

• Trova "Registrazione schermo" nello spazio "Altre funzioni"

• Premi il simbolo del "Più" per aggiungerlo all'area delle notifiche.

Questo metodo funziona allo stesso modo su quasi tutti gli smartphone e modelli con Android, come il nuovo HyperOS 1.0 di Xiaomi. Su alcuni telefoni le diciture potrebbero essere lievemente differenti.

Per avviare la registrazione schermo tocca quindi il pulsante "Registrazione schermo" dall'area delle notifiche, poi segui le istruzioni riportate più avanti per gestire la registrazione.

Per dare il via alla registrazione puoi anche utilizzare una scorciatoia, ossia una combinazione rapida di pulsanti che, senza toccare altro, ti farà accedere subito alla funzione. Questa però cambia a seconda della marca e/o del modello, quindi dovrai prima visitare il sito o la guida del tuo produttore per conoscerla.

Come fare la registrazione schermo Android, con e senza audio

Una volta premuto il pulsante "Registrazione schermo" o attivata la scorciatoia, sul tuo display comparirà una piccola barra con dei nuovi pulsantini. Questo spazio serve ad avviare, interrompere e gestire la registrazione.

Prima di cominciare a registrare, tocca sulle icone dell'audio. Così potrai personalizzare la registrazione del sonoro del tuo video, in questi modi:

• Puoi attivare o disattivare la registrazione del suono del sistema (cioè i suoni interni al telefono);

• Puoi attivare o disattivare la registrazione del suono del microfono (cioè i suoni esterni, come la tua voce).

Puoi anche tenerli attivi o disattivi entrambi contemporaneamente. Quando hai finito di scegliere, tocca finalmente il pulsante rosso col cerchio, e la registrazione avrà inizio.

L'area di registrazione ora ti mostrerà la durata del tuo video. Quando vuoi interrompere, tocca il simbolo col tempo e poi tocca il simbolo della pausa (se vuoi riprendere la registrazione dopo un po') o della V (se vuoi farla terminare del tutto).

Una volta fatto ciò, troverai il video registrato all'interno della galleria del telefono, di solito nella cartella degli Screenshots. Ricorda che lo spazio di opzioni di registrazione non viene impresso nel video.