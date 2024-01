I nuovi Samsung Galaxy S24 puntano sull'intelligenza artificiale: ecco Galaxy AI

Per il suo nuovo lancio, la strategia di Samsung è diversa dal solito. Siamo abituati a veder puntare su nuovi hardware, processori più potenti, fotocamere di maggior qualità. Ma la tecnologia degli ultimi anni ha un'altra direzione. Anche la casa coreana punta tutto sull'attrattiva dell'intelligenza artificiale: ecco allora che i nuovi Samsung Galaxy S24 sono alimentati in tantissime attività dalla Galaxy AI. Vediamo in cosa consiste e come funziona.

Poche differenze hardware, la scommessa dei Samsung S24 è sull'intelligenza artificiale

I più appassionati di smartphone vengono spinti a prendere un nuovo modello per via dell'hardware migliorato. Stavolta dobbiamo ammettere che le differenze sono ridotte rispetto al passato, già a partire dal design - identico se non per gli angoli più piatti, quadrati e comodi.

A livello di display, S24 liscio sarà lievemente più grande - quindi con dei pixel in più - e con la novità del refresh rate adattivo, che si muove comodamente tra 1 e 120 hz a seconda delle esigenze. Ciò si traduce in una visione più fluida, anche se non sempre notabile dall'utente.

I tagli di memoria resteranno 8+128 GB e 8+256 GB per i lisci e Plus, mentre sul potentissimo S24 Ultra c'è una differenza: la RAM resta sempre 12 GB (prima era 8 GB sul più piccolo) per qualunque formato di memoria e quest'ultima va da 256 GB a 1 TB. La batteria del liscio e Plus cresce di pochissimo, 5000 mAh al posto di 4900.

I processori sono più nuovi e un po' più potenti, ma senza un gran salto. Inoltre Samsung promette, come al solito, foto migliori. L'unica novità rilevante nella costruzione è l'uso del titanio su Samsung Galaxy S24 Ultra, seguendo l'esempio di iPhone.

Per trovare altre novità bisogna andare dentro il software. È nell'esperienza che l'utente vedrà qualcosa di completamente nuovo: l'intero smartphone sarà alimentato e coadiuvato da una specifica intelligenza artificiale.

Tecnologia più facile con la Galaxy AI: le migliori funzioni

Samsung ha sviluppato una propria intelligenza artificiale che ha chiamato Galaxy AI. Essa sarà al centro dei nuovi smartphone: grazie tra l'altro al supporto di Google, potrà realizzare cose nuove in molte attività in cui prima ci si affidava solo alle app.

Un primo esempio è il "Cerchia e cerca" alimentato da Google. Si potrà inquadrare qualcosa con la fotocamera e poi cerchiarlo col dito o col pennino, e l'IA cercherà subito informazioni su quell'elemento in tutto il web. Certo, alcuni sapranno che funzionava già sull'ottima Google Lens, ma qui diventa più comodo e integrato.

Tra quelle più interessanti c'è Traduzione Live. In questo caso, la potenza di Galaxy AI sarà in grado di tradurre simultaneamente una conversazione tra interlocutori che parlano lingue diverse. Questo vale non solo per i messaggi scritti, ma perfino per le telefonate, le cui traduzioni saranno mostrare a schermo.

Passiamo poi agli appunti, usati da molti col pennino sui Galaxy. Qui arriva Assistente Note, in cui l'IA analizza appunti e testi scritti riuscendo a elaborare moltissime cose: formattazioni accattivanti correzioni grammaticali, riassunti, traduzioni. Tutto in un attimo.

Infine in ambito fotografico ci sarà Assistente Foto. Esso consentirà di realizzare modifiche rapide alle immagini, come lo spostamento degli elementi, il riempimento generativo degli sfondi, le correzioni visive, e molto altro, tutto in un attimo e già integrato. In aggiunta, l'IA supporterà il software in fase di scatto per le foto più difficili, come quelle al buio.