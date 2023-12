Nuovi dettagli e possibili date di uscita su Samsung S24 Ultra: sarà super resistente

Samsung sta per arricchirsi dell'ennesimo top di gamma: la rincorsa all'essere lo smartphone più potente di tutti prosegue con Samsung S24 Ultra. Arrivano nuovi dettagli sull'altissima resistenza, l'IA, le foto e la data di uscita.

La sfida per lo smartphone più potente del mercato sta per rinnovarsi. Per inseguire gli ultimi iPhone, anche Samsung si allinea all'argomento della resistenza, col suo prossimo modello top di gamma.

Samsung Galaxy S24 Ultra fa parlare di sé con le ultime informazioni provenienti dai leak: vediamo tutto sui materiali, le funzioni di Intelligenza Artificiale e soprattutto il prezzo e la possibile data di uscita.

Sfida aperta ad iPhone: anche il Samsung sarà in titanio

A settembre scorso, i nuovi modelli Apple iPhone 15 hanno fatto parlare di sé soprattutto per il materiale esterno: il titanio. Utilizzarlo ha consentito di avere grande resistenza, mantenendosi su modesti peso e dimensioni degli iPhone 15.

Certo, le polemiche non sono mancate. Appena dopo il lancio, la casa di Cupertino ha dovuto specificare di usare sempre una cover protettiva o il titanio avrebbe presto cambiato colore per via della propria composizione.

Nonostante ciò, la società coreana seguirà la stessa strada: anche Samsung Galaxy S24 Ultra avrà il telaio in titanio. Questo era stato annunciato dai leaker già nei mesi passati e ora è arrivata la conferma.

Il nuovo materiale dovrebbe rendere il "top di gamma" più leggero, ma soprattutto più resistente del 56% rispetto ai precedenti modelli in alluminio, rivelandosi così estremamente solido e duraturo nel tempo. Un telefono da non cambiare ogni anno per costrizione data da situazioni di danneggiamento.

Novità di forma display per Samsung Galaxy S24 Ultra

Un altro elemento su cui Samsung imiterà Apple è l'abbandono definitivo dei display curvi. Se in passato avevano rappresentato una novità affascinante, poi si sono rivelati scomodi: largo allora a uno schermo molto piatto, meno soggetto a errori di pressione. L'esterno del telefono manterrà una curva, ma leggera.

A proposito di display, i leaker testimoniano che il nuovo smartphone avrà anche una nuova tecnologia a proteggere lo schermo: si chiamerà Gorilla Glass Armor. L'obiettivo è sempre maggiore resistenza: anche se l'utente comune non noterà subito la differenza, ne gioverà nella durata del telefono.

Il display dovrebbe raggiungere l'elevatissima luminosità massima di 2600 nit, rendendolo utilizzabile anche sotto i raggi diretti del sole. Ci aspettiamo, come sempre, colori molto brillanti.

Cosa cambia per fotocamere e IA in S24 Ultra

Come sempre accade, si promettono miglioramenti nel comparto fotografico per i nuovi top di gamma. Il sensore principale dovrebbe essere da 200 megapixel e vi si aggiunge una camera periscopica da 50 megapixel con zoom ottico fino a 10x, per belle foto anche da lontanissimo.

I miglioramenti nelle foto finali saranno affidati, però, principalmente al software che le processa; si vocifera che Samsung abbia lavorato sui controlli di saturazione e nitidezza del post-processing.

Attenzione poi all'impatto dell'IA. L'ultima testimonianza di un leaker ne sottolinea l'importanza: il più grande miglioramento dipenderà da come verranno implementate le funzioni smart affidate all'intelligenza artificiale.

Alle novità su Samsung Galaxy S24 Ultra si aggiungono un miglior sistema di raffreddamento e, come sempre, l'ultimo processore uscito - in questo caso Snapdragon 8 Gen. 3. Nonostante ciò, non cambierà molto dal modello precedente.

Ma l'attesa è ugualmente tanta, specie per il titanio che va già di moda. Si parla quindi già di costo e date di uscita. Certo è ancora tutta una previsione e non c'è niente di ufficiale, ma vediamo i riferimenti a disposizione.

Per il prezzo, la speranza principale è che ci si mantenga in linea coi modelli dell'anno prima, che già erano stati aumentati. Nessuna indicazione sembra puntare a un calo.

In Italia, S23 Ultra era uscito a 1479 euro nel taglio da 8+256, a 1659 per la 12+512 e 1899 euro per la 12+1TB. La previsione più affidabile è partire da cifre simili, ossia circa 1500 euro di listino per il taglio minore.

La data di uscita, basandosi sulle abitudini di Samsung, sembra più chiara: Samsung Galaxy S24 Ultra sarà probabilmente rilasciato tra fine gennaio e inizio febbraio 2024, a seguito di una presentazione apposita. Insieme a lui, tutti i suoi fratelli minori: Samsung Galaxy S24 "liscio" e Samsung Galaxy S24+.