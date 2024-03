Apple o Samsung? Ecco quali sono gli smartphone più attesi in uscita nel 2024

L'attesa per le nuove uscite di smartphone nel 2024 è palpabile tra gli appassionati di tecnologia e gli utilizzatori quotidiani di questi dispositivi, che si trovano ormai al centro delle nostre vite digitali.

Quest'anno, marchi leader del settore promettono di introdurre sul mercato una serie di modelli che si preannunciano rivoluzionari, grazie all'adozione di tecnologie avanzate, miglioramenti sostanziali nelle prestazioni, capacità fotografiche straordinarie e l'incorporazione di funzionalità innovative grazie all'intelligenza artificiale.

Vediamo da vicino quali sono i cinque modelli che stanno attirando maggiormente l'attenzione e cosa ci si può aspettare da ciascuno di essi.

I migliori smartphone in uscita nel 2024

I cinque smartphone più attesi in uscita nel 2024 comprendono proposte di marchi leader nel settore tecnologico, ciascuno dei quali promette di portare sul mercato innovazioni rivoluzionarie in termini di prestazioni, fotografia, e integrazione con l'intelligenza artificiale. Ecco un riepilogo dei dispositivi più attesi.

1. Samsung Galaxy S24 e le sue varianti (S24 Plus e S24 Ultra)

Presentati ufficialmente il 17 gennaio 2024, questi modelli rappresentano la punta di diamante dell'offerta Samsung.

Il Samsung Galaxy S24 standard si distingue per il suo design compatto e le elevate prestazioni, con un display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici, tripla fotocamera con il sensore principale da 50 MP e la capacità di registrazione video in 8K.

La Samsung Galaxy S24 Ultra, invece, si presenta come la più avanzata, con una fotocamera principale da 200 MP e supporto per la S Pen, destinata a coloro che cercano il massimo sia in termini di produttività che di fotografia​​​​​​.

2. iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max e 16 Ultra

Anche se i dettagli sono ancora avvolti nel mistero - l'uscita è prevista nella seconda metà del 2024 - l'entusiasmo attorno ai nuovi modelli di iPhone è elevato.

Le aspettative riguardano miglioramenti strutturali rispetto alla generazione precedente, con speculazioni su schermi di nuova generazione, forse in microLED, e una maggiore integrazione delle funzionalità legate all'intelligenza artificiale.

In particolare, l'iPhone 16 Ultra potrebbe rappresentare una nuova aggiunta alla gamma, offrendo caratteristiche ancora più avanzate​​.

3. Xiaomi 14, 14 Pro, e 14 Ultra

Xiaomi continua a spingere sull'innovazione con l'introduzione della serie 14. I modelli 14 e 14 Pro sono stati lanciati con il sistema operativo HyperOS, basato su Android ma con personalizzazioni avanzate, promettendo un'esperienza utente migliorata e funzionalità potenziate

Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Il 14 Ultra, sebbene ancora circondato da un alone di mistero, si preannuncia come il più potente della serie, con aspettative elevate riguardo alla capacità della batteria e alle prestazioni fotografiche​​.

4. Galaxy A25

Questo modello si posiziona come una scelta interessante per chi cerca un dispositivo affidabile senza dover necessariamente puntare al segmento top di gamma.

Il Galaxy A25 segue il successo del suo predecessore, il Galaxy A24, offrendo un design familiare con diverse opzioni di colore e supporto per la connettività 5G. Pur essendo più accessibile, promette prestazioni soddisfacenti per la maggior parte degli utenti​​.

5. Galaxy Z Flip FE

Samsung sembra intenzionata a rendere la tecnologia pieghevole più accessibile al grande pubblico con l'introduzione di una versione più economica del suo popolare Galaxy Z Flip.

Questo dispositivo mira a offrire l'esperienza unica di uno smartphone pieghevole a un prezzo più contenuto, mantenendo comunque delle specifiche tecniche di rispetto​​.

Qual è il miglior telefono al mondo?

La lotta è sempre tra Apple e Samsung, ma quest'anno il top di gamma dell'azienda coreana potrebbe aver ribaltato l'egemonia della mela.

La progettazione e le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S24 Ultra incorporano numerose innovazioni e miglioramenti rispetto ai modelli precedenti, rendendolo un dispositivo di punta per gli utenti che cercano le più elevate prestazioni e funzionalità senza compromessi.

Design e display

Il Galaxy S24 Ultra introduce un display da 6,8 pollici piatto, una scelta di design che segna una leggera deviazione dalla curvatura tipica dei suoi predecessori, offrendo una visione più ampia e immersiva. Il cambio di materiale da alluminio a una lega di titanio non solo conferisce al dispositivo un aspetto più raffinato ma lo rende anche più leggero e resistente.

Prestazioni

Al suo interno, una versione personalizzata del chipset Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm garantisce prestazioni eccezionali. Questo processore è in grado di supportare applicazioni e giochi di alto livello, dimostrando la capacità del dispositivo di gestire compiti ad alta intensità senza problemi.

Intelligenza Artificiale

La nuova suite Galaxy AI introduce una vasta gamma di strumenti avanzati, che spaziano dall'editing fotografico alla traduzione in tempo reale di chiamate bidirezionali.

Uniformità del chipset

A differenza dei modelli precedenti che vedevano una divisione tra i chipset Snapdragon e Exynos a seconda del mercato di distribuzione, il Galaxy S24 Ultra mantiene uniformità offrendo il chipset Snapdragon 8 Gen 3 in tutti i paesi, eliminando qualsiasi disparità di prestazioni legata alla geolocalizzazione.

Fotocamera

Il sensore principale da 200 megapixel fornisce una qualità d'immagine straordinaria, migliorata ulteriormente da un nuovo teleobiettivo a periscopio da 50MP con zoom 5x. Questa configurazione consente di catturare immagini con dettagli incredibili, anche a distanze maggiori, pur offrendo una versatilità superiore rispetto ai tradizionali teleobiettivi.

Qual è il miglior smartphone rapporto qualità prezzo?

Il miglior smartphone per rapporto qualità-prezzo del 2024 varia in base alle tue esigenze specifiche, ma alcuni modelli si distinguono per le loro caratteristiche eccezionali e il prezzo accessibile. Tra questi, il Samsung Galaxy A34 5G e lo Xiaomi Mi 10T Pro sono due dei più raccomandati in diverse fonti, seguiti da proposte interessanti come il Motorola moto g84 5G.

Samsung Galaxy A34 5G

Il Samsung Galaxy A34 5G è lodato per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, offrendo ottime prestazioni grazie al processore veloce, 6 GB di RAM e un display FHD+ Super AMOLED da 6,6 pollici.

La batteria da 5.000 mAh assicura un'ottima durata, mentre il sistema operativo Android 13 promette un'esperienza utente fluida e aggiornata. Il design elegante e le funzionalità come la tecnologia 5G lo rendono un'opzione allettante​​.

Xiaomi Mi 10T Pro

Lo Xiaomi Mi 10T Pro si distingue per il suo display AMOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, il chipset Qualcomm Snapdragon 865 Plus, 8 GB di RAM e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W.

La fotocamera quad posteriore da 108 MP garantisce foto di alta qualità. Questo modello rappresenta un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo competitivo​​.

Motorola Moto G84 5G

Il Motorola moto g84 5G merita attenzione per il suo display pOLED da 6,55 pollici FHD+ con 120 Hz, che offre un'esperienza visiva di alta qualità. Dotato di una fotocamera Ultra Pixel da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine, garantisce foto nitide in varie condizioni di luminosità. Il processore Snapdragon 695 e la batteria da 5000 mAh con ricarica TurboPower 30W offrono prestazioni solide e un'ottima autonomia​​.

Quale smartphone di fascia alta comprare?

Se stai cercando uno smartphone di fascia alta da acquistare nel 2024, ci sono diverse opzioni eccellenti disponibili sul mercato che offrono il massimo in termini di prestazioni, design, qualità della fotocamera e innovazioni tecnologiche. Tra i modelli più consigliati troviamo:

Questo dispositivo si distingue per il suo schermo da 6,8 pollici, un nuovo sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 5.000 mAh che promette una lunga durata. Viene considerato uno degli smartphone più completi e avanzati sul mercato, con prestazioni fotografiche di altissimo livello​​​​.

Google Pixel 8 Pro

Lanciato a ottobre 2023, il Pixel 8 Pro brilla per le sue capacità fotografiche, grazie a un sensore principale da 50 megapixel e un teleobiettivo con zoom ottico 5x. Equipaggiato con il SoC proprietario Tensor 3, questo modello offre un'ottima esperienza utente, supportata da una batteria da 5.050 mAh e uno schermo OLED da 6,7 pollici​​.

Apple iPhone 15 Pro

Riconosciuto come il miglior smartphone in assoluto da diverse fonti, l'iPhone 15 Pro si caratterizza per il suo design, le prestazioni eccezionali, una fotocamera avanzata e la solida integrazione dell'ecosistema Apple. È la scelta ideale per gli utenti che cercano un dispositivo che offre tutto ciò che ci si può aspettare da uno smartphone di fascia alta​​.

Samsung Galaxy Z Fold5

Per gli amanti dei dispositivi pieghevoli, il Galaxy Z Fold5 rappresenta la punta di diamante della tecnologia di Samsung in questo segmento, combinando un design innovativo con prestazioni di alto livello, per un'esperienza d'uso versatile e unica​​.

Honor Magic5 Pro

Questo modello si fa notare per le sue prestazioni eccellenti e il design accattivante, offrendo una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 100MP e una batteria da 4500mAh che supporta la ricarica rapida a 35W, garantendo così prestazioni fotografiche di alto livello e un'ottima autonomia​​​​.

ASUS Zenfone 10

Per chi cerca un dispositivo compatto senza compromessi sulle prestazioni, l'ASUS Zenfone 10 offre una fotocamera Gimbal da 50MP, uno Snapdragon 8 Gen 2, e un design elegante con dimensioni ridotte, rappresentando una soluzione interessante per chi desidera qualcosa di diverso dai soliti brand​​​​.

Quale smartphone comprare con 400 euro?

Se stai cercando uno smartphone sotto i 400 euro, ci sono diverse opzioni eccellenti disponibili che offrono un buon equilibrio tra prestazioni, qualità fotografica e funzionalità. Ecco alcuni dei migliori modelli che puoi considerare: