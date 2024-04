Musetti sfida Djokovic agli ottavi di Montecarlo: ecco dove e quando vederla in TV

Dopo le vittorie su Fritz e Fils, a Lorenzo Musetti servirà un'impresa per eliminare il numero uno al mondo Novak Djokovic e accedere ai quarti di finale di Montecarlo 2024. La sfida tra Musetti e Djokovic si prospetta entusiasmante: ecco dove e quando vederla in TV, sperando nel colpaccio del tennista italiano ai danni del serbo.

Musetti, la sfida contro Djokovic: dove vederla in TV e in streaming

Il match tra Musetti e Djokovic è trasmesso in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis). La gara, inoltre, è disponibile in diretta streaming su NOW e SkyGo.

Quando vedere il match

L'ottavo di finale tra Musetti e Djokovic va in scena giovedì 11 aprile 2024, con l'orario che è però ancora da definire.

Il percorso dei due tennisti a Montecarlo

La sfida tra Musetti e Djokovic è valida per il terzo turno del Master 1000 di Montecarlo 2024, torneo vinto due volte dal serbo (nel 2013 e nel 2015). Il tennista azzurro, numero 24 nel ranking ATP, al primo turno si è imposto sullo statunitense Taylor Fritz 6-4,6-4, battendo poi al secondo turno il francese Arthur Fils 6-3, 7-5. Djokovic invece, dopo il primo turno di bye, è sceso in campo nel secondo turno contro il russo Roman Safiullin, battendolo agevolmente 6-1, 6-2.

Musetti-Djokovic, i precedenti

Quella di Montecarlo è la quinta sfida tra Musetti e Djokovic in carriera. Nei quattro incontri precedenti il serbo si è imposto in 3 occasioni: nel 2021 agli ottavi del Roland Garros (6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0 ritiro), nel 2022 al secondo turno a Dubai (con un doppio 6-3) e sempre nel 2022 ai quarti di finale di Parigi-Bercy (6-0, 6-3). L'unico successo per Musetti è arrivato sulla terra rossa di Montecarlo nel 2023, quando sempre al terzo turno l'azzurro aveva battuto in rimonta il serbo in tre set (4-6, 7-5, 6-4).