Lenovo sta per presentare un notebook trasparente: pannello OLED e tastiera a sfioramento

L'innovazione nella tecnologia non è più veloce come in passato. Oggi si va lenti. I telefoni e i computer sono sostanzialmente identici a quelli di 10 anni fa, con le stesse funzioni, e cambia solo la potenza. Ma qualcuno ci sta provando con estrema insistenza. Tramite un leak, si apprende che Lenovo sta per presentare un notebook che può cambiare molto nel panorama dei computer: si tratta di un laptop quasi tutto trasparente.

Sommario:

1. Ecco il leak: presentazione attesa al MWC di Barcellona 2. Com'è fatto il laptop trasparente di Lenovo: ecco il notebook che non ti aspetti 3. La possibile distribuzione del computer trasparente di Lenovo

Ecco il leak: presentazione attesa al MWC di Barcellona

Dal 26 al 29 febbraio si tiene a Barcellona l'edizione 2024 del Mobile World Congress (MWC), evento dedicato al settore delle comunicazioni mobili, nonché una delle manifestazioni più attese e ricche del panorama tecnologico.

Da un recentissimo leak di Evan Blass, è trapelata l'immagine di un prototipo sorprendente: un computer dall'aspetto completamente traslucido, sia per lo schermo sia per la tastiera, anche se in modi diversi. Secondo Blass, la presentazione del progetto è attesa proprio nel corso del MWC 2024.

Dietro c'è Lenovo, azienda tra i leader del settore tecnologico, che dimostra in vari modi di voler investire sull'innovazione. Di recente, si è allargata anche ai cellulari: aveva acquisito Motorola già nel 2014, ma senza intaccarne in alcun modo i prodotti, e solo nel 2023 ha lanciato il suo primo smartphone, specifico per il mondo business, chiamato Lenovo Thinkphone.

Alle più celebri fiere tech, come lo stesso MWC, si era già sperimentato su dispositivi con effetti a trasparenza. Mai però ci si erano estesi a provare questo approccio spettacolare su un computer: vediamo in cosa può consistere in dettaglio.

Com'è fatto il laptop trasparente di Lenovo: ecco il notebook che non ti aspetti

Trattandosi di un leak, non ci sono ancora dettagli tecnici precisi o ufficialità sul dispositivo. Sono però trapelate due immagini e diverse informazioni sulla composizione.

Partiamo da ciò che risalta maggiormente: il display. Dal concept principale si possono ammirare due laptop trasparenti, e uno dei due schermi è dietro l'altro. Eppure lo si può vedere perfettamente: questo perché il display di quello che sta davanti appare traslucido e quasi del tutto trasparente, come un vetro.

A quanto pare gli schermi sono trasparenti quasi al 100% da spenti, mentre da accesi presentano alcuni elementi coprenti (quelli su cui stiamo lavorando), ma comunque alcune parti del desktop ancora semitrasparenti.

Com'è possibile fare questo? Grazie alle sperimentazioni sulla tecnologia OLED trasparente, in studio da parte di brand famosi (specie Samsung) e da diversi anni. Nel caso specifico, sembra che quella fascia nera alla base del display serva a proiettare le immagini del computer sul display lucido.

In aggiunta, anche la tastiera è traslucida e semitrasparente. In tal caso la portata innovativa è minore, visto che questi effetti erano già possibili. Resta comunque tanta curiosità per la sua composizione, poiché dalle immagini appare tutta a sfioramenti, senza tasti in rilievo. Chissà che non si possa sfruttare, tramite software, per implementare comandi speciali o personalizzati per il lavoro.

La possibile distribuzione del computer trasparente di Lenovo

Come detto, non si sa ancora nulla su specifiche tecniche, componentistica nel dettaglio, usabilità, capacità. Per il momento, vediamo solo l'immagine di un prototipo e nella realtà potrebbe apparire anche un po' diverso.

Non si conosce neanche il prezzo, ma immaginiamo che i suoi costi possano essere abbastanza alti: è risaputo che i prodotti particolarmente rivoluzionari non sono fattibili per le tasche delle persone comuni, all'inizio.

In aggiunta, non sappiamo se il prodotto verrà messo in commercio. Tanti prototipi vengono studiati e sviluppati non per la vendita, bensì per l'innovazione tecnologica in sé. La stessa Lenovo l'ha fatto col suo modello di smartphone Motorola arrotolabile, mai commercializzato.

In pratica un oggetto, anche se funzionante, può avere un rapporto costi-benefici troppo squilibrato, così le aziende sanno che non venderebbe mai. Non lo mandano sul mercato, ma lo sviluppano comunque, perché grazie all'avanzamento tecnologico consentirà di creare nuovi prodotti in futuro.

E magari quelli sì che saranno belli ma anche buoni per il mercato: è il progresso, è la ricerca, ed è giusto così. Quindi, non possiamo fare altro che restare in attesa di sapere se il computer trasparente servirà "solo" per progredire o sarà a nostra disposizione.