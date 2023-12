Ecco 5 migliori supporti monitor da scrivania per lo smart working all'insegna del comfort

Se la posizione tattica dello scriba medievale comincia ad avere i suoi effetti sulla tua postura, allora è arrivato il momento di investire in un supporto monitor da scrivania: ecco quali sono i migliori.

Tra vari ed eventuali effetti devastanti, la pandemia ha anche portato qualcosa di positivo: lo smart working. Lavorare da casa ha però i suoi difetti, primo fra tutti, la mancanza di una postazione ottimizzata per stare al PC.

Tra chi lavora sul letto, chi recupera una sedia di legno di fortuna e una scrivaniola alta quanto uno sgabello, spesso ci dimentichiamo di quanto sia importante una postura corretta, soprattutto quando passiamo diverse ore al giorno alla nostra postazione.

Pronto a trasformare il tuo angolo ufficio in una zona di comfort da fare invidia a Bill Gates? Cominciamo con i supporti monitor da scrivania: in questa guida, ti spiegheremo quali sono i migliori e perché dovresti utilizzarli.

A quale altezza deve essere posizionato il monitor?

Determinare l'altezza ottimale del monitor è cruciale per mantenere una corretta ergonomia durante il lavoro. Purtroppo però, sembra che i produttori di scrivanie non ne tengano conto. Idealmente, la parte superiore dello schermo dovrebbe trovarsi all'incirca allo stesso livello degli occhi.

Questa configurazione aiuta a ridurre l'affaticamento del collo e degli occhi, migliorando la postura e contribuendo a prevenire tensioni muscolari a lungo termine durante lo smart working.

Una corretta altezza del monitor contribuisce anche a una maggiore concentrazione e comfort durante le lunghe ore di lavoro, aspetti fondamentali per la salute e il benessere nell'ambiente lavorativo.

Ecco dove entrano in gioco i supporti monitor da scrivania! Questi strumenti permettono non solo di elevare il monitor alla giusta altezza per evitare tensioni al collo e agli occhi, ma contribuiscono anche a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e personalizzato.

I migliori supporti monitor da scrivania

Lavoro da casa? Investire in un buon supporto per monitor può fare la differenza nella creazione di una postazione di lavoro confortevole e ottimizzata. Ecco alcuni dei migliori supporti disponibili.

5. Huanuo ‎HNDS8-E

Questo supporto è ideale per coloro che utilizzano due monitor, supportando schermi fino a 32". Offre la flessibilità di regolare ogni braccio indipendentemente, garantendo così la personalizzazione della posizione di ogni schermo. Il sistema di fissaggio a tavolo assicura stabilità e sicurezza.

Prezzo: 79,99 € su Amazon.it

4. Huanuo HNCM2

Progettato sia per monitor sia per laptop (fino a 15,6"), questo supporto è versatile e facilmente adattabile. Il doppio braccio flessibile permette un'ottima gestione dello spazio e dell'angolo di visione.

Prezzo: 69,99 € su Amazon.it

3. Invision MX150

Un supporto per monitor singolo, robusto e flessibile, adatto per schermi da 17" a 27". Offre grande flessibilità di movimento, inclinazione e rotazione, migliorando l'ergonomia e l'organizzazione dello spazio di lavoro.

Prezzo: 39,99€ su Amazon.it

2. Besign LSX6N

Questo supporto presenta un design elegante e minimalista, con altezza regolabile. È compatibile con la maggior parte dei laptop e aiuta a liberare spazio sulla scrivania mantenendo una postura ergonomica.

Prezzo: 24,99€ su Amazon.it

1. Fenge G04A1521C

Questo supporto monitor da scrivania si distingue per il suo design ergonomico che eleva il monitor a 89 mm, favorendo una postura seduta corretta. Offre spazio di stoccaggio con supporto per telefono, cassetto e gestione dei cavi, garantendo un'area di lavoro ordinata.

Prezzo: 36,99€ su Amazon.it