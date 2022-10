Se l’anno scorso Micrsosoft Surface Pro 8 aveva introdotto importantissimi aggiornamenti lato hardware e design con le innovative porte Thunderbolt 8 e il display a 120Hz, quest’anno non vi sono molti cambiamenti in questo ambito, ma a stupire sarà l’interno.

A partire dal rinnovo delle CPU Intel, che però quest’anno saranno di dodicesima generazione, e la possibilità - per il modello più performante - di configurare con una CPU ARM.

Vediamo insieme data di uscita, prezzo e caratteristiche del nuovissimo gioiellino casa Microsoft, il Surface Pro 9!

Microsoft Surface Pro 9: caratteristiche tecniche e novità

Per quanto riguarda il comparto design, Surface Pro 9 non si scosterà di molto rispetto al modello precedente. L’involucro di alluminio – di altissima qualità – sarà disponibile nei colori Forest, Graphite, Sapphire e Platinum – quest’ultima disponibile però solo nella versione più performante.

La tecnologia 2 in 1 rimane perché va fortissimo: sarà possibile inclinare lo schermo di 165 gradi, e proprio come per i modelli precedenti, la tastiera sarà attaccata al corpo magneticamente.

Anche le dimensioni dello schermo non sono diverse: 13 pollici a 120Hz, nonché le dimensioni generali, che si confermano a 28cm x 20cm x 1cm con un peso di meno di 1 kg.

Ma le novità di Surface Pro 9 più succulente le troviamo all’interno.

La prima versione del nuovissimo modello top di gamma di Microsoft presenta processori Intel Core di 12esima generazione, che renderanno l’esperienza di utilizzo di Surface Pro 9 fluida ed estremamente veloce – si parla di una performance incrementata del 50% secondo quanto dichiarato da Microsoft.

Nella versione più performante, troviamo invece il processore Microsoft SQ3 Adreno 8CX Gen 3 – ispirato al Qualcomm Snapdragon – che presenta connettività 5G unendo di fatto le parallele tra Surface Pro X e la serie regolare. L’implementazione di questa tecnologia è un grande passo avanti per chi ha bisogno di una connessione sempre stabile ed efficace, ma soprattutto di autonomia.

Entrambe le varianti supporteranno però la connettività Bluethoot 5.1 e quella WiFi 6E, ma solo la versione con SQ3 permetterà più opzioni tra cui GPS, GLONASS, Galileo e – come già accennato – il 5G. Inoltre, solo questa versione permetterà l’utilizzo di nanoSIM ed eSIM.

Per quanto riguarda il comparto batteria, la versione Intel dichiara una durata di 15.5 ore di utilizzo, mentre quella SQ3, 19 ore. Inoltre, un’altra sostanziale differenza sta nel numero di porte USB-C: la variante SQ ne ha due, mentre quella Intel ne avrà 4.

Microsoft Surface Pro 9: data di uscita e prezzo

Concludiamo con qualche informazione relativa alla data di uscita e prezzo di Surface Pro 9.

Ad oggi, in Italia, Microsoft Surface Pro 9 è disponibile solo in preordine su Microsoft Store, nelle due varianti:

Il modello con processore Intel Core, 8GB di RAM e 256GB di ROM al prezzo di 1329 €

Il modello con processore SQ3, 8GB di RAM e 128GB di ROM al prezzo di 1569 €

La data di uscita ufficiale, ovvero quando sarà possibile effettuare l'acquisto ufficialmente, sarà l'8 novembre.

Per chi effettuasse il preordine, Microsoft ha riservato una promozione speciale che offre in omaggio una Surface Slim Pen 2 – che sennò costerebbe 134,99 €.