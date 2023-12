Come bloccare lo spam nelle email: i metodi per proteggere la casella di posta

Avere una casella di posta elettronica è oggi indispensabile per fare qualsiasi cosa, ma spesso viene invasa da email inutili, dannose e a volte addirittura truffaldine. Insomma, un oceano di spam.

Meglio conoscere tutti i metodi possibili per bloccare le email di spam, chiudere il più possibile su se stesso l'account di posta elettronica, e proteggersi da messaggi pericolosi, truffe e simili. Vediamo come si può fare.

Come prevenire la ricezione di email spam

Come per ogni cura, è ancor più importante la prevenzione. Ancor prima di notare un eccesso di email spam, dovreste prevenirne la ricezione ricordando un semplice principio. Più volte scriverete il vostro indirizzo email sul web, più email di spam riceverete. Gli spammer attingono infatti a una gran quantità di "luoghi" su internet per ottenere gli indirizzi su cui spammarsi.

Cercate innanzitutto di non fornire la vostra email troppe volte, come nel caso di download di file e guide, newsletter, piccoli abbonamenti, iscrizioni a siti web e forum, servizi aggiuntivi ai social network. Gli spammer, infatti, acquistano spesso molti indirizzi dai siti che sono riusciti ad accumularne.

In secondo luogo, non scrivete testualmente il vostro indirizzo email sulle pagine web pubbliche (post dei social media, siti web, eccetera). Gli spammer sono abili anche a scandagliare le pagine web per rilevare se ci sono email.

La regola d'oro consiste nel lasciare il meno possibile il vostro indirizzo, sia nei form compilati che nei contenuti lasciati pubblici. In aggiunta, lasciate l'indirizzo in un form solo se proviene da un'azienda sicuramente affidabile.

Come bloccare un indirizzo spam nella casella di posta

Passiamo adesso al momento in cui già riceviamo delle email spam. In molti casi esse finiranno nella cartella Posta Indesiderata, quindi ben separate da quelle utili; se non succede, fate clic destro sul messaggio di posta, e scegliete "Segnala come spam", o "Sposta nella posta indesiderata", a seconda della dicitura del vostro client di posta.

In alcuni client (come Outlook) è possibile anche inoltrare una segnalazione, per aiutare i provider a individuare i malintenzionati. Sempre con un clic destro selezionate "Report", poi "Segnala posta indesiderata" se era una semplice pubblicità non voluta, e invece "Segnala come phishing", cioè una truffa vera e propria. A riguardo, è fondamentale sapere cos'è il phishing e come tutelarsi.

Infine, fate ciò che più occorre alla vostra casella: bloccate qualsiasi indirizzo che vi abbia mandato del fastidioso spam. Potete agire su una mail singola con un clic destro e selezionando poi "Blocca"; oppure, dopo averle spostate tutte in posta indesiderata, fate "seleziona tutto" e cliccate una sola volta il tasto destro e la scritta "Blocca". Tutti quegli indirizzi verranno bloccati in una volta sola.

Da smartphone le procedure sono generalmente uguali, solo che al posto di usare il clic destro bisogna tenere premuto sul messaggio di posta oppure spostarlo lievemente di lato. Ricordate di svuotare il cestino una volta finito.

Come impostare filtri e opzioni aggiuntive per arginare lo spam

Sia chiaro, non si riuscirà mai ad evitare del tutto le mail pubblicitarie o truffaldine. La posta elettronica è un sistema troppo vasto e aperto, quindi i vari questuanti e truffatori del web troveranno sempre il modo di inviarci una noiosissima pubblicità o un pessimo tentativo di truffa.

Per questo motivo è importantissimo sapere come difendersi da tutte le truffe informatiche. Una volta acquisita la conoscenza, le email di spam e phishing saranno solo un fastidio visivo nella casella di posta elettronica.

Per ridurle ancora, potete impostare dei filtri nella vostra casella. Alcuni provider ne impostano automaticamente di molto forti, come il recente filtro antispam di Gmail.

Su Outlook, invece, dovrete farlo manualmente. Da PC andate nelle Impostazioni in alto a destra, poi dal menu Posta cliccate su "Regole". Potete creare numerose regole personalizzate, come quelle che mandano direttamente al cestino le mail contenenti una determinata parola, o provenienti da un determinato indirizzo.

In aggiunta, se vi recate al sottomenu "Posta indesiderata", potete visualizzare i lunghi elenchi degli indirizzi bloccati, e aggiungerne anche manualmente. Infine, in fondo a questa schermata, vi consigliamo di spuntare le opzioni alla voce "Filtri": la prima considera inattendibile qualsiasi email che non giunga da un contatto salvato, la seconda (da tenere sempre accesa per evitare cyber truffe) blocca ogni pericoloso allegato da indirizzi e domini inattendibili.