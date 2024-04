Hai ricevuto anche tu l’email di Google in merito al nuovo aggiornamento sui termini di servizio? Si tratta della recente comunicazione del motore di ricerca più utilizzato al mondo in merito al cambiamento dei termini di servizio.

Ma cosa cambia davvero? E quali sono le novità più importanti da conoscere a seguito dell’email ricevuta da Google sui nuovi termini di servizio?

Ne parliamo in modo più approfondito in questo articolo.

Cosa cambia con i nuovi termini di servizio Google

È da qualche giorno che Google ha annunciato ai suoi utenti, tramite un’email sul loro account Google, i nuovi aggiornamenti che saranno apportati in modo particolari ai termini di servizio.

A questo proposito, Google specifica che si tratta di modifiche che non andranno ad incidere in nessun modo le modalità di utilizzo attuale dei servizi del motore di ricerca.

In particolare gli aggiornamenti più importanti che sono stati apportati con i nuovi termini di Google riguardano:

termini per l’IA generativa;

maggiore chiarezza sulle attività illecite;

ulteriori dettagli sulle limitazioni di responsabilità;

aggiornamenti per riflettere il funzionamento dei nostri servizi;

chiarezza in merito alle controversie;

aggiornamenti per riflettere il funzionamento dei nostri servizi.

Inoltre, per quanto riguarda gli utenti che risiedono in un territorio che rientra nello Spazio Economico Europeo, Google sta lavorando anche ad un testo esplicativo per comprendere al meglio il concetto legale delle garanzie Google, nel rispetto delle leggi locali e dell’Unione Europea.

Nel prossimo paragrafo, vediamo uno per uno, quali sono le novità Google per i nuovi termini di servizio.

I dettagli sull’aggiornamento Google

Uno dei primi punti su cui Google ha deciso di lavorare con le novità sui termini di servizio riguarda proprio l’IA generativa.

A questo proposito, il motore di ricerca fa sapere ai suoi utenti che sposterà i Termini aggiuntivi per l’IA generativa che già erano disponibili nei Termini di servizio principali. Inoltre, saranno apportate aggiunte anche per fornire ulteriori chiarimenti relativi all’IA.

Un’altra novità dei termini di servizio Google riguarda la maggiore chiarezza sulle attività illecite. In questo senso, Google ha comunicato agli utenti il suo impegno a fornire ulteriori esempi e dettagli sulle interferenze e sugli abusi non consentiti quando vengono utilizzati i servizi Google.

L’aggiornamento Google sui termini di servizio va anche a chiarire l’aspetto legale. Infatti, Google fa sapere che in caso di violazione dei termini, l’utente non rischia soltanto una sospensione del servizio (temporanea o definitiva), ma anche eventuali sanzioni e disponibili previsti dalla legge.

Un’ulteriore specifica riguarda i cittadini che si trovano al di fuori del territorio americano.

In questo caso, Google ha fatto sapere che sarà aggiunta prossimamente una sezione dedicata ai chiarimenti alle sezioni legate alle limitazioni di responsabilità, in conformità con le leggi.

Leggi anche: Google è peggiorato, aiuta meno nelle ricerche e trova più risultati inutili: ecco perché.

Google: cosa fare con i nuovi aggiornamenti

Se anche tu hai ricevuto l’email Google, è importante leggere con attenzione l’intero testo, in quanto ci sono anche alcune azioni richieste.

In questo senso, nell’email si legge che nei casi di utenti che non hanno un’età minima richiesta per la gestione dell’account Google, la stessa comunicazione sugli aggiornamenti è stata inviata anche ai genitori. Ricordiamo che l’età minima per avere un account Google cambia da un Paese all’altro, in Italia è di 14+.

Su questo punto, il suggerimento di Google per i minori è quello di parlare con i propri genitori per comprendere cosa cambia per il proprio account.

Un’altra azione richiesta da Google in seguito ai nuovi aggiornamenti dei termini di servizio riguarda gli amministratori di un account Google Workspace aziendale o scolastico che hanno consentito agli utenti di accedere ai Servizi Google aggiuntivi.

Da questo punto di vista, Google specifica che gli aggiornamenti non andranno ad incidere in alcun modo sul contratto stipulato tra Google e l’organizzazione. Lo stesso vale anche per i rivenditori Google Workspace.

In generale, Google precisa per tutti gli utenti che è fondamentale leggere con attenzione l’email ricevuta sui termini di servizio, e accettando i termini non sarà necessario intraprendere alcun tipo di azione.

Quando cambiano i termini di servizio di Google

Abbiamo quindi visto quali sono le principali novità apportate con il nuovo aggiornamento dei termini di servizio di Google.

Ma da quando entreranno in vigore i nuovi termini? Dal comunicato di Google si legge che i termini di servizi saranno aggiornati a partire dal giorno 22 maggio 2024.

Come saprai, Google è in costante aggiornamento. Tra le novità che sono state recentemente lanciate dal colosso, c’è anche una legata a Google Maps.

Se ti interessa questo argomento, ti consigliamo la lettura del seguente articolo: Perché è scomparso il link di Google Maps? Come ottenerlo ora.