Ad oggi bilanciare esercizio fisico e mentale può essere piuttosto complicato, specialmente perché il lavoro riempie la maggior parte della giornata.

A partire dallo studio e il lavoro, avere una buona memoria è sicuramente vantaggioso e fondamentale anche per compiere le più piccole azioni quotidiane. Allenare la mente lo si può fare leggendo un libro, scegliendo di memorizzare alcune informazioni invece di scriverle su un computer, facendo operazioni matematiche.

Tuttavia internet offre anche diversi strumenti per allenare la mente che possono essere alla portata di tutti, tramite applicazioni scaricabili sia con Android che con iOs. Per tenere in forma la propria mente e giovane il nostro cervello, sono disponibili ad oggi diversi giochi, app e strumenti online validi e utilizzabili da adulti e bambini. Vediamo in questo articolo quali sono le più utili in questo senso presenti negli store ufficiali.

App per allenare la mente: Elevate

Esistono una marea di app per le più disparate necessità, dalle app per riconoscere oggetti alle app per pagare a rate e via di seguito. Tra queste, appunto, le app per la memoria.

Una delle principali soluzioni per allenare la mente è Elevate, Brain Training Games. Si tratta di un vero e proprio programma di allenamento del cervello che aiuta a migliorare diverse capacità: memoria, calcolo matematico, linguaggio, e tanto altro.

Questa soluzione è utile ad allenare la mente a 360 gradi, tramite un percorso di apprendimento personalizzato, ed è considerata l'app dell'anno. Questo strumento prevede un allenamento quotidiano tramite diversi esercizi, ed è piuttosto semplice e intuitivo, anche perché il singolo esercizio può durare una manciata di minuti.

Con questa soluzione è possibile decidere quale area allenare, per cui si può scegliere di focalizzarsi sull'allenamento della memoria. Questa app è disponibile sia per Android che per iOs, tuttavia va tenuto presente che al momento esiste solamente in lingua inglese, per cui si attende anche che venga introdotta in lingua italiana.

Per utilizzarla, è sufficiente scaricarla dal proprio Store di riferimento, su smartphone o altri device. Elevate non è del tutto gratuita, perché per utilizzarla nel tempo è necessario pagare un piccolo costo mensile o annuale.

App per allenare la concentrazione: Luminosity

Un'alternativa per allenare la mente è Luminosity, disponibile sia nella versione gratuita che a pagamento. Questo strumento è adatto soprattutto per allenare la concentrazione e l'attenzione, ma anche la memoria. Anche con questa app per migliorare la concentrazione è possibile pianificare un percorso di training personalizzato, e svolgere diversi giochi per allenare la mente.

Da questo strumento è possibile lavorare su diverse aree: memoria, attenzione, velocità, flessibilità e problem solving. La tecnologia è stata sviluppata insieme ad alcuni istituti universitari e sanitari statunitensi, con l'obiettivo di migliorare le facoltà cognitive.

L'app fornisce inizialmente 30 giochi a cui partecipare, e successivamente un percorso di allenamento personalizzato dedicato a chi vuole allenare la propria flessibilità mentale e le altre facoltà intellettuali. Tuttavia risulta disponibile solamente per iPhone e iPad, dall'apposito App Store.

App per allenare la memoria in italiano: Fit Brains Trainer

Tra le migliori soluzioni per allenare la memoria, ce ne sono anche alcune disponibili interamente in lingua italiana. Tra queste per esempio spicca Fit Brains Trainer, disponibile sia per Android che per iOs. L'app è gratuita e mette a disposizione almeno 60 giochi e 300 sessioni di allenamento per chi vuole allenare la mente.

Il fattore interessante è che, oltre a stimolare le aree del cervello dedicate all'attenzione, alla concentrazione e alla memoria, incentiva anche lo sviluppo di una maggiore intelligenza emotiva, principalmente attraverso quattro aree specifiche: autocoscienza, autocontrollo, consapevolezza sociale e capacità sociali.

Come anticipato, questo strumento è gratuito, tuttavia per chi decide di pagare una piccola somma, sono disponibili ulteriori funzionalità e percorsi per allenare la mente. Si tratta di una delle migliori app disponibili al momento, dati anche gli studi di neuropsicologia che stanno alla base del suo sviluppo.

Allenare la mente dei bambini, ecco le migliori app

Alcuni strumenti digitali ad oggi sono dedicati ai bambini. Un esempio è Amazon Kids, l'opzione per bambini di Alexa. Citiamo anche uno strumento online per allenare la mente dedicata principalmente ai bambini (ma che non esclude la possibilità di essere utilizzata anche dagli adulti).

Si tratta di Charge Your Brain, un'applicazione-gioco che presenta numerosi mini giochi con diversi livelli di difficoltà, adatti ai più piccoli.

Fornisce diversi giochi con ambientazioni colorate adatte ai bambini, per sviluppare capacità mentali e intellettuali, tramite prove per allenare la memoria ricordando suoni, comparando immagini o risolvendo piccoli quiz. Al momento lo svantaggio principale dell'app è che è disponibile solamente in lingua inglese.

Un altro giochino disponibile per adulti e bambini è WordBrain, un'app per allenare la mente in italiano. Si tratta di un vero e proprio gioco in cui trovare all'interno di una griglia di lettere delle parole, scorrendo lo schermo dello smartphone con il dito. Si tratta di un gioco molto semplice, ma utile per passare il tempo e allenare la mente e l'attenzione.