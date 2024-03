Voli aerei più lunghi del mondo: 10 rotte intercontinentali strabilianti

Chissà quali sono i voli aerei più lunghi del mondo? Se lo è chiesto il sito Aerotime, che ha stilato una classifica di quelle che sono le 10 tratte che prevedono di percorrere più miglia di distanza, tra una destinazione e l’altra.

Ecco l’interessante classifica.

Qual è il volo più lungo al mondo

Fino a qualche decennio fa era impensabile poter arrivare da una parte all’altra del mondo in una manciata di ore. Oggi invece ci sembra perfino tanto e in molti si stupiscono che si possa volare perfino un giorno intero, per raggiungere la propria destinazione.

La classifica del sito Aerotime si basa sulla distanza in miglia e non sul tempo di percorrenza, per stabilire qual è il volo aereo più lungo al mondo.

1. Singapore-New York

In testa alla classifica le 9.537 miglia del volo Singapore Airlines da Singapore (SIN) a New York (JFK), che raggiunge la Grande Mela dopo 18 ore e 45 minuti di viaggio.

2. Singapore- Newark

Al secondo posto, la tratta Singapore (SIN) – Newark (EW), New York, percorsa da Singapore Airlines in 18 ore e 25 minuti e con una tratta di percorrenza di 9.523 miglia.

3. Perth- Londra

Al terzo posto troviamo il volo della compagnia Qantas da Perth (PER), in Australia, a Londra (LHR), nel Regno Unito, che impiega 17 ore e 23 minuti per coprire una tratta di 9.010 miglia.

4. Melbourne - Dallas

Di nuovo la compagnia aerea Qantas, a questo quarto posto per il volo in collegamento da Melbourne (MEL), in Australia, a Dallas (DFW), in Texas, negli Stati Uniti. La durata del volo è di 18 ore e 15 minuti. La distanza intercontinentale da percorrere è pari a 8.992 miglia.

5. Auckland - New York

Il volo in partenza da Auckland (AKL) con Air New Zealand impiega 16 ore e 15 minuti per raggiungere la destinazione di New York (JFK), per coprire una distanza di 8.828 miglia.

6. Dubai - Auckland

Per chi si trova a Dubai, negli Emirati Arabi, e deve raggiungere Auckland (AKL), in Nuova Zelanda, la distanza da percorrere è di 8.824 miglia e la durata del volo è di 15 ore e 55 minuti, con la compagnia Emirates

7. Singapore - Los Angeles

Al settimo posto il volo Singapore - Los Angeles. Occorrono all'incirca 15 ore e 10 minuti con Singapore Airlines e la rotta da percorrere è di 8.770 miglia.

8. Bangalore - San Francisco

L’aeroporto di Bangalore (BLR) si trova in India e per giungere nella destinazione di San Francisco (SFO) negli Stati Uniti impiega circa 16 ore e 10 minuti. La rotta da percorrere è di 8.701 miglia.

9. Houston - Sydney

Il volo della compagnia United Airlines da Houston (IAH), Texas, a Sydney (SYD), in Australia, impiega circa 17 ore e 30 minuti per arrivare dall’altra parte del mondo, percorrendo all’incirca 8626 miglia.

10. Darwin- Londra

Chiude la classifica (comunque restando uno dei voli aerei più lunghi al mondo, il volo che va da Darwin (DRW), nella parte nord dell’Australia a Londra (LHR) con 8619 miglia percorse.

Ricordiamo, per un calcolo più pragmatico, che un miglio equivale a 1,6 chilometri circa, quindi per avere un’idea della distanza in chilometri bisogna considerare più o meno una volta e mezza quella espressa in miglia.

Qual è il volo più lungo senza scalo

A onor del vero bisogna sottolineare che molti dei voli no-stop, quindi senza fermate intermedie, risultano soppressi nel corso degli ultimi anni, per via dei costi eccessivi.

Perché i prezzi dei voli sono aumentati così tanto?

Il volo più lungo mai organizzato è quello della Singapore Airlines che permette di collegare l'Oceano Pacifico con l'Atlantico. Un viaggio di quasi 19 ore, tra Singapore a New York, tramite un Airbus A350-900 ULR, per una distanza di 9537 miglia, come abbiamo avuto modo di riportare in classifica.

In pratica quasi 16 mila chilometri.

Qual è il volo più lungo dall'Italia

Tra i voli più lunghi dall’Italia troviamo storicamente quelli verso il sud America, tra cui in particolare quello in partenza da Roma Fiumicino verso Buenos Aires.

Sempre Fiumicino però guarda anche all’Australia, con un volo che arriva a Perth.

Qual è il volo più corto al mondo

Una curiosità riguardante il volo più breve del mondo: ebbene si effettua nel Mare del Nord della Scozia e collega nello specifico l'isola Westray e l'isola Papa Westray, conosciuta anche semplicemente come Papay.

La curiosità riguarda anche la sua durata.

Infatti, se il vento è favorevole, allora il volo dura tra i 47 e i 53 secondi. Se invece si incontrano correnti di vento avverse, allora il viaggio può arrivare a durare ben due minuti.

E per quanto riguarda l’Italia invece? Il volo nazionale italiano più breve è in partenza da Milano Malpensa e arriva a Olbia, in Costa Smeralda, per una durata complessiva di 1h e 20 minuti.