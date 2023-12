Il rally non è finito

Piazza Affari centra ancora una volta le nostre previsioni di ripresa rialzista, con il FtseMib che si avvicina ai fatidici 30.000 punti, segnando così un nuovo max dell’anno.

Il rally di fine anno risulta sempre più attivo, grazie soprattutto ai buoni dati su inflazione e occupazione; il lavoro delle banche centrali sta sortendo quindi gli effetti sperati, anzi si potrebbe addirittura verificare uno scenario anticipato di cambio di politica monetaria nel 2024.

La positività di fondo non deve comunque esaltare troppo; correzioni ci saranno, tuttavia verranno viste come una ghiotta opportunità per incrementare gli acquisti; il target del testa e spalle rialzista a 30.500 è sempre più visibile, ma a inizio anno il FtseMib potrebbe spingersi fino ai 31.500 punti con una sapiente rotazione settoriale.

Non ci spaventeremmo quindi di vedere l’indice correggere verso i 29.000 punti, tuttavia un vero segnale di inversione lo avremmo solo su violazione dei 28.200 punti, scenario sempre più improbabile per questo fine anno.

Operativamente, considerando sempre un’esposizione media al 70%, si consiglia di liquidare un buon 30% in area 30.300/30.500, mentre un 20% si potrebbe incrementare in caso di discesa in area 29.000 di FtseMib.

La suddetta analisi è una mera visione del mercato dell’analista e non costituisce sollecitazione all’investimento.

Alessio Zavarise – azavarise@iol.it