Target centrato, e ora?

Piazza Affari rispetta alla perfezione la pura e classica analisi tecnica; il testa e spalle rialzista indicato un mese fa sopra 28.800 raggiunge proprio oggi il suo target finale a quota 30.500, registrando altresì un nuovo max dell’anno.

Tecnicamente sarebbe ora auspicabile una correzione o quanto meno un consolidamento in area 30.000, per dar modo al trend rialzista primario di rafforzarsi; un ulteriore allungo in direzione dei 31.500 non è comunque da escludere, anche se ora verrebbe visto come una forzatura del mercato, meglio se lo facesse a gennaio.

Si valuta quindi positivamente una discesa a breve sui 30.000 e fino ai 29.000 punti; solo comunque una chiusura sotto tale soglia lancerebbe un segnale di inversione di breve, tuttavia il supporto di medio a 28.200 sarebbe in grado di limitarne la discesa.

Spread stabilmente sotto 180 e greggio ampiamente sotto 80$ avallano lo scenario rialzista di medio in essere.

Operativamente si consiglia comunque di monetizzare ulteriormente in area 30.500, portando l’esposizione azionaria attorno al 50%. Rientrare gradualmente a 30.000, 29.600 e 29.100; si può vendere invece tutto in caso di uno strappo a breve sui 31.500 punti di FtseMib.

La suddetta analisi è una mera visione del mercato dell’analista e non costituisce sollecitazione all’investimento.

