Quando si parla delle criptovalute è bene fare un analisi agli albori del lancio, durante il cosiddetto presale.

In questo modo si possono acquistare criptomonete a prezzi scontati prima del boom dopo il lancio nel mercato!

Un esempio sono stati Dogecoin, la preferita di Elon Musk, e Shiba Inu, copia della prima capace di fare realizzare agli investitori anche un +1.000% sul capitale investito.

Oggi un altro meme-coin da tenere d'occhio è Tamadoge Coin, ma la fase di presale è praticamente terminata, dimostrando un grande successo come preventivato dai crypto trader all'interno delle community.

Oggi, però, c'è un'altra opportunità all'orizzonte per gli investitori più audaci e si chiama Big Eyes Coin.

Quest'ultimo meme-coin ha terminato la seconda fase del presale e si avvia alla terza, ma ci sono grandi speranze per cui potrebbe superare perfino $DOGE e $SHIB.

Quindi ecco 6 ragioni per valutare un possibile acquisto!

Big Eyes Coin, la crypto per la beneficienza

La criptomoneta emergente si presenta con un gatto (in versione anime) amante dei pesci.

A questo proposito Big Eyes Coin si fa promotore di alcune iniziative benefiche, una su tutte a vantaggio dei nostri oceani!

Sembra, infatti, che il meme-coin del gatto abbia tutto l'interesse di migliorare il nostro ecosistema e salvaguardare in particolare gli ambienti marini, aspetto sul quale insiste particolarmente tra gli utenti.

La rete promuove la salvaguardia del nostro pianeta, donando il 5% dei profitti a enti benefici che mirano a salvare i nostri mari, ma non solo!

Sono già stati donati anche $1.000 all'ente Luna Children e si prevedono nuovi impegni caritatevoli intorno al mondo.

Criptovalute green: PoS per $BIG

Come se non bastasse, un'altra ragione per cui valutare l'acquisto di Big Eyes Coin riguarda sempre l'ecologia e la salvaguardia dell'ambiente.

In particolare il meme-coin non opera come Dogecoin e Shiba Inu con Proof of Work, bensì con Proof of Stake, sfruttando la rete di Ethereum.

Questo la rende una criptovaluta tendenzialmente green, dal momento che il sistema di convalida PoS può arrivare a tagliare il consumo di energia fino al 99%!

Un grosso passo avanti che, nell'era della decarbonizzazione, la spinge parecchio.

Se siete green non potete sottovalutare assolutamente questi dettagli.

Progetto Defi e incentivi per la community

Solitamente i progetti basati su meme-coin non hanno degli obiettivi chiari, tanto meno alcuna utilità.

Il network alla base di Big Eyes Coin offre delle applicazioni Defi per fare in modo che gli utenti possano avere maggiore controllo sulle proprie transazioni e wallet più sicuri dove depositare le proprie criptovalute.

Tutto questo viene offerto come incentivo degli utenti che possono contare su applicazioni che $DOGE e $SHIB non offrono.

Avere una o più ragioni per usare una o più criptovalute è sempre meglio che sfruttare solo i vantaggi di una forte speculazione!

Sicuramente un punto a favore di $BIG!

DAO per il meme-coin

Uno degli obiettivi delle criptomonete è sempre stato quello di offrire una decentralizzazione importante agli utenti della rete.

Quello che fa Big Eyes Coin è costituire una DAO (Decentralized Autonomous Organization) in modo che tutti i partecipanti al network abbiano l'opportunità di votare e prendere decisioni in merito al sistema.

Questo garantisce alla crypto basata sui gatti un controllo della rete ben distribuito che dovrebbe scongiurare la presa di potere di uno o più singoli individui.

Progetto NFT e obiettivi chiari

Al contrario delle solite meme-coin, questa nuova crypto si propone con dei vantaggi efficaci per tutti gli user.

L'obiettivo sostenibile (sulla base del white paper e la road map del progetto) mira a creare ricchezza per gli utenti della rete, assecondando un ecosistema in grado di sostenersi autonomamente.

Per fare questo, oltre alla funzionalità della blockchain, Big Eyes Coin propone di sfruttare gli NFT!

Questi faranno parte del progetto e consentiranno lungo il percorso di guadagnare in modo differente, garantendo altre modalità di profitto e mirando ad accrescere ulteriormente la notorietà della piattaforma con conseguente aumento del valore dei rispettivi Non-Fungible-Token.

Detto questo, ci dirigiamo verso l'ultima ragione che potrebbe essere decisiva per la valutazione di un eventuale acquisto della crypto in questione. Nel caso siate ancora dubbiosi.

Seconda fase terminata: un successo

Pochi giorni fa si è conclusa la fase 2 del progetto blockchain.

I guadagni del presale sono stati fino a oggi molto incoraggianti, registrando un valore di 3,24 milioni di USD.

I trader sono convinti anche per questo che anche Big Eyes Coin, per tutte le funzionalità aggiuntive che Dogecoin e Shiba Inu non avevano, per la scalabilità del business e un carattere green, possa realizzare performance strabilianti!

Con l'avvio della terza fase ci avviciniamo così al lancio ufficiale che dovrebbe avvenire prima del 2023.

Big Eyes Coin non è nata come copia, anzi, si distingue per il carattere molto forte e per una serie di caratteristiche già elencate che la rendono, di fatto, uno degli investimenti possibili più interessanti del momento.

