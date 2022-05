È passato più di un decennio da quando sono state create le criptovalute. Stanno diventando migliori e più popolari ogni giorno che passa. Questo è il motivo per cui dovresti essere consapevole di come questo denaro digitale sta trasformando tutto ciò che ti circonda, indipendentemente dal fatto che tu ne abbia familiarità o meno. Impariamo qui come la criptovaluta sta cambiando il mondo e il business futuro.

In tutto il mondo, le criptovalute stanno diventando sempre più popolari e conosciute. Tuttavia, potrebbe non esserti familiare o potresti anche non renderti conto del motivo per cui questo è una cosa grossa.

Per dirla semplicemente, la criptovaluta è denaro elettronico che viene archiviato su e-wallet o file di computer. Viene anche negoziato e tracciato attraverso la blockchain. Utilizzando questa tecnologia, ogni transazione viene tracciata cronologicamente. Una volta che le informazioni sono state archiviate, diventano accessibili a chiunque. I dati che sono già stati memorizzati, tuttavia, non possono essere modificati.

La maggior parte delle persone ha familiarità con Bitcoin, una delle criptovalute più popolari. Esistono migliaia di criptovalute oltre a Bitcoin. I loro scopi non sono tutti uguali. Alcuni sono destinati a un uso generale, mentre altri servono settori specifici o risolvono problemi specifici.

Il concetto di criptovaluta può sembrare futuristico. Internet ha rivoluzionato il modo in cui immagazziniamo denaro, paghiamo beni e servizi e conduciamo affari e continuerà a farlo. Inoltre, la criptovaluta andrà a beneficio del mondo e del business futuro anche in altri modi e, possibilmente, per sempre!

Scopriamo come.

In che modo la criptovaluta sta cambiando il mondo?

Il rischio di frode può essere ridotto

Quando si tratta di qualsiasi aspetto del denaro, la frode è una delle principali preoccupazioni. Non importa se utilizzi la tua carta di credito su un sito non sicuro o trasferisci fondi, c'è sempre una possibilità di frode. In particolare, le persone che sono state vittime di frodi in passato dovrebbero essere molto caute.

A causa del fatto che la criptovaluta non è collegata ai tuoi conti bancari o di fondi di cassa e perché viene trasferita elettronicamente e in modo sicuro tramite blockchain che registra tutte le transazioni, la criptovaluta può ridurre le frodi e offrire tranquillità.

Aumento del crowdfunding

Oltre a offrire i propri prodotti o servizi al pubblico, il crowdfunding sta diventando un metodo sempre più diffuso tra gli imprenditori per raccogliere fondi. Invece di pochi investitori che fanno grandi investimenti, puoi avere molti investitori che fanno piccoli investimenti. In questo modo i rischi sono ridotti al minimo. Di conseguenza, gli investitori sono più propensi a partecipare.

Le criptovalute continueranno a influenzare positivamente il crowdfunding nel mondo. Inoltre, sono l'obiettivo principale delle offerte iniziali di monete (ICOs), che vengono utilizzate come fonte di finanziamento per le startup.

Trasforma il processo di trasferimento di denaro

I trasferimenti tra banche sono più veloci ed efficienti con bonifici e bonifici da banca a banca. Sono necessari ulteriori progressi. Esiste ancora la possibilità che alcuni trasferimenti possano richiedere una settimana o più per essere cancellati e depositati, in particolare se sono internazionali.

Quando si depositano criptovalute, non è necessario eseguire tutti gli stessi controlli e saldi delle banche. Non importa se il trasferimento è nazionale o internazionale perché i trasferimenti di criptovaluta sono istantanei, non comportano alcuna commissione e sono tracciati e archiviati in modo sicuro nella blockchain.

Potenzia l'e-commerce

Oggi sembra che la maggior parte delle persone effettui i propri acquisti online, soprattutto durante le vacanze. Anche se rende gli acquisti e le vetrine molto più facili e confortevoli rispetto al passaggio da un negozio all'altro, gli acquirenti sono dissuasi dall'effettuare alcuni o molti acquisti a causa di preoccupazioni di frode.

Utilizzando la criptovaluta, non solo acquirenti e venditori riducono il rischio di frode, ma lo fanno anche per i venditori. Le transazioni effettuate con la criptovaluta sono irreversibili. Utilizzando la criptovaluta, avrai accesso a opportunità di business più globali e ridurrai i rischi.

Avanzare la ricerca scientifica

Gli scienziati hanno fatto enormi progressi solo negli ultimi 100 anni, ma sembra che le informazioni e i dati critici siano tenuti segreti da istituzioni e governi di tutto il mondo, impedendo una crescita continua.

Utilizzando la criptovaluta e la tecnologia blockchain, possiamo eliminare i silos istituzionali e consentire a tutti di accedere ai dati in tempo reale, eliminando così la necessità per le principali istituzioni, fondazioni e società di nascondere informazioni importanti. Nano Vision sta già lavorando su una piattaforma che consentirà a tutti o ai "cittadini scienziati globali", come dicono, di contribuire a ulteriori progressi scientifici.

Utilizzando blockchain e nuove risorse crittografiche per condividere dati e risorse, l'azienda incoraggia la raccolta e l'uso di dati molecolari su scala globale... Lo sforzo collettivo che tutti noi possiamo fare potrebbe aiutare a sconfiggere il cancro, curare i superbatteri e trasformare le mondo in un posto migliore.

La criptovaluta rende le aziende e gli individui responsabili

È un peccato che un certo numero di aziende e persino intere industrie seguano pratiche corrotte e illegali. I clienti vogliono sapere che le attività commerciali da cui acquistano sono gestite in modo etico e che tutte le leggi e i diritti vengono rispettati. Di conseguenza, prendere sulla parola qualcuno o qualcosa per la propria etica non è un modo affidabile per giudicare la propria etica effettiva in base a ciò che dicono di se stessi.

Con la criptovaluta, questo processo cambierà in meglio.

A differenza della valuta tradizionale, la criptovaluta è supportata da una tecnologia che non può essere modificata. Le aziende e gli individui possono essere ritenuti responsabili utilizzando le tecnologie di criptovaluta e blockchain. Inoltre, i consumatori avranno una maggiore comprensione delle aziende con cui hanno a che fare.

Le criptovalute garantiscono la scalabilità

Ci sono diverse aziende che dispongono di piattaforme e programmi progettati per i loro prodotti o servizi specifici, oppure utilizzano servizi che possono essere personalizzati in una certa misura. Tuttavia, la scalabilità è un problema che molte aziende devono affrontare.

Transazioni in valuta estera e trasferimenti di denaro sicuri

L'uso della criptovaluta riduce le frodi durante il trasferimento di denaro a livello internazionale, quindi rende più sicure le transazioni all'interno del paese. Se viaggi all'estero, avere contanti e carte bancarie è rischioso.

Inoltre, la criptovaluta riduce i rischi associati al trasporto di contanti eliminando le commissioni di cambio e le commissioni di transazione. Consumatori e venditori avranno accesso ai loro soldi più facilmente in questo modo. Inoltre, ciò ridurrebbe i furti con scasso.

Offri alternative valutarie stabili

Alcuni paesi hanno sperimentato inflazione e instabilità nelle loro valute standard, il che è angosciante. Altri paesi potrebbero trarre grandi vantaggi dal passaggio all'utilizzo della criptovaluta, anche se le loro valute non sono tutte soggette a tassi di inflazione scandalosi.

A differenza dei tassi di cambio e dei tassi di interesse, le criptovalute sono accettate in tutto il mondo. Le persone che vivono in paesi economicamente instabili beneficerebbero anche di maggiore sicurezza e stabilità.

Consentire alle persone di gestire le proprie finanze

Le banche e gli istituti finanziari rappresentano un rischio significativo per molte persone. Tuttavia, tenere tutti i tuoi soldi a casa tua non è una decisione saggia per diversi motivi. L'economia può subire una recessione in qualsiasi momento, causando grave stress e preoccupazioni per i risparmi.

Il denaro può essere controllato dalle persone ancora una volta attraverso la criptovaluta invece di essere controllato dalle banche. Questo tipo di organizzazione non è disciplinato dalle stesse normative che si applicano alle istituzioni finanziarie come banche e cooperative di credito. È positivo che più persone abbiano il controllo delle proprie finanze. Questo è ancora un altro motivo per cui la criptovaluta migliorerà il mondo.

Come la criptovaluta sta cambiando il business futuro

Negli Stati Uniti, poche persone possiedono valute digitali come Bitcoin o Ethereum. Tuttavia, negli ultimi due anni, il numero di persone che possiedono valute digitali è aumentato in modo significativo. Nonostante la tua posizione di investimento, le criptovalute hanno un'alta probabilità di influenzare te e il futuro del business.

Tesla: investe 1,5 miliardi di dollari di Bitcoin

Il CEO di Tesla Elon Musk, l'autoproclamato "TechnoKing" di Tesla, ultimamente ha fatto notizia. Musk e Saylor hanno reso istituzionale l'accettazione della criptovaluta.

PayPal: il secondo ad adottare la criptovaluta

PayPal è stata una delle prime aziende a consentire le transazioni digitali. In quanto azienda che ha promosso e semplificato le transazioni transfrontaliere in pochi minuti, ha senso che si uniscano alle criptovalute.

Di recente, hanno offerto agli utenti la possibilità di acquistare o vendere criptovalute, come Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. La società è stata criticata dagli appassionati di criptovalute per non aver consentito agli utenti di trasferire le proprie monete su un portafoglio privato. Potrebbe esserci un momento in cui questa funzione diventa disponibile e sarebbe un grande passo avanti.

Visa e Mastercard: si è unito alla festa

A livello globale, due delle più grandi piattaforme per effettuare pagamenti approvano pubblicamente l'uso di Bitcoin. La blockchain di Ethereum, ad esempio, consente a Visa di effettuare transazioni stablecoin.

Di conseguenza, MasterCard ha iniziato a consentire transazioni crittografiche entro il 2021. Il fatto che due dei maggiori fornitori di servizi di pagamento stiano salendo a bordo suggerisce che la porta è ora aperta per una più ampia adozione mainstream e un uso pratico tra gli imprenditori nei prossimi anni.

Pagare i dipendenti con criptovaluta

In qualità di datore di lavoro di team remoti, la gestione delle buste paga per i dipendenti che vivono in tutto il mondo può essere un incubo enorme. Per pagare i tuoi dipendenti, probabilmente dovresti convertire i tuoi dollari ed euro in dozzine di valute estere.

Le commissioni per il cambio di valuta sono più onerose rispetto alle transazioni transfrontaliere. Ora che la criptovaluta è disponibile, puoi effettuare transazioni istantanee tra paesi con commissioni minime, se del caso. Tutte le parti possono determinare istantaneamente lo stato delle transazioni Bitcoin perché le transazioni sono pubbliche. Può essere una situazione vantaggiosa per datori di lavoro e dipendenti quando le banche vengono eliminate dal posto di lavoro.

Criptovaluta per l'equità aziendale

Al giorno d'oggi, dare ai primi dipendenti una quota dei profitti dell'azienda è una tendenza popolare. Considerando la crescita delle criptovalute nell'ultimo decennio, dare ai dipendenti neoassunti una quota della criptovaluta dell'azienda potrebbe essere un'enorme tendenza per il futuro.

Qualunque cosa accada, sarà interessante osservare l'evoluzione della criptovaluta. A seconda della risposta del mercato, potremmo assistere a una rivoluzione nella finanza oa una catastrofe per coloro che hanno fatto fortuna con la crescita delle criptovalute.