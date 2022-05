Hai mai sentito parlare di SafeMoon? Potrebbe non essere popolare come Bitcoin o Ether, ma in realtà vale la pena conoscerlo e, forse, anche investire! Ho pubblicato questa guida semplificata per aiutarti a imparare tutto su SafeMoon, se è sicuro o meno, e se può essere un buon investimento.

Non c'è dubbio che valga la pena investire in una criptovaluta se milioni di persone la supportano, il che è evidente dal suo volume di scambi giornalieri attraverso gli scambi di criptovaluta.

Siamo tutti d'accordo sul fatto che SAFEMOON è una delle criptovalute più calde oggi sul mercato a causa di i suoi rendimenti superiori all'11.000% in meno di un anno di esperienza di trading.

In effetti, SAFEMOON è uno dei nuovi token ad alta quota nell'ecosistema DeFi.

I prezzi delle criptovalute sono aumentati vertiginosamente perché gli investitori istituzionali e le criptovalute hanno acquistato enormi quantità, le piattaforme di scambio hanno elencato le criptovalute e i protocolli sono stati aggiornati.

Dato che SAFEMOON non è quotato su borse popolari come Binance, eToro, Kraken, Mandala Exchange e Huobi Global, il valore del token sta aumentando a causa dei risultati della roadmap e della domanda degli investitori.

È diventato così prezioso che una singola moneta SAFEMOON valeva più di 0,0000052 a novembre 2021, rispetto a $ 0,00000002 del 13 aprile 2021.

La criptovaluta di otto mesi e il suo protocollo hanno continuato a fare tendenza, portando diversi esperti del settore a prevedere che l'asset digitale potrebbe sostituire Shiba Inu (SHIB) come la prossima oca d'oro per investitori e trader. Le criptovalute, tuttavia, non sono per tutti. Questo è il motivo per cui Cina e Turchia hanno represso l'uso di qualsiasi tipo di valuta digitale.

Inoltre, il capo della Banca d'Inghilterra, Andrew Bailey, ha continuato a mettere in guardia i cittadini britannici sui pericoli connessi al commercio e all'investimento in monete SAFEMOON e altri tipi di valute digitali. Il signor Bailey è preoccupato per il fatto che i giovani investitori vedano la finanza decentralizzata come il nuovo modo di realizzare un reddito passivo.

Ultimamente c'è stato molto clamore intorno a SafeMoon, le ricerche che generano milioni di risultati quando includi SAFEMOON in qualsiasi parola chiave, e potresti esserti chiesto di cosa tratta SafeMoon e come funziona. Allora, scopriamolo.

Cos'è SafeMoon?

Il protocollo SafeMoon combina tokenomics (RFI) e auto-liquidità per gli utenti. La sua risorsa nativa si chiama SAFEMOON (lettere maiuscole). È un tipo di denaro completamente virtuale (ecco perché li chiamiamo valute digitali).

Il denaro è l'equivalente online di SAFEMOON. SAFEMOON può essere acquistato, venduto e scambiato insieme a Binance Coin (BNB), il principale token supportato da Binance. Molti investitori stanno iniziando a considerare le risorse digitali, come SAFEMOON, come strumenti di investimento a causa della crescente popolarità delle criptovalute come strumenti di investimento. Gli asset digitali come SAFEMOON porteranno agli investitori un aumento dei rendimenti percentuali annuali (APY).

SAFEMOON è una criptovaluta che, per via dei rendimenti che ha già portato ai primi investitori, viene presa in considerazione da milioni di investitori. Sui forum economici, le criptovalute sono state discusse in relazione al loro impatto sugli unbanked e underbanked.

Il risultato è che molte persone credono che le risorse digitali debbano essere accettate come investimenti legittimi e mezzi di scambio. I token SAFEMOON non saranno più rappresentati fisicamente a partire da novembre 2021. Non vi è alcun valore intrinseco alle monete create online. Invece, valgono quanto valgono i loro codici privati.

Come funziona SafeMoon?

Le monete SAFEMOON sono file informatici compilati archiviati in portafogli di scambio, portafogli software e portafogli hardware.

Con i portafogli digitali, I titolari di SAFEMOON possono inviare e ricevere SAFEMOON su Internet senza l'aiuto di banche, assicuratori o centri di compensazione tradizionali. Ogni transazione su una blockchain è registrata in un registro pubblico. Nonostante l'uso di protocolli di decentramento per salvaguardare la privacy, i difetti della blockchain consentono ancora il tracciamento online delle transazioni. L'uso della blockchain rende anche più facile prevenire le frodi, poiché impedisce la doppia spesa di token digitali.

Monete SAFEMOON: come le ottengono le persone?

Puoi ottenere SAFEMOON in 3 modi diversi.

SAFEMOON è disponibile per l'acquisto sugli scambi di criptovalute che accettano FIAT come forma di pagamento sotto forma di dollaro statunitense (USD).

sugli scambi di criptovalute che accettano FIAT come forma di pagamento sotto forma di dollaro statunitense (USD). È possibile vendere oggetti fisici e digitali e richiedere il pagamento tramite SAFEMOON.

e richiedere il pagamento tramite SAFEMOON. SAFEMOON può essere ottenuto mining con un personal computer o un sistema ASIC.

Da dove vengono i nuovi SAFEMOON?

C'erano 585 trilioni di SAFEMOON sul mercato al 1° novembre 2021, su una fornitura di 1 quadrilione. Per aumentare il numero di monete già in circolazione, è necessario applicare un processo noto come mining.

È tramite SAFEMOON Mining che entrano in circolazione i nuovi SAFEMOON. Inoltre, è un mezzo per confermare nuove transazioni da parte della rete, nonché una parte importante della manutenzione e dello sviluppo del protocollo SafeMoon. La generazione di token SAFEMOON richiede computer speciali (ASICS) di diversi sviluppatori.

I token SafeMoon sono sviluppati dai computer per risolvere problemi complessi. Il risultato è una ricompensa SAFEMOON che i minatori conservano. Per estrarre SAFEMOON in modo indipendente, saranno necessari ASIC, come indicato in precedenza.

I personal computer sono inefficienti rispetto a queste macchine. Potrebbe volerci molto tempo prima che tu possa vedere dei veri vantaggi dall'estrazione di SAFEMOON se scegli di non utilizzare tali macchine e decidi di estrarre tramite personal computer.

Affinché una miniera sia redditizia, è necessario eseguire un'analisi costi-benefici. In base al costo dell'energia elettrica, al numero di monete SAFEMOON in ricompensa e al valore delle monete SAFEMOON al momento della conversione in fiat.

“SAFEMOON e il mining di criptovalute, in generale, hanno indotto diverse persone con personal computer a spendere più soldi per l'elettricità di quanti ne guadagnassero come ricompensa. Senza un'adeguata infrastruttura tecnologica, diventare un minatore individuale comporta più rischi che guadagni.”

Al contrario, puoi contribuire all'estrazione di SAFEMOON condividendo la tua energia. Le piscine minerarie sono un buon modo per raggiungere questo obiettivo. Un'unità di elaborazione centrale (CPU) e un'unità di elaborazione grafica (GPU) di un personal computer può contribuire notevolmente all'estrazione e all'aggiunta di SAFEMOON alla fornitura. Profitti e perdite saranno condivisi in questo modo.

Cosa rende preziosi i SAFEMOON?

Il SAFEMOON ha tutti gli attributi necessari per essere una valuta di successo.

Trasporto, capacità di contraffazione, divisibilità, durata, utilità (mezzo di scambio) e scarsità (riserva di valore) sono solo alcuni esempi.

Il valore dei SAFEMOON deriva dalla loro capacità di essere scambiati con altri asset digitali, nonché con denaro contante al momento della vendita delle partecipazioni, in linea con ciò che diversi esperti associano al valore.

Inoltre, le persone sono disposte a investire migliaia, milioni, miliardi e trilioni di SAFEMOON per guadagni a lungo termine quando la criptovaluta raggiunge nuovi traguardi nel suo prezzo.

Quanto è sicuro SafeMoon?

Il protocollo SafeMoon è sicuro. Con Binance Smart Chain, la sicurezza viene migliorata regolarmente attraverso aggiornamenti che rafforzano sia i livelli di base che le funzionalità degli smart contract.

Inoltre, SafeMoon è stato protetto dagli sviluppatori, che hanno masterizzato tutti i token nei loro portafogli degli sviluppatori prima di avviare il progetto.

Inoltre, ogni scambio è incentivato da un LP sulla borsa decentralizzata PancakeSwap.

Nonostante il protocollo SAFEMOON e la Blockchain (Binance Smart Chain) dietro di esso lavori costantemente per garantire la sicurezza di SAFEMOON, hai ancora un ruolo da svolgere nella protezione delle tue proprietà.

Dovresti sempre scegliere una password complessa se prevedi di acquistare SAFEMOON da scambi di criptovalute. Inoltre, dovresti impostare l'autenticazione a due fattori (2FA) per impedire ad amici e hacker di accedere al tuo account con l'autenticazione unidirezionale.

In alternativa, se scegli di conservare il tuo SAFEMOON tramite portafogli software e hardware, dovrai tenere al sicuro quelle chiavi private (passcode). Come parte del processo di registrazione per un portafoglio digitale, ti verrà fornita una password.

I nomi sono normalmente disposti secondo un certo schema basato su almeno dodici. Conserva questi nomi in più posti e scrivili il prima possibile.

Nel caso in cui perdessi il telefono e dovessi utilizzare un altro telefono per accedere al tuo portafoglio SAFEMOON, non sarai in grado di accedere al tuo portafoglio se non fornisci queste chiavi private (passcode). SAFEMOON è una criptovaluta e, in quanto asset volatile, è meglio investire $ 100 o più con cautela. Le fluttuazioni dei prezzi rendono regolarmente la moneta imprevedibile.

Perché le persone vogliono SAFEMOON?

SAFEMOON ha superato i 5 milioni di dollari di volumi giornalieri nell'ottobre 2021. La moneta sta quindi attirando milioni di investitori per motivi specifici.

I token SAFEMOON sono richiesti per diversi motivi, tra cui:

Le partecipazioni SAFEMOON forniscono reddito da investimenti a lungo termine e profitti dal day trading.

dal day trading. Non ci sarà nessun monitoraggio della sicurezza finanziaria tradizionale delle transazioni SAFEMOON.

delle transazioni SAFEMOON. Una moneta SAFEMOON può essere scambiata sugli scambi di criptovaluta per criptovalute più transazionali, come Binance Coins (BNB) o Ether(ETH). I commercianti che li accettano come metodi di pagamento possono utilizzare i token convertiti. Possono essere riscattati per beni e servizi.

Quali sono i piani di SafeMoon?

Il team di SafeMoon ha definito una tabella di marcia per quest'anno. Durante il primo trimestre, l'azienda ha ampliato il proprio team e iniziato le attività di marketing. In futuro, SafeMoon prevede di creare un'app (anche se non è chiaro cosa farà quell'app), un portafoglio online e un gioco.

Inoltre, dice che intende esplorare la possibilità di scambiare la sua valuta su borse come Binance e costruire il proprio scambio, oltre a espandere il suo team del 35% e aprire un ufficio nel Regno Unito e in Irlanda. Entro la fine di quest'anno, SafeMoon prevede di terminare lo scambio e di aprire un ufficio in Africa.

Conclusione

La moneta ha continuato a crescere in popolarità, è molto economica e ha un'ottima tabella di marcia che può portare a nuove vette. SAFEMOON è un asset digitale a lungo termine, anche se le previsioni si basano su possibilità, NON su certezze. Dai un'occhiata più da vicino a SAFEMOON e scopri dove potrebbe portarti a breve, medio e lungo termine. Dopotutto, è uno degli investimenti più sicuri, molto adatto ai principianti che non sono ancora sicuri se tuffarsi nel mondo delle criptovalute.