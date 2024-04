Tra i titoli a media capitalizzazione che oggi sono riusciti muoversi in controtendenza rispetto all’indice di riferimento troviamo anche Rai Way.

Rai Way ancora in rialzo

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di oltre mezzo punto percentuale, anche oggi ha terminato gli scambi con il segno più, salendo per la terza giornata di fila.

A fine seduta, Rai Way si è fermato a 5,27 euro, con un rialzo dello 0,96% e oltre 360mial azioni passate di mano, poco sopra la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 340mila.

Rai potrebbe vendere il 15% di Rai Way entro maggio

Rai Way è finito sotto la lente sulla scia di alcune indicazioni di stampa, riportate in particolare dal Sole 24 Ore, secondo cui nella riunione di ieri il Cda di Rai avrebbe deciso di andare avanti con la cessione di una quota del 15%.

La prima finestra possibile sarebbe a fine maggio/inizio giugno.

Dall’altro lato sarebbe sul tavolo anche il dossier di fusione con Ei Towers per il quale si attende il DPCM del governo che modifichi le quote minime di controllo di Rai in Rai Way.

Secondo Milano Finanza, un nuovo Cda straordinario di Rai sarà convocato fra il 23 aprile e il 14 maggio per ufficializzare la cessione di questo pacchetto del 14,5% di Rai Way con l’obiettivo di raccogliere circa 200 milioni di euro.

Ci sarebbe l’interesse di circa 20-30 soggetti, tra cui figurano anche Cassa Depositi e Prestiti e alcune casse previdenziali come quella forense.

Rai Way: il commento di Equita SIM

Secondo gli analisti di Equita SIM, andranno verificate le modalità del collocamento della quota di Rai Way e la situazione del processo di integrazione con Ei Towers.

L’integrazione con Ei Towers ed il pagamento di un dividendo straordinario, per il quale la stima di Equita SIM è fino a 1,3 euro per azione, rimane il catalizzatore principale sul titolo.

Rai Way è stato il migliore nel settore negli ultimi 3 mesi, con un andamento flat contro la flessione dell’11% del settore e tratta su multipli economici, cioè un enterprise value/EBITDA after lease 2024 di 8,5 volte e un dividend yield del 6,5%.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Rai Way ribadisce la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 6,7 euro.