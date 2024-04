Rai Way: rumor sulla prossima mossa del Governo

Rai Way anche oggi ha chiuso gli scambi sulla parità, senza reagire alle indicazioni di stampa.

Anche la seduta odierna si è conclusa con un nulla di fatto per Rai Way che, dopo aver chiuso la giornata di ieri sulla parità, ha proposto lo stesso copione oggi.

Rai Way sulla parità anche oggi

Il titolo ha terminato le contrattazioni a 5,05 euro, sui valori del close di ieri, con circa 220mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 350mila.

Rai Way: Governo pronto a rimuovere limite per controllo di Rai

Secondo un articolo del Corriere della Sera, il governo sarebbe pronto a rimuovere il limite che impone il controllo di Rai al 30% in Rai Way.

Il dispositivo che potrebbe togliere questo limite sarebbe alle battute finali, ma non si sarebbe ancora deciso se sarà seguita la strada del Dpcm o se possa essere presentato un emendamento ad un decreto in discussione in Parlamento.

Il Corriere della Sera sottolinea che gli scenari sarebbero diversi per la cessione del 15% di Rai Way.

Il CEO di CDP, Scannapieco, ha sottolineato nei giorni scorsi che al momento non c’è nulla sul tavolo e che CDP valuta ogni operazione per la sua valenza industriale.

Inoltre, secondo il Corriere della Sera, l’ipotesi di integrazione con Ei Towers si sarebbe fatta più concreta dopo che un gruppo di fondi che detiene il 10% di Rai Way ha sollecitato il CEO di Rai Way Cecatto ad esplorare questa opzione nel caso di vendita di una quota di Rai.

Secondo il Corriere della Sera, Rai vorrebbe comunque mantenere la maggioranza di un eventuale polo delle torri.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che l’entrata di CDP nel capitale di Rai Way sarebbe apprezzata dal mercato, considerando il track record del gruppo nella gestione delle società infrastrutturali in portafoglio.

L’integrazione con Ei Towers ed il pagamento di un dividendo straordinario, stimato dagli analisti nella misura di 1,3 euro per azione, rimane il catalizzatore principale sul titolo.

Andranno verificati se i prossimi steps da parte del governo e di Rai porteranno ad un miglioramento della visibilità sui tempi dell’operazione.

Il titolo è stato il migliore nel settore negli ultimi 3 mesi e tratta su multipli cheap, cioè un enterprise value/EBITDA after lease 2024 di 8,5 volte, un free cash flow yield dell’8% ed un dividend yield del 6,5%.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Rai Way ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 6,7 euro.