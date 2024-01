Rai Way in rialzo. A breve cessione di una quota da Rai

Rai Way ha chiuso in positivo anche oggi sulla scia dell’intervista all’AD di Rai: cosa ha detto?

Anche la seduta odierna si è conclusa in positivo per Rai Way, che ha guadagnato terreno per la seconda giornata di fila.

Rai Way in rialzo anche oggi

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un vantaggio di oltre un punto e mezzo percentuale, si è regalato il bis oggi.

Rai Way si è presentato al close a 5,06 euro, appena sotto i minimi intraday, con un rialzo dell’1,5% e quasi 400mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco meno di 300mila.

Rai Way: spunti dall’intervista al CEO di Rai

In una intervista al Sole 24 Ore, il CEO di Rai, Roberto Sergio conferma la cessione di una quota di Rai Way nel breve termine per rafforzare l’equilibrio patrimoniale di RAI.

L’AD Sergio sottolinea però che il piazzamento non preclude la possibilità di un deal con Ei Towers. Rai rimane aperta al dialogo ed interessata a valutare prospettive di sviluppo industriale di Rai Way.

Sergio conclude sottolineando che Rai Way sta preparando il piano industriale ed al momento non ci sono trattative con Ei Towers.

Rai Way: Clearway Capital acquisisce una quota

La Stampa riporta che il fondo tedesco Clearway Capital ha acquisito una quota in Rai Way con l’obiettivo di spingere la fusione con Ei Towers.

La partecipazione di Clearway non avrebbe superato il 2% e l’iniziativa non sarebbe di natura ostile.

La Stampa conclude sottolineando che un primo momento per valutare il progetto di fusione potrebbe essere un Cda fissato a fine marzo.

Rai Way non avrebbe nominato nessun consulente ufficiale, mentre Rai avrebbe già un consulente.

Gli analisti di Equita SIM continuano a ritenere che la fusione Rai Way-Ei Tower rappresenti il catalizzatore sul titolo, perché si attendono porti un re-leverage dell’entità che nascerebbe dalla fusione, anche attraverso un dividendo straordinario, per il quale la stima di Equita SIM è di 1,5 euro per azione.

La decisione di Rai di procedere con il collocamento sembrerebbe non escludere un deal con Ei Towers in futuro.

Equita SIM evidenzia che ai prezzi correnti il titolo ha un multiplo enterprise value/EBITDA after lease di 8,5 volte e soprattutto un dividend yield del 7%, che rimane sicuramente interessante.

Gli analisti mantengono una view cauta su Rai Way, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 6,3 euro.

Rai Way: la view di Mediobanca Research

A scommettere sul titolo è invece Mediobanca Research, che oggi ha reiterato il rating “outperform”, con un target price a 7,5 euro.

Gli analisti confermano Rai Way come top pick nel settore e tornano a ribadire che un consolidamento è centrale nell’interesse di tutte le parti coinvolte.