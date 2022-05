Hai pensato di entrare nel settore delle criptovalute, ma non sai da dove cominciare? Puoi imparare molto sull'industria delle criptovalute guardando i canali YouTube. La parte migliore? Sono tutti gratuiti. Quindi, ecco un elenco dei migliori canali YouTube crittografici elencati in base al loro contenuto educativo.

Youtube è il nostro punto di riferimento per consumare video online oggi. Il fatto che qualsiasi persona possa pubblicare video online ha cambiato per sempre il nostro mondo per l'intrattenimento o l'istruzione.

YouTube può essere facilmente accessibile da chiunque e può essere utilizzato per imparare quasi tutto.

Di seguito sono riportati alcuni dei migliori canali YouTube crittografici altamente consigliati da molti esperti e che guardo personalmente ogni giorno.

1. BitBoy Crypto

La community BitBoy Crypto è senza dubbio una delle più grandi comunità di criptovalute su Internet, con oltre 1,40 milioni di iscritti al canale YouTube. Ben Armstrong e il suo team dimostrano davvero la loro profonda esperienza nel campo delle criptovalute con un'ampia gamma di materiale che copre notizie, criptovalute, tecnologia, ecc. il tutto mantenendo gli spettacoli leggeri e divertenti. Non c'è dubbio che apprezzino quello che fanno.

Ci sono alcune delle sue proiezioni che potrebbero avvicinarsi a "moonboy", ma cosa rende il loro canale così speciale è la varietà di ospiti che offrono prospettive diverse su ciò che sta accadendo nel mondo delle criptovalute. Attraverso la moltitudine di ospiti sul loro canale YouTube di criptovalute, ho trovato una serie di altri fantastici canali. Guardare questo canale e la sua continua serie di ospiti mi fa risparmiare un sacco di tempo che altrimenti avrei speso guardando altri canali di crittografia di YouTube per scoprire diverse prospettive su cosa sta succedendo su.

Un canale YouTube con brani per pianoforte e analisi per pianoforte di Piano Matty B che inizia la giornata con analisi tecnica fluida non può essere male, giusto? Oppure puoi guardare il grande spettacolo "Intorno alla Blockchain", dove quattro ospiti discutono di notizie, opinioni, e le tendenze riguardanti il ​​mercato delle criptovalute. Soprattutto se ti piacciono lo sport e l'umorismo della cultura pop degli anni '90, BitBoy Crypto è un canale crittografico essenziale per la tua collezione.

Guarda questo video:

2. Cryptos R Us

Cryptos R Us opera dal 2017 sotto la guida di George Tung. Basato su Profilo LinkedIn, puoi vedere che ha una vasta esperienza nel campo IT, quindi puoi stare certo che conosce e comprende tutte le criptovalute di cui discute sul suo canale. Penso che lo spettacolo di George sia uno dei migliori canali YouTube di criptovalute poiché inizia sempre con le notizie.

Guarda questo video:

3. MMCrypto

MMCrypto è uno dei miei canali YouTube preferiti poiché apprezzo una piccola analisi tecnica. Oltre a fornire un'ottima panoramica di tutti i luoghi spettacolari in cui si reca, fornisce anche una visione approfondita dei grafici dei prezzi di Bitcoin. Otterrai diverse visualizzazioni su come interpretare i grafici, e ti mostrerà cosa sta facendo per renderlo milionario. Viene spesso raggiunto da DaVinciJ15, di Bitcoin HODL fama.

Se desideri scambiare criptovalute o se desideri una grande analisi tecnica mescolata con alcune analisi fondamentali per aiutarti decidi tu quando acquistare o vendere criptovaluta, questo canale fa per te.

4. The Moon

Non esiste analista tecnico migliore su YouTube del canale criptato YouTube di Carl "The Moon" se stai facendo day trading.

Mostra semplicemente l'eccellenza delle sue capacità di analisi tecnica mentre effettua regolarmente operazioni nell'intervallo da 20x a 100x sul suo canale. Il trader è uno dei più disciplinati che abbia mai incontrato su YouTube e se vuoi sapere cosa potrebbe succedere accanto al mercato delle criptovalute da un prospettiva tecnica e scopri come trovare le migliori configurazioni di grafici per il tuo trading, questo è un canale YouTube crittografico da non perdere.

5. Benjamin Cowen

Non sarebbe fantastico se potessi analizzare i prezzi delle criptovalute con l'aiuto di un esperto di calcolo matematico? È esattamente quello che ottieni quando guardi il suo canale YouTube.

Il canale di Ben è un'ottima risorsa se stai cercando un'analisi tecnica a lungo termine basata sulla matematica.

Attraverso la sua analisi di varie criptovalute e modelli matematici, ti offre un'incredibile prospettiva a lungo termine su quando acquistare criptovalute, insieme a quali sono gli obiettivi di prezzo realistici. Questo è il miglior canale YouTube che puoi guardare se vuoi scoprire quali sono le migliori opportunità di investimento in criptovalute.

Rispetto ad alcuni degli altri cripto tuberi, cerca di illuminare tendenze e relazioni interessanti che potrebbero avere stato da loro trascurato. Sebbene queste discipline possano essere estremamente complicate, le spiega in un modo che la maggior parte dei suoi iscritti può capire, e puoi vederlo dai commenti.

Dato che Benjamin sembra filmare da casa, non è un canale ad alto budget come altri. L'analisi, tuttavia, è di alta qualità.

Oltre all'eccellente analisi avanzata di Ben, a chi non piacciono i suoi slogan, come "alcuni trilioni tra amici" o "speculazioni dubbie". Attraverso le sue intuizioni e approfondimenti sui mercati delle criptovalute, otterrai un quadro matematicamente più chiaro e realistico del mercato delle criptovalute.

Guarda questo video:

6. Coin Bureau

Coin Bureau è un canale YouTube di criptovalute di alto livello quando si tratta di ricerca. Il canale, come Benjamin Cowen, si concentra sull'offrire una prospettiva chiara e imparziale sui mercati delle criptovalute. Puoi utilizzare Coin Bureau per iniziare a ricercare una serie di imminenti progetti di criptovaluta.

I video di Coin Bureau sono organizzati in modo simile. Un tipico video sul canale dura circa 20 minuti e ogni video copre un diverso progetto crittografico. A differenza dell'analisi tecnica, il canale discute la storia, il posizionamento, la tecnologia e la concorrenza della criptovaluta.

7. Crypto Love

Crypto Love diventerà il tuo nuovo canale YouTube di criptovalute preferito. Attualmente ospitato da Randall, ex programmatore satellitare della NASA e anche veterinario di emergenza, diffonde un contagioso entusiasmo per Bitcoin e criptovaluta.

I video visualizzati nella playlist risalgono solo a settembre 2019 e ci sono meno di 400.000 visualizzazioni del canale. Il canale stesso è stato creato nell'agosto 2017, ma i video più vecchi nella sua playlist risalgono solo a settembre 2019. Durante il video di Randall di settembre 2019, fa riferimento a un video precedente, il che implica che YouTube ha cancellato quei video. Vale anche la pena notare che ci sono 241k di iscritti.

Quasi chiunque dovrebbe trovare facile entrare in questo canale. In una serie di video della durata di meno di 10 minuti, Randy presenta informazioni solide in modo divertente. Ci saranno solo 3-4 post a settimana, quindi non sarai sopraffatto, ma otterrai una buona formazione sulle criptovalute e qualche risata.

Ecco un video da amare:

8. Andrei Jikh

Andrei Jikh è quello che si dedica di più alle criptovalute e ci crede di più. A differenza dei canali criptati YouTube menzionati sopra, direi che non è l'investitore tecnicamente più avanzato, ma fornisce alcune analisi fondamentali di facile comprensione di investimenti in criptovalute, allineati maggiormente al modo in cui gli investitori tradizionali possono vedere le criptovalute, il che è fondamentale per comprendere i mercati delle criptovalute.

I suoi video crittografici sono molto più frequenti delle sue controparti Millenial Money e spesso ti mostra il suo account BlockFi. Inoltre, a chi non piace l'idea di guardare alcuni trucchi di magia e imparare la finanza allo stesso tempo? Andrei Jikh merita sicuramente di essere visto.

Dai un'occhiata a questo:

9. Hashoshi

Non troverai un canale YouTube migliore di Hashoshi se vuoi informazioni privilegiate su vari progetti blockchain dal punto di vista di un programmatore. Nel suo canale criptato YouTube, riassume gli aspetti chiave di diversi progetti crittografici e li confronta l'uno con l'altro. Questa è sempre la mia prima tappa quando cerco maggiori informazioni e copertura su criptovalute o altri argomenti crittografici generali.

Questo è uno dei suoi ultimi video:

Conclusione

Ecco fatto, puoi trovare molti più canali YouTube crittografici che producono contenuti fantastici su YouTube, ma ovviamente, solo pochi possono fornire informazioni chiare e soddisfacenti per aiutarti durante il tuo viaggio nel mercato delle criptovalute.