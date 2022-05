Le truffe sono ovunque online e non ci vuole molto per riconoscere che ci sono rischi anche nel mercato delle criptovalute! Alcune truffe possono essere individuate abbastanza facilmente; altre no. Le criptovalute non hanno le stesse protezioni delle valute legali, quindi una volta che i soldi scompaiono, spariscono per sempre. Ecco le truffe crittografiche a cui prestare attenzione e come evitare di farsi ingannare da esse.

Le criptovalute sono token digitali scambiabili con beni e servizi. Tuttavia, molti investitori e istituzioni trattano la criptovaluta come un mezzo di investimento anziché come mezzo di scambio, acquistando determinate monete nella speranza di venderle in un secondo momento con profitto.

Gli investitori devono tuttavia fare attenzione prima di investire in queste attività ampiamente fraintese.

Per natura, la criptovaluta è speculativa. Questi asset mancano di fondamentali tradizionali che possono essere analizzati e valutati dagli investitori. Di conseguenza, le criptovalute tendono ad essere volatili- i loro prezzi possono variare drasticamente in qualsiasi momento. Inoltre, i mercati delle criptovalute sono meno regolamentati, il che rende più facile per i malintenzionati manipolare i prezzi e sfruttare gli investitori ignoranti.

Alla luce di questi motivi, gli investitori dovrebbero prestare attenzione alle seguenti truffe crittografiche prima di investire in criptovalute.

1. La manipolazione dei mercati

In sostanza, è il tentativo intenzionale di manipolare i prezzi degli asset in un modo che ha un effetto negativo sull'economia. È pratica comune per i truffatori manipolare i mercati a loro favore per ottenere rapidi guadagni. In questo contesto, una serie di attività illegali può essere classificata come commercio illecito, tra cui:

Spoofing. L'illusione viene creata inserendo ordini di acquisto o vendita falsi che non verranno mai eseguiti, creando così un'apparenza di slancio. Quando i truffatori effettuano grandi operazioni, conti fittizi e programmi automatizzati danno l'impressione che la domanda sia in aumento o in diminuzione.

L'illusione viene creata inserendo ordini di acquisto o vendita falsi che non verranno mai eseguiti, creando così un'apparenza di slancio. Quando i truffatori effettuano grandi operazioni, conti fittizi e programmi automatizzati danno l'impressione che la domanda sia in aumento o in diminuzione. Front-running. Un trade basato sulla conoscenza delle transazioni future è chiamato trading speculativo. Gli operatori di nodi e i minatori, ad esempio, possono ottenere una panoramica delle operazioni in sospeso. Quindi, sarebbero in grado di sfruttare le loro conoscenze privilegiate per effettuare operazioni redditizie prima di importanti oscillazioni di prezzo.

Un trade basato sulla conoscenza delle transazioni future è chiamato trading speculativo. Gli operatori di nodi e i minatori, ad esempio, possono ottenere una panoramica delle operazioni in sospeso. Quindi, sarebbero in grado di sfruttare le loro conoscenze privilegiate per effettuare operazioni redditizie prima di importanti oscillazioni di prezzo. Ribollente. Ciò comporta che un singolo broker generi commissioni aggiuntive negoziando eccessivamente nel conto crittografico di un cliente. I gestori patrimoniali crittografici possono ricevere commissioni per la gestione della criptovaluta. Una struttura di pagamento basata su commissioni, quindi, potrebbe consentire ai broker nefasti di trarre vantaggio da clienti ignari per il proprio guadagno. Oltre alle commissioni ingiustificate, l'abbandono può anche comportare la responsabilità dei contribuenti per inutili oneri fiscali.

Dato che i mercati delle criptovalute sono relativamente nuovi e non regolamentati, è più probabile che vengano manipolati. Tuttavia, gli operatori hanno diversi modi per evitare queste truffe crittografiche.

Per cominciare, sarebbe saggio fare trading su borse grandi e affidabili con politiche di sicurezza e controlli interni stabiliti. Un modo secondario per proteggersi da tattiche illegali nei mercati delle criptovalute è ricercare a fondo monete, broker e scambi prima di investire fondi. Ad esempio, le società crittografiche e gli scambi di bitcoin legittime di solito forniscono un'abbondanza di materiale didattico sui loro siti.

Suggerimento rapido: la manipolazione del mercato di solito colpisce il trading a breve termine, anche se ci sono molti investitori che fanno trading giornaliero di criptovalute. Pertanto, puoi evitare aumenti spontanei dei prezzi adottando una prospettiva a lungo termine o "HODL -ing", che sta per "tenere duro per la cara vita", mentre incoraggia strategie di investimento.

2. Il tappeto tira

Nello sviluppo delle criptovalute, quando gli sviluppatori di progetti abbandonano i progetti ma mantengono i fondi degli investitori, questo è noto come un rug pull. I cattivi attori possono utilizzare scambi decentralizzati per elencare i loro nuovi token, accoppiarli con criptovalute legittime e utilizzare i social media per attirare gli investitori. Gli sviluppatori raschiano il progetto una volta che hanno abbastanza soldi in circolazione nel loro token e lo gestiscono con i fondi degli investitori.

Heng aggiunge "Presta molta attenzione ai siti Web e alle terze parti coinvolte. Non fare affidamento sui commenti di nessuno sui social media, non importa cosa dicono le persone o quante recensioni positive ci sono. Se non riesci a trovare verificabile recensioni, le possibilità che l'opportunità sia una truffa sono maggiori."

Suggerimento rapido: mantenere i tuoi fondi su scambi centralizzati di criptovalute, che di solito hanno una supervisione e una regolamentazione più rigorose, ti garantirà di evitare progetti illegittimi.

3. Il metodo pump-and-dump

La seconda truffa crittografica a cui dovresti prestare attenzione è che gli schemi pump-and-dump coinvolgono un individuo o un gruppo che gonfia il prezzo di un asset per consentire loro di trarre profitto dalla vendita delle proprie partecipazioni a un prezzo più alto.

La "pompa" è il primo passo. I truffatori di criptovalute distribuiscono informazioni false o fuorvianti su monete minimamente scambiate attraverso forum, gruppi di social media e comunità online al fine di convincere le persone ad accettare. In questi post, di solito c'è una due diligence (o DD) abbellita, oltre a una promessa che il mercato aumenterà. Il loro messaggio suggerisce che gli investimenti stanno per decollare e che gli investitori dovrebbero acquistare e detenere utilizzando emoji come razzi, lune e diamanti.

Dopo, andiamo alla discarica. Quando lo slancio aumenta, i complottisti hanno la possibilità di incassare e fare una rapida fortuna mentre altri investitori incassano e fanno salire il prezzo. I partecipanti al mercato si rendono conto che l'hype era falso una volta che si sono resi conto che il prezzo della moneta è crollato.

Si tratta di credibilità quando si tratta di individuare uno schema di pump-and-dump. Monitoraggio dei movimenti crittografici su piattaforme di social media come Reddit e Twitter può aiutarti a tenere d'occhio gli account anonimi con una cronologia di pubblicazione minima – o account sospettati di pompaggio. È probabile che queste truffe vengano eseguite da questi account.

4. Hacking e furto convenzionali

Il mercato delle criptovalute è unico rispetto ad altri mercati di asset. Tuttavia, gli investitori rimangono suscettibili alle truffe tradizionali, tra cui l'hacking degli account e il furto di identità. Si applica ancora anche alle truffe crittografiche.

Un portafoglio crittografico è necessario per gli investitori che desiderano fare trading di criptovalute, che può essere un dispositivo elettronico o un dispositivo hardware fisico. Le chiavi pubbliche e private sono archiviate all'interno dei portafogli. Nel primo caso, si tratta di un indirizzo pubblico utilizzato per depositare criptovalute nel portafoglio. Questo è simile al modo in cui i numeri di conto bancario e di routing vengono utilizzati per i depositi diretti. In altre parole, è simile a una password bancaria online. Consente l'accesso ai fondi del conto a chiunque conosca la password.

Tenere le tue chiavi private in un posto sicuro è come non dare a nessuno il numero della tua carta di credito. Queste informazioni possono essere violate da truffatori che poi prelevano fondi dai conti. Utilizzeranno anche vari trucchi per convincere gli investitori a rivelare le loro informazioni private.

Fai attenzione alle e-mail di cripto phishing che fingono di provenire da scambi di criptovalute o fornitori di portafogli. Allo stesso modo, dovrebbero essere evitate offerte promozionali non richieste da siti Web o account sospetti. Non è raro che le truffe crittografiche vengano poste come celebrità o affiliate di società e ti promettano ritorni garantiti e immediati.

Suggerimento rapido: assicurati che l'indirizzo email del mittente sia valido e riconoscibile in modo da non farti ingannare dalle email di phishing. Quando fanno una truffa crittografica, usano spesso indirizzi con nomi di dominio e caratteri casuali.

5. Truffe dell'offerta iniziale di monete (ICO)

Le offerte iniziali di monete (ICO) sono l'equivalente crittografico del pubblico iniziale offerte (IPO), in cui le azioni vengono messe in vendita. Come parte di un ICO, le aziende ottengono capitali per finanziare lo sviluppo relativo alle criptovalute, come la creazione di un token, un'app o un servizio correlato. Un investitore ottiene monete coniate di recente in cambio di fondi in pegno.

È comune per le aziende con operazioni private consolidate perseguire IPO, ma questo non è il caso per le aziende che perseguono ICO. Potrebbe essere una società alle prime armi senza alcuna storia operativa, il che rende difficile distinguere tra un vero affare e una truffa. Le truffe crittografiche ICO sono simili ai rug pulls, in cui i primi investitori finanziano il progetto prima che venga abbandonato poco dopo.

Un modo semplice per identificare una truffa crittografica ICO - o un team di gestione poco preparato - è rivedere il white paper dell'azienda. In questo documento è possibile trovare una panoramica della strategia, degli obiettivi e dell'analisi di mercato alla base del progetto. L'azienda dovrebbe fornire un whitepaper se non ne fornisce uno.

6. Fallimenti dei social media e tweet negativi

È possibile seguire account di impostori sui social media se segui celebrità e dirigenti. Lo stesso vale per le criptovalute, dove i robot dannosi e impersonanti sono diffusi. Se l'offerta sembra impossibile, non credere alle offerte su Twitter o Facebook. Ci sono account falsi ovunque pronti a truffarti -crypto truffarti!

È probabile che non sarai mai in grado di riavere la tua criptovaluta se qualcuno ne chiederà anche una piccola quantità. Non puoi presumere che gli altri che rispondono all'offerta non siano bot solo perché altri stanno rispondendo. Sii prudente!

Migliori pratiche per evitare truffe crittografiche

Quali passi puoi intraprendere per proteggerti dalle truffe crittografiche, in generale? Di seguito sono riportate alcune cose da tenere a mente prima di andare all-in su Bitcoin, Ethereum o un'altra valuta digitale.