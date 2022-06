Le criptovalute sono di gran moda in questo momento, e con buone ragioni. Offrono un modo per condurre transazioni senza la necessità di interferenze di terze parti. Tuttavia, questa libertà rende le criptovalute un obiettivo per la regolamentazione. Quindi, la regolamentazione delle criptovalute influenzerà i loro prezzi? Scopriamolo.

Le criptovalute stanno diventando sempre più popolari, con Bitcoin attualmente come forma di valuta più ampiamente accettata. Tuttavia, poiché il mercato delle criptovalute diventa sempre più popolare e le tradizionali istituzioni finanziarie iniziano a formulare le proprie politiche e normative per queste forme emergenti di valute, c'è molta incertezza su cosa accadrà al mercato.

Gli esperti ritengono che la regolamentazione possa essere una forza positiva o negativa sui mercati delle criptovalute, a seconda di come viene implementata. Detto questo, la regolamentazione delle criptovalute è diventata un argomento caldo poiché i governi di tutto il mondo lottano per controllare l'uso illegale delle criptovalute.

Alcune persone credono che la regolamentazione delle criptovalute avrà un effetto positivo sui prezzi delle criptovalute. Le loro teorie affermano che quest'anno il mercato ha attraversato le montagne russe perché gli investitori erano incerti su come questi nuovi tipi di valute sarebbero stati trattati dal governo.

Quindi approfondiamo e scopriamo—la regolamentazione delle criptovalute influenzerà i prezzi delle criptovalute? Se sì, come? Ma prima, è importante comprendere i fondamenti della regolamentazione delle criptovalute.

Cos'è il regolamento sulle criptovalute?

La criptovaluta è una valuta digitale che può essere utilizzata per effettuare acquisti ed effettuare transazioni finanziarie. La criptovaluta non è regolamentata dal sistema bancario tradizionale, ma utilizza invece una rete di computer peer-to-peer per verificare le transazioni.

La regolamentazione delle criptovalute è la misura in cui un governo o una banca centrale può controllare o regolamentare la criptovaluta o il suo utilizzo nell'economia.

Chi regola effettivamente la criptovaluta?

La criptovaluta è un fenomeno relativamente nuovo e può essere difficile per le persone capire come funziona effettivamente il sistema. Una delle domande più comuni che sorgono è—chi regolamenta effettivamente le criptovalute?

Dipende totalmente dal tipo di criptovaluta di cui stai parlando. Se parliamo di Bitcoin, allora non c'è alcuna autorità centrale o governo che regola il bitcoin in quanto tale. Tuttavia, se dovessimo guardare a Ethereum, che ha la sua tecnologia blockchain, allora la Fondazione Ethereum agisce come un organo di governo indipendente.

In un ambiente in cui ogni paese ha leggi e normative diverse, diverse organizzazioni sono state create appositamente per monitorare lo spazio. Gli scambi di criptovaluta, le operazioni di mining di criptovalute e i rivenditori di prodotti crittografici devono essere tutti conformi con questi organismi di regolamentazione.

Le criptovalute dovrebbero essere regolamentate?

È una valuta creata privatamente che utilizza la crittografia per regolare le sue transazioni. Anche se può sembrare una novità innocua, le criptovalute hanno recentemente fatto notizia per essere state utilizzate come veicolo di investimento a causa della loro folle crescita di valore quest'anno finora.

Tuttavia, la criptovaluta è stata al centro di numerose controversie negli ultimi mesi, tra cui crolli di mercato, furti, frodi e riciclaggio di denaro. La criptovaluta ha anche dovuto affrontare truffe come token falsi e tentativi di hacking. Questi problemi di solito si verificano a causa della loro natura non regolamentata. La mancanza di regolamentazione può portare a problemi, come frodi e altre attività illegali. Quindi sì, la criptovaluta dovrebbe davvero essere regolamentata.

Perché è importante regolamentare la criptovaluta?

Le criptovalute sono una forma di valuta che può essere utilizzata in tutto il mondo. Con l'introduzione della valuta digitale nei primi anni 2000, ci sono state molte aziende che hanno provato a creare la propria criptovaluta senza regolamenti. Ciò rende l'investitore meno informato suscettibile di essere truffato quando investe in ICO (Initial Coin Offering).

Poiché le criptovalute non sono regolamentate da alcun governo o banca centrale, il valore della valuta è suscettibile di speculazioni e fluttuazioni, rendendola suscettibile a variazioni di valore volatili.

Infatti, coloro che investono in criptovaluta possono anche utilizzare queste valute digitali per transazioni illegali che potrebbero potenzialmente finanziare organizzazioni terroristiche, traffico di droga e riciclaggio di denaro. Questo ci rende difficile sapere quale sarà il nostro potere di spesa in futuro. Ecco perché è importante regolamentare le criptovalute.

Cosa accadrà se la criptovaluta sarà regolamentata?

Regolare le criptovalute significherebbe introdurre regole e sanzioni per coloro che le violano. Alcuni potrebbero obiettare che ciò paralizzerebbe il mercato delle criptovalute come è ora noto, ma la regolamentazione potrebbe aiutare a legittimare le criptovalute come forma di valuta.

Detto questo, l'aumento della popolarità delle criptovalute ha portato gli organismi di regolamentazione di tutto il mondo a interessarsi alla forma relativamente nuova di valuta.

Ad esempio, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) negli Stati Uniti ha classificato Bitcoin e altre criptovalute come materie prime, il che significa che sarebbe illegale per loro commerciare in borse con classificazioni diverse .

La CFTC sta anche studiando se debbano o meno essere regolamentati dal Securities Exchange Act del 1934. Inoltre, il Financial Crimes Enforcement Network una divisione del Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato una guida sulle valute virtuali come i Bitcoin.

Come viene regolata la criptovaluta nei diversi paesi?

La criptovaluta è stata oggetto di molti dibattiti e discussioni. Un aspetto della criptovaluta è la sua regolamentazione in vari paesi. Grazie alla sua rapida crescita, molti paesi si sono interessati alla regolamentazione e alla supervisione delle transazioni in criptovaluta.

Di seguito viene fornita una panoramica di come alcuni paesi regolano e controllano le transazioni di criptovaluta. Immergiamoci e impariamo:

1. Regolamento sulle criptovalute negli Stati Uniti

Inizialmente, gli Stati Uniti non potevano prendere una decisione su come regolamentare al meglio le criptovalute, ma diverse agenzie hanno monitorato le transazioni di criptovaluta tra cui Bank Secrecy Act, Financial Crimes Enforcement Network, National Institute on Money Laundering e Securities and Exchange Commission.

Nel farlo, molti credevano che la mancanza di regolamentazione negli Stati Uniti avesse contribuito alla frode e ad altri crimini. Considerando che la US Securities and Exchange Commission (SEC) ha stabilito una serie di regole per gli ICO, mentre la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha monitorato la reazione delle criptovalute agli eventi globali. La SEC ha quindi adottato un approccio incrementale alla sua regolamentazione della criptovaluta.

Oggi, negli Stati Uniti, la criptovaluta è regolamentata dalla SEC (Securities and Exchange Commission) e impone regole a coloro che creano o promuovono le Initial Coin Offering (ICO).

2. Regolamento sulle criptovalute nel Regno Unito

In precedenza, il Regno Unito non aveva ancora regolamenti, ma vista la crescente violazione, (proprio come gli Stati Uniti) ha preso in considerazione politiche per proteggere crypto gainer e investitori da frode, furto o hacking se fanno trading con criptovalute.

Oggi, la criptovaluta è regolamentata nel Regno Unito principalmente dalla Financial Conduct Authority (FCA) e dall'HM Revenue and Customs (HMRC). La FCA ha emesso un avviso ai consumatori sulla criptovaluta, affermando che è ;s non è sostenuto da alcun governo o banca centrale.

Inoltre, le criptovalute non sono regolamentate senza protezione per gli investitori da truffe e frodi. Le criptovalute possono essere utilizzate come veicolo di investimento, ma prima di farlo dovresti condurre la tua due diligence.

3. Regolamento sulle criptovalute in Cina

Dato che la Cina è diventata un attore importante nell'economia mondiale, è molto importante capire il futuro della criptovaluta e come sarà regolamentata. In questo momento in Cina (secondo il National Committee of Experts on Internet Financial Security) ci sono circa 4,4 milioni di investitori che detengono il 5% dei risparmi del paese e il loro valore è di circa 1,6 trilioni di dollari USA (USA ).

A partire da oggi, il governo cinese sta reprimendo gli scambi di criptovaluta e gli ICO (Initial Coin Offerings o Token Sales), ma è un po' più complicato di così. La People's Bank of China ha recentemente annunciato che le valute virtuali non possono essere fatte circolare come valuta nel mercato. Anche la People's Bank of China avverte le persone di diffidare del rischio connesso agli investimenti in criptovalute.

4. Regolamento sulle criptovalute in Giappone

All'inizio della metà del 2017, il Giappone ha approvato una legge che avrebbe consentito alla propria Agenzia per i servizi finanziari (FSA) di regolamentare gli scambi di criptovalute. Queste leggi hanno conferito alla FSA una supervisione più ampia sulle criptovalute e un maggiore controllo sulle criptovalute. trading.

Oltre a ciò, richiedeva agli scambi di criptovaluta di registrarsi presso la FSA. Nel 2018, la FSA ha emesso avvertimenti contro dieci scambi di criptovalute, a causa delle preoccupazioni relative al finanziamento del terrorismo, al riciclaggio di denaro e ad altre attività illecite.

Più recentemente, la FSA ha emesso ordini di miglioramento dell'attività contro cinque importanti borse giapponesi a causa della mancanza di controlli interni adeguati. In definitiva, queste azioni potrebbero definire una regolamentazione più rigorosa per le borse di criptovaluta giapponesi.

La regolamentazione influisce sui prezzi delle criptovalute? Se sì, come?

Sì, il regolamento influisce sui prezzi delle criptovalute. I regolamenti potrebbero essere una minaccia o un'opportunità per le criptovalute.

I seguenti sono i motivi per cui potrebbe essere una minaccia:

Le regole possono scoraggiare nuove persone dall'entrare nel mercato e dall'entrare nelle criptovalute.

Le istituzioni regolamentate devono impedire ai propri dipendenti di essere coinvolti in criptovalute, il che potrebbe portare a una diminuzione dell'interesse.

Le normative potrebbero essere utilizzate per attaccare le criptovalute.

Al contrario, le normative potrebbero anche fungere da opportunità per i criptovalute:

Il regolamento consente al settore di crescere rendendolo più accessibile.

Le regole possono aiutare le persone a sentirsi più sicure quando vengono coinvolte nel mondo delle criptovalute poiché sapranno che esiste un organo di governo che sovrintende al settore.

Alcune regole possono essere applicate solo a token specifici o a determinati tipi di criptovalute. Questi possono essere utilizzati come linee guida per valutazioni dei token più accurate che potrebbero aumentare la domanda e il prezzo.

Regole più severe aiuterebbero le criptovalute a combattere le transazioni illegali. Ciò gli darebbe maggiore credibilità agli occhi delle persone del settore.

Le normative possono portare a un maggiore interesse per le criptovalute.

Finché le criptovalute non saranno regolamentate, saranno considerate una minaccia per i governi e le istituzioni finanziarie. Tuttavia, se le normative diventano più rigide nel tempo, ciò potrebbe avere un effetto positivo sul prezzo delle criptovalute che rispettano le regole. Man mano che le normative diventano più severe, queste criptovalute sarebbero viste come una minaccia minore e più di un'opportunità.