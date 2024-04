Vanessa Leonardi è una giornalista sportiva dalla carriera consolidata e il suo nome non è passato inosservato dopo la partita Fiorentina-Viktoria Plzen del 18 aprile 2024. Il motivo è il bacio che le avrebbe “strappato” Vincenzo Italiano, dovuto – come ha spiegato lui stesso – ad uno slancio di euforia per la vittoria.

Vanessa, tuttavia, è sposata con un altro giornalista che non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Ecco chi è e cosa è successo davvero.

Chi è Vanessa Leonardi, la giornalista Sky

Vanessa Leonardi è un volto noto per gli appassionati di sport e, soprattutto, di calcio. Dal 2006 lavora come giornalista sportiva e commentatrice su SkySport ed è sposata con il telecronista Maurizio Compagnoni, suo collega di redazione.

Oltre alla carriera giornalistica, Vanessa Leonardi è famosa anche per aver preso parte alla trasmissione televisiva “Non è la Rai”.

Negli ultimi anni, oltre alle dirette televisive, è stata spesso inviata a bordocampo in occasione dei match più importanti, soprattutto della Fiorentina.

Il bacio con Vincenzo Italiano

Cosa è successo esattamente con l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano? Sul web spopolano foto e video che immortalano il bacio tra i due. Italiano ha dichiarato di averle dato un “bacetto” in preda all’entusiasmo per la vittoria della Fiorentina contro il Viktoria Plzen.

Si è avvicinato, correndo, verso Vanessa Leonardi, poi si è chinato e, a qual punto, le avrebbe prima sussurrato qualcosa e poi dato un bacio. O almeno è quello che sembra dalle immagini, dato che la giornalista sportiva indossava il cappuccio per coprirsi dalla pioggia e non è possibile vedere se effettivamente sia stato un bacio a stampo o qualcosa di più.

Il bacio tra Italiano e la Leonardi ha ricordato a tutti un episodio simile avvenuto nel 2009, quando l’allenatore Prandelli aveva baciato sulle labbra l’inviata Alessia Tarquinio.