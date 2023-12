BNP Paribas, Premi Fissi Cash Collect Callable su Panieri di Azioni fino all'1,08%

BNP Paribas ha emesso nuovi Certificate Premi Fissi Cash Collect Callable che prevedono un premo mensile fisso compreso tra lo 0,78% (9,36% p.a.) e l’1,08% (12,96% p.a.) dell’Importo Nozionale, indipendentemente dall’andamento dei sottostanti

Salvo il caso di Rimborso Anticipato, al momento della loro scadenza sono possibili due scenari

• se la quotazione di tutti i sottostanti è pari o superiore al livello Barriera (che varia dal 40% al 60% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate rimborsa l’Importo Nozionale e paga il premio fisso mensile ;

• se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello Barriera, il Certificate paga il premio fisso mensile più un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’Importo Nozionale).

Caratteristiche dei Certificate Premi Fissi Cash Collect Callable: barriera a scadenza fino al 40%

I Certificate Premi Fissi Cash Collect Callable su panieri di Azioni presentano barriera a scadenza fino al 40% del valore iniziale dei sottostanti. I Certificate Premi Fissi Cash Collect Callable consentono di ricevere i premi fissi mensili e proteggono il capitale a scadenza anche in caso di ribasso dell'azione sottostante fino al -60% del suo valore iniziale.

Ecco le tre caratteristiche principali:

• Premi fissi mensili indipendentemente dall'andamento dei sottostanti

• Rimborso Anticipato a partire dal nono mese, a facoltà dell'Emittente

• Scadenza a tre anni 27/11/2026

Tutti i dettagli nella Brochure dell'emissione.

Cosa significa "Certificate callable"

A partire dal nono mese, in corrispondenza di ogni Data di Rimborso Anticipato a Facoltà dell’Emittente, e con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi prima della corrispondente Data di Rimborso Anticipato, l’Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i Certificate al 100% dell’Importo Nozionale.

I Cash Collect Certificate BNP Paribas

L’offerta BNP Paribas cresce con nuove emissioni Cash Collect Certificate. Scopri come investire in sicurezza e accresci il tuo patrimonio: trova i prodotti d’investimento Certificate più adatti alle tue esigenze tra Airbag Cash Collect, Step Down Cash Collect, Premi Fissi Cash Collect, Maxi Cash Collect e Low Barrier Cash Collect.