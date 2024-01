Volano Ethereum Classic ed Ethereum Name Service portandosi dietro anche ETHETF

Negli ultimi giorni, il mercato delle criptovalute ha registrato un notevole rialzo, soprattutto grazie all’approvazione degli ETF spot su Bitcoin da parte della SEC statunitense, con Ethereum Classic che ha guadagnato un incoraggiante +3,32% nelle ultime 24 ore, seguito da Ethereum Name Service (ENS) con un incremento del +1,30%, e un'impressionante crescita del +6,8% per ETHETF. Questi rialzi segnalano l'interesse crescente degli investitori verso queste criptovalute, suscitato anche dal generale clima positivo del mercato.

Che cos'è Ethereum Classic

Ethereum Classic (ETC) è una criptovaluta che ha fatto il suo ingresso nel luglio del 2016 come hard fork di Ethereum (ETH). La sua missione principale è preservare l'integrità della blockchain originale di Ethereum dopo un significativo evento di hacking che portò al furto di 3,6 milioni di ETH. A differenza di Ethereum, Ethereum Classic ha scelto di non modificare la blockchain, mantenendo la sua filosofia di decentralizzazione.

Differenze tra Ethereum Classic ed Ethereum

Ethereum Classic ed Ethereum sono due reti blockchain separate che condividono una storia comune ma hanno poi divergenti filosofie e sviluppi. Ethereum Classic è la versione originale di Ethereum lanciata nel 2015.

È una piattaforma blockchain decentralizzata e open-source che consente agli sviluppatori di costruire e distribuire applicazioni decentralizzate (DApps) e smart contract (contratti intelligenti). Ethereum Classic sicura la sua rete utilizzando un algoritmo di consenso Proof-of-Work (PoW).

D'altra parte, Ethereum è un fork della blockchain originale di Ethereum creata nel 2016. È emersa come risposta a un hack che ha causato la perdita di milioni di dollari di Ether. La comunità di Ethereum ha implementato un hard fork per annullare l'hack e restituire i fondi rubati ai loro proprietari. Di conseguenza, sono state create due blockchain separate, Ethereum (ETH) ed Ethereum Classic (ETC).

Che cos'è Ethereum Name Service

Ethereum Name Service (ENS) rappresenta un sistema di denominazione aperto, distribuito ed espandibile, operante sulla blockchain di Ethereum. Il suo scopo fondamentale è migliorare l'accessibilità e la comprensibilità del web basato su Ethereum, un parallelo al Domain Name Service (DNS) su Internet.

ENS effettua la conversione degli indirizzi Ethereum, comprensibili agli esseri umani, in codici alfanumerici leggibili dalle macchine e viceversa. Questo processo semplifica l'impiego dei servizi basati su blockchain per gli utenti. La peculiarità distintiva di ENS si riscontra nella governance decentralizzata e nel suo sistema di nomi gerarchici che lo caratterizzano.

Cosa rende unico Ethereum Name Service

ENS si distingue per la sua proposta di valore unica nel trasferire il Domain Name Service al Web3 decentralizzato. Non è gestito come un'azienda, ma come un progetto open-source che mira a diventare un'infrastruttura vitale per il Web3, rendendo la sua blockchain più sicura e resistente alla censura.

Che cos'è ETHETF

ETHETF è un progetto crypto particolare che è emerso in risposta alla possibile approvazione e lancio di ETF su Ethereum sulla borsa americana, spinto anche dalla domanda del colosso BlackRock. A differenza di Ethereum Classic, ETHETF non è direttamente collegato al prezzo di Ethereum o agli ETF stessi, ma offre la possibilità di speculare su di essi.

Le previsioni dei prezzi di ETHETF

Le previsioni del prezzo di ETHETF per il 2024 evidenziano una prospettiva di crescita graduale. A gennaio, si prevede che oscilli tra 0,0132 e 0,0286 dollari, con una chiusura a 0.0158 dollari. Febbraio mostra una proiezione da 0,0198 a 0,0292 dollari, aprendo a 0,0204 dollari e chiudendo a 0,0218 dollari.

Marzo si presenta con un'apertura a 0,0225 dollari e una chiusura stimata a 0,0273 dollari, con un intervallo tra 0,0202 e 0,0297 dollari. Queste stime offrono una guida, ma siccome il mercato delle criptovalute è altamente volatile, è sempre consigliabile effettuare una propria valutazione prima di investire.

Conclusioni

In conclusione, Ethereum Classic, Ethereum Name Service ed ETHETF stanno vivendo un periodo di crescita significativa nei loro prezzi, supportati da un mercato rialzista più ampio e trainato dalla recente approvazione degli ETF spot su Bitcoin.

Ethereum Classic continua a mantenere la sua posizione come una blockchain che mira a preservare l'integrità dell'originale Ethereum. Ethereum Name Service sta rivoluzionando l'accessibilità e la comprensione del web basato su Ethereum. Nel frattempo, ETHETF offre agli investitori l'opportunità di speculare sull'approvazione degli ETF su Ethereum, sfruttando una strategia deflazionistica unica nel suo genere.