Una volta depositata la sentenza, i cancellieri devono notificarla. Come si notifica una sentenza? A chi viene notificata? Quando decorrono i termini per impugnarla?

Al termine di una causa, alla parte o alle parti non vincitori, viene notificata la sentenza. Perché avviene la notifica? Le parti soccombenti del processo ricevono la notifica delle sentenze per sapere quali sono le decisioni e i provvedimenti presi; inoltre, dalla notifica decorre il termine per impugnarla.

Probabilmente, quel che abbiamo detto fino ad ora non risulta molto chiaro. Il campo del diritto, infatti, è molto complesso, ma cercheremo di spiegare come avviene la notifica delle sentenze, nel modo più semplice e di facile comprensione anche per i non esperti in materia.

Anticipiamo che la notifica della sentenza svolge un ruolo molto importante. Nel corso della lettura del testo, capirai il perché.

Non perdiamoci in altre anticipazioni e andiamo a spiegare perché si notificano le sentenze e, soprattutto, come avviene la notifica e a chi è indirizzata. Infine, faremo un breve e interessante focus sui termini di impugnazione delle sentenze e quando questi possono subire modifiche.

Quando e perché si notifica una sentenza

Alla fine di una causa, il giudice deposita la sentenza in cancelleria. Il deposito di una sentenza segna due eventi importanti: da una parte, depositandola, essa “nasce” ufficialmente, diventa attiva; dall’altra parte, dal momento del deposito, scattano i termini per impugnarla.

Una volta depositata la sentenza, i cancellieri devono notificarla agli avvocati o direttamente alle parti citate in giudizio. Così facendo le parti vengono informate della decisione presa dal giudice. Si comprende bene che non è sufficiente che il giudice emetta la sentenza e, quindi, la sua decisione; è necessario che essa venga registrata e venga apposto un numero identificativo. Infatti, il giorno della pubblicazione della sentenza deve coincidere con il giorno in cui il cancelliere la deposita. La data viene stabilita dal giudice.

Ma per quale motivo si notificano le sentenze? Innanzitutto, le sentenze vengono notificate dai cancellieri alla parte perdente, o meglio, soccombente della causa. Dal momento in cui viene notificata, decorre il termine per impugnarla e opporsi alla decisione del giudice e a quello che ha stabilito.

Si chiama termine breve quello di trenta giorni per l’appello. Invece, per ricorrere in Corte di Cassazione, il termine è di sessanta giorni.

E se questa non viene notificata? I termini per impugnarla cambiano: dalla data in cui è stata depositata in cancelleria, si hanno a disposizione sei mesi per impugnarla. Quest’ultima opzione è più conveniente per la parte soccombente, in quanto ha molto più tempo per organizzare una buona difesa. D’altro canto, la notifica e il termine breve giovano ai vincitori della causa.

Come abbiamo detto, le sentenze possono essere anche notificate direttamente alla parte coinvolta nel processo. Quando accade? Può verificarsi questa evenienza se il vincitore della causa vuole procedere all’esecuzione forzata.

Come si notifica una sentenza

Sciogliamo un altro dubbio. Come viene notificata la sentenza? Le modalità sono indicate dall’articolo 170 del Codice di Procedura Civile e dalle successive modificazioni.

La notifica viene effettuata dall’ufficiale giudiziario alla parte soccombente in causa. Le modalità dipendono se essa sia persona fisica, imprenditore, professionista o ditta individuale.

Quando si tratta di persona fisica, la notifica può essere eseguita utilizzando la vecchia procedura cartacea, sempre tramite l’ufficiale giudiziario. Si può notificare anche tramite la Posta elettronica certificata (Pec), quando e se la parte interessata ne faccia richiesta.

Nel caso di professionisti, imprenditori, ditte individuali o società, la notifica deve essere eseguita solo tramite Posta elettronica certificata.

La notifica può essere eseguita anche agli avvocati. In questo caso, si effettua solo tramite Pec.

E se si dovesse verificare il decesso delle parti in giudizio? Se cessa la rappresentanza legale? In questo caso, la notifica deve essere eseguita a coloro ai quali spetta stare in giudizio.

Sospensione o interruzione dei termini per impugnare una sentenza

Come abbiamo appena spiegato, per impugnare una sentenza quando c’è stata una notifica si hanno trenta giorni di tempo. Scadenze che, però, possono subire qualche modica quando si verifica la sospensione o l’interruzione dei termini.

Quando avviene la sospensione dei termini? I termini possono essere sospesi qualora il periodo cade tra il 1° e il 31 agosto. In questo caso, ci troviamo dinnanzi la sospensione dei termini nel periodo feriale. Ma questa sospensione non si può applicare quando si tratta di processi più delicati.

E quando può avvenire l’interruzione dei termini? In questo caso, ci troviamo di fronte situazioni particolari come la morte o la malattia di una delle parti in causa. Ciò avviene quando manca la capacità di stare in giudizio.

Nel caso di morte, il termine per impugnare la sentenza si interrompe fin quando la notifica non viene effettuata in favore degli eredi. Dopo il rinnovo della notifica, il termine per impugnarla riprende.