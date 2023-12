L'inquilino rompe la serratura: chi paga per la sostituzione e in quali casi

L’inquilino rompe la serratura della porta della casa in affitto. E ora chi paga?

Per rispondere a questo quesito bisogna avere un’idea di quali siano le ripartizioni delle spese tra proprietario e inquilino. L’ideale sarebbe fare riferimento al contratto d’affitto, nel quale possono essere presenti indicazioni in tal senso.

Ma cosa fare quando tali indicazioni mancano? Ebbene, in questi casi è necessario conoscere il Codice Civile, benché anche tali disposizioni non siano sempre univoche.

Vale la pena partire, allora, dalla definizione di spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria. In una casa in affitto, infatti, ci sono alcune regole che stabiliscono le casistiche in cui a dover pagare per interventi di manutenzione debba essere il proprietario o l’inquilino.

Per quanto riguarda il cambio della serratura, queste variano sensibilmente in base alla situazione che si è creata. Cerchiamo di fare chiarezza e vediamo quali sono i casi in cui a dover pagare è l’inquilino e quando, invece, le spese devono essere sostenute dal proprietario di casa.

Cambio serratura chi paga: manutenzione ordinaria o straordinaria?

Per capire quando le spese per il cambio di serratura siano a carico dell’inquilino o del proprietario, è fondamentale innanzitutto conoscere la differenza tra spese per manutenzione ordinaria e straordinaria.

Una risposta in merito è fornita proprio dall’art. 1576 del Codice Civile:

il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

In sostanza, il proprietario di casa deve sostenere le spese di manutenzione straordinaria. Ciò vale quando la riparazione o qualsiasi altro tipo di intervento prescinde dalla responsabilità dell'inquilino e dall’utilizzo che ha fatto del bene.

Per fare solo un esempio, in caso di ristrutturazione o di altri interventi che si rendono necessari a causa dello stato e della fatiscenza dell’immobile, a pagare è il proprietario.

L’inquilino è invece tenuto a occuparsi della manutenzione ordinaria, cioè di quei piccoli interventi resi necessari dal normale utilizzo della casa.

Ma il cambio della serratura rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria oppure ordinaria?

L’inquilino rompe la serratura: chi paga?

Analizziamo il primo caso, in cui l’inquilino rompe la serratura di casa, magari perché utilizza una chiave difettosa o perché ha sempre sottovalutato l’importanza di effettuare interventi di manutenzione ordinaria della serratura.

Ebbene, in questi casi, la responsabilità non può ricadere sul proprietario di casa. Le spese, dunque, dovranno essere sostenute dall’inquilino stesso.

Se, però, la rottura della serratura dipende dal fatto che quest’ultima fosse vecchia, usurata, ancor più se è possibile dimostrare che tali caratteristiche appartenevano alla serratura sin da principio – cioè prima che l’inquilino entrasse in casa – allora la spesa per il cambio di serratura diventa responsabilità del proprietario.

Sostituzione della serratura: altri casi in cui deve pagare l’inquilino

C’è anche un altro caso in cui l’inquilino è tenuto a pagare le spese per la sostituzione della serratura di tasca propria.

Parliamo della situazione in cui cambiare la serratura di casa è una libera scelta dell’inquilino, magari perché vuole sentirsi più sicuro e proteggere la propria privacy. Il conduttore potrebbe, dunque, decidere di sostituire la serratura perché teme che vecchi inquilini o vicini di casa – o anche lo stesso proprietario – possano avere delle copie delle chiavi.

In questi casi, essendo una volontà dell’inquilino, sarà lui a doversi fare carico delle spese necessarie per la sostituzione. Inoltre, quando lascia l’appartamento è tenuto a consegnare le nuove chiavi al proprietario.

Cambio della serratura in caso di furto: chi paga tra inquilino e proprietario?

È bene analizzare un ultimo caso che potrebbe verificarsi e richiedere che o l’inquilino o il proprietario debbano sostenere la spesa per la sostituzione della serratura.

Può capitare, infatti, che quest’ultima venga forzata, per esempio da ladri che hanno manomesso la serratura per commettere l’illecito.

Ebbene, su questo punto la giurisprudenza non offre grande chiarezza. Da un lato, infatti, c’è chi sostiene che, in questi casi, la spesa dovrebbe essere sostenuta dall’inquilino, dal momento che è il conduttore a doversi assicurare di mantenere in buono stato l’immobile.

Un esempio chiaro in questo senso è il l'inquilino che ha danneggiato la serratura al punto da non poter più chiudere la porta a chiave, cosa che ha permesso ai ladri di entrare in casa.

D’altra parte, c’è chi invece pensa che la manomissione della serratura da parte di ladri rappresenti un caso fortuito e, quindi, a carico del proprietario.

In linea generale, possiamo dire, facendo sempre riferimento alla differenza tra manutenzione ordinaria e straordinaria, che la soluzione possa essere richiedere al proprietario di casa di sostenere la spesa solo qualora il danno dovesse dimostrarsi di proporzioni elevate.

Per esempio, se i ladri non hanno solo rotto la serratura, ma danneggiato l’intera porta, rendendone necessaria la sostituzione, potrebbe essere lecito chiedere che le spese per tale operazione vengano sostenute dal proprietario.

