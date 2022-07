Come funzionano i T-Red? Quando scatta la multa e ci arriva una sanzione per essere passati con il semaforo rosso? Quanto dobbiamo pagare per il nostro errore?

Come funzionano i T-Red? Quando scatta la multa e ci arriva una sanzione per essere passati con il semaforo rosso? Quanto dobbiamo pagare per il nostro errore? Uno dei peggiori nemici degli automobilisti imprudenti è la telecamera, che ti riprende mentre passi con il semaforo rosso: ti guarda, ti controlla e ti colpisce non appena sbagli. La multa che arriva a casa è sempre salata ed è, inoltre, accompagnata da una pesante decurtazione dei punti della patente.

Ma, sostanzialmente, come funzionano i semafori dotati di telecamere? È possibile sapere in anticipo quali ne siano provvisti ed evitare di commettere pesanti errori (fermo restando che non si deve mai passare con il semaforo rosso, anche laddove non ci sia la telecamera)? Di quanto bisogna superare la linea dello stop, perché scatti la sanzione?

Il T-Red, il cui nome farebbe pensare ad un dinosauro, nella realtà è semplicemente legato ad un sistema di telecamere, che vengono dislocate sui semafori di alcuni incroci. Il loro compito è quello di controllare e verificare che gli automobilisti non passino con il rosso. Nel caso in cui dovessero commettere questa infrazione, verrà recapitata loro una sanzione. Sono molti gli automobilisti che si chiedono se il T-Red oltre a registrare chi stia passando con il semaforo rosso, provveda a registrare la velocità dei veicoli che stanno passando con il verde. Scopriamo se questo è vero.

Semaforo rosso: come funziona il T-Red

A rilevare il passaggio degli automobilisti con il semaforo rosso è il T-Red, ossia una vera e propria telecamera che viene collocata nei pressi dell'incrocio. Questo apparecchio provvede a documentare il passaggio delle vetture e a fornire una prova video fotografica dei comportamenti degli automobilisti. Grazie ai filmanti, la polizia stradale o quella municipale potranno sapere chi si sia fermato o meno prima della linea di arresto nel momento in cui la luce è diventata rossa. La normativa prevede che il T-Red debba essere omologato nel momento in cui viene installato, ma soprattutto che debba essere revisionato ogni anno.

La domanda successiva è quando scatta la violazione del Codice della Strada per essere passati con il rosso. A qualcuno potrà sembrare una banale lezione di scuola guida, ma prima di procedere è necessario fare un ripasso.

Se è accesa la luce verde , i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni che la segnaletica orizzontale e verticale permettono di percorrere. Non potranno impegnare l'incrocio nel momento in cui non siano sicuri di riuscire a liberarlo.

, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni che la segnaletica orizzontale e verticale permettono di percorrere. Non potranno impegnare l'incrocio nel momento in cui non siano sicuri di riuscire a liberarlo. Con la luce gialla i veicoli non potranno superare i punti fissati per l'arresto. Sempre che, nel momento in cui questa si accenda, non siano in grado di fermarsi in condizioni di sicurezza: dovranno sgombrare con la massima prudenza, ma nel tempo più breve possibile.

i veicoli non potranno superare i punti fissati per l'arresto. Sempre che, nel momento in cui questa si accenda, non siano in grado di fermarsi in condizioni di sicurezza: dovranno sgombrare con la massima prudenza, ma nel tempo più breve possibile. Quando è accesa la luce rossa, i veicoli non potranno oltrepassare la linea di arresto. Nel caso in cui questa non sia presente, non potranno impegnare l'area d'intersezione e nemmeno quella di attraversamento pedonale.

Rosso, giallo e verde prevedono tre diversi modi di comportamento per gli automobilisti. Passare con il verde è consentito ed è lecito, ma nel caso in cui si dovesse rimanere bloccati in mezzo all'incrocio perché c'è coda quando scatta il rosso, si può prendere la multa. Stesso discorso vale anche quando c'è il giallo, anche se il Codice della Strada invita a fermarsi prima della linea d'arresto.

Il compito del T-Red è quello di registrare il comportamento degli automobilisti e provvedere a registrare quelli virtuosi e quelli colpevoli.

Semaforo rosso: cosa succede quando c'è la telecamera

Come funziona il T-Red, ma soprattutto quale è il momento in cui ti colpisce perché sei passato con il semaforo rosso? Sostanzialmente il sistema si basa sul posizionamento, che incrocia i dati della telecamera con i sensori interrati nell'asfalto, poco prima della linea d'arresto. Il processo si attiva nel momento in cui scatta il rosso: questo è proprio il nodo principale che è necessario sottolineare.

La telecamera posta sopra il semaforo provvederà a scattare due foto. La prima provvederà a registrare il momento nel quale il veicolo attraversa i sensori posti prima della linea d'arresto. La seconda registrerà il mezzo dopo l'attraversamento di questi sensori. La multa verrà effettuata nel momento in cui ci saranno contemporaneamente queste due immagini: semaforo rosso e veicolo in transito tra i due sensori.

Nel momento in cui vi è l'infrazione, la telecamera scatta otto fotografie per ogni violazione. A questo si aggiunge la registrazione video, che documenta la prosecuzione della marcia. Il materiale verrà visionato dagli agenti della Polizia Municipale incaricati di convalidare la sanzione. Saranno oscurati i volti per evidenti ragioni di privacy e quanto non sia indispensabile per dimostrare l'infrazione. Il trasgressore ha il diritto di visionare il tutto con le modalità che gli verranno indicate dagli agenti.

Le sanzioni previste

Quali sono le sanzioni previste per chi sia passato con il semaforo rosso? A questa domanda ci risponde direttamente il Codice della Strada che, all'articolo 146 comma 3, prevede che

chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.

Nel caso in cui l'automobilista dovesse passare con il semaforo rosso con la telecamera e proseguire la marcia, la sanzione va da un minimo di 167 euro ad un massimo 666 euro. Saranno scalati se punti dalla patente. Nel caso in cui queste infrazioni sino state commesse tra le 22.00 e le 7.00 gli importi aumentano di un terzo.