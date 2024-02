Le auto d'epoca sono un buon investimento? 9 modelli da non farsi scappare

Le auto d'epoca rappresentano non solo un pezzo di storia dell'automobilismo ma si sono rivelate negli anni anche un investimento apprezzabile. Con il crescente interesse verso i veicoli storici, piattaforme come Car & Classic hanno evidenziato una notevole crescita nel settore, confermando il 2023 come un anno di successo e proiettando ottime prospettive per il 2024.

Modelli anni '50 e '60: i classici senza tempo

1. Citroën DS: un capolavoro della tecnica e del design

La Citroën DS, emblema degli anni Cinquanta, si distingue per il suo design innovativo e le sue tecnologie avanzate, come il sistema idraulico e le sospensioni pionieristiche. Nonostante richieda attenzioni particolari per la manutenzione, il suo valore sul mercato italiano oscilla tra i 15 e i 20mila euro, con prospettive di apprezzamento.

2. Lancia Fulvia Coupé: eleganza e prestigio rallistico

La Lancia Fulvia Coupé degli anni '60 continua a essere un'icona dell'automobilismo italiano, grazie al suo design senza tempo creato da Piero Castagnero e alle sue imprese sportive. Con prezzi accessibili e un valore in crescita, rappresenta un'ottima scelta per gli appassionati di auto storiche.

Anni '70 e '80: tra lusso e potenza

3. Mercedes R107: un mito che attraversa i decenni

La Mercedes R107, prodotta tra il 1971 e il 1989, è sinonimo di eleganza e robustezza. Questo modello, amato per la sua linea e la costruzione duratura, si presenta come un investimento solido, con quotazioni in aumento ma ancora a portata di mano per gli appassionati.

4. Fiat 130 Coupé: un concentrato di raffinatezza italiana

La Fiat 130 Coupé, con i suoi interni di velluto e il potente motore V6, incarna la potenza elegante del Made in Italy. Considerata una "potenza brutale in abito Armani", promette un notevole potenziale di valorizzazione.

5. Land Rover Range Rover 3.9 EFi: un fuoristrada d'epoca di culto

La Range Rover 3.9 EFi degli anni '80 si distingue per le sue linee uniche e la robustezza fuoristradistica. Nonostante molti esemplari siano stati perduti, l'interesse rimane alto, supportato da una comunità di appassionati dedicata.

Le auto mitologiche degli anni '90

6. Alfa Romeo Coupé GTV e Spider 916: bellezza e prestazioni

Le Alfa Romeo degli anni '90, come la Coupé GTV e la Spider 916, rappresentano l'eleganza sportiva italiana. Con prezzi ancora contenuti ma in ascesa, sono perfette per chi cerca un investimento accessibile in auto con potenziale di crescita.

7. Audi TT Serie 1: un design rivoluzionario

L'Audi TT Serie 1 ha segnato la fine degli anni '90 con il suo stile audace e le prestazioni meccaniche solide. Oggi rappresenta un'opportunità di investimento interessante grazie al suo rapporto qualità/prezzo vantaggioso.

8. Fiat Barchetta: un icona italiana accessibile

La Fiat Barchetta è un altro esempio di design italiano che mantiene un fascino particolare, con un mercato dell'usato che offre opportunità a cifre ragionevoli e la promessa di una facile manutenzione.

Le auto d'epoca degli anni duemila

9. Mercedes SL R 230: tecnologia e design avanzati

La Mercedes SL R 230, con il suo innovativo tetto snodabile di metallo, combina il comfort moderno con un design accattivante. Le prime serie sono già considerate di interesse storico, con valori in crescita e una particolare attenzione ai modelli con motori AMG.

L'investimento in auto d'epoca si conferma una scelta appassionante e potenzialmente remunerativa. I modelli citati rappresentano un'ottima partenza per chi desidera avventurarsi nel mondo dei veicoli storici, combinando il piacere della guida con l'opportunità di un investimento solido.

Con il mercato in continua evoluzione, la selezione di un modello richiede una buona conoscenza del settore e, talvolta, un pizzico di fortuna per scovare le migliori occasioni.

