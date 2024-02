Come investire 5.000 euro nel 2024: metodi, tecniche e migliori soluzioni per guadagnare

Se hai una piccola somma di denaro da investire, per esempio 5.000 euro, devi conoscere i metodi e le alternative per far fruttare i risparmi: ecco alcuni consigli utili.

Ci sono diversi motivi per cui investire: se hai a disposizione una piccola somma di denaro e intendi proteggerla dall'inflazione, o magari farla fruttare nel tempo, la soluzione migliore è investirla in titoli di Stato, buoni postali, criptovalute oppure in Borsa. Se sei alle prime armi, potrebbe essere utile affidarsi a un intermediario autorizzato che possa consigliare dove investire e come diversificare il capitale.

Ecco alcuni consigli e metodi su come investire 5.000 euro nel 2024 senza rischi: ricorda che devi valutare diversi fattori prima di effettuare un investimento e che un margine di rischio, seppur minimo, c'è sempre.

Come investire 5000 euro nel 2024 senza rischi

La prima cosa da fare quando si intende investire 5000 euro nel 2024 è capire quanto denaro liquido si ha a disposizione sul conto: considerando che i 5000 euro investiti dovranno rimanere fermi per anni, bisogna avere a disposizione altra liquidità per le spese quotidiano o per eventuali imprevisti.

Se è la prima volta che ti affacci al mercato degli investimenti e stai cercando delle soluzioni sicure e a basso rischio (leggi anche: come iniziare a investire), puoi adottare alcuni accorgimenti:

• diversifica il portafoglio , cioè acquista titoli di diverse tipologie e magari con importi diversi per avere un bilanciamento da un lato o dall'altro;

• evita gli investimenti in prodotti rischiosi o titoli di cui non comprendi le caratteristiche;

• investi anche nella tua formazione, soprattutto se sei alle prime armi cerca un intermediario che possa aiutarti a comprendere il funzionamento dei mercati.

Dove investire 5000 euro nel 2024

Ci sono diversi modi per investire 5000 euro nel 2024 in modo sicuro e minimizzando i rischi: vediamo i principali.

Titoli di Stato italiani

L'investimento in titoli di Stato italiani è una soluzione relativamente rischiosa, collegata al rischio di default di uno Stato, in questo caso l'Italia.

I guadagni che si possono ottenere investendo in titoli di Stato non sono troppo elevati, ma consentono comunque di ottenere una buona rendita: tendenzialmente più è lunga la scadenza, maggiore è il rendimento.

I BTP italiani, inoltre, godono di vantaggi fiscali: agli investitori si applicherà un'imposta sostitutiva sui rendimenti da interessi del 12,6%. Per scoprire i 5 migliori BTP da comprare oggi consigliamo la lettura del nostro approfondimento dedicato.

Buoni fruttiferi postali e conti deposito

I buoni fruttiferi postali sono dei prodotti emessi da Cassa depositi e prestiti e collocati da Poste Italiane: seppure il loro rendimento non sia particolarmente elevato, sono una soluzione ottimale per un investimento a basso rischio.

Anche in questo caso, investendo i buoni fruttiferi postali si può godere di una tassazione agevolata del 12,6%. Le sottoscrizioni partono da un minimo di 50 euro.

Al momento il miglior buono postale su cui investire 5000 euro è il buono dedicato ai minori.

Investendo i propri risparmi in un conto deposito, invece, si decide di parcheggiare il denaro in un conto che può essere libero o vincolato: nel primo caso, c'è la possibilità di effettuare prelievi o versamenti; mentre nel secondo caso i soldi versati non si possono recuperare sino alla scadenza dei termini (salvo situazioni di emergenza economica o sanitaria).

ETF e fondi di investimento

Ci sono poi le criptovalute, gli ETF e i fondi di investimento come forma alternativa per far fruttare il denaro: in questo caso, però, è bene affidarsi a un intermediario esperto o un consulente che possa fornire consigli e metodi per investire in sicurezza.

Queste alternative di investimento sono un ottimo modo per diversificare il portafoglio e ridurre il rischio.

Investire 5000 euro in Borsa: consigli e metodi

Se hai intenzione di investire in Borsa, e hai qualche esperienza avanzata sul tema. puoi iniziare scegliendo la piattaforma o il broker a cui affidarti.

Successivamente occorre effettuare una selezione dei titoli con cui si intende operare: a questo punto entrano in gioco diversi fattori, quali i propri obiettivi, il capitale a disposizione e un minimo di esperienza per cogliere i titoli migliori su cui puntare.