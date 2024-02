Investire 50.000 euro: quanto si guadagna con Btp, buoni fruttiferi postali e altri titoli

Se hai messo da parte dei risparmi e hai intenzione di investire 50.000 euro in titoli di Stato, devi conoscere quanto si guadagna con ciascuna tipologia di investimento: dai Btp ai buoni fruttiferi postali, fino ai conti deposito.

Vediamo qual è il metodo più conveniente per far fruttare il denaro e come investire 50.000 euro per guadagnare un buon compenso.

Come investire 50.000 euro senza rischi e quanto si guadagna

Esistono diversi modi, o meglio diverse possibilità, per investire 50.000 euro senza rischi:

• Buoni fruttiferi postali , che offrono un tasso di interesse fisso e sono garantiti dallo Stato italiano;

• Titoli di Stato , che assicurano un rendimento fisso e la sicurezza di un capitale garantito;

• Conti deposito, garantiscono un tasso fisso e un elevato livello di sicurezza.

Mentre i buoni fruttiferi postali e i conti deposito offrono tassi di interesse non troppo elevati, i Btp potrebbero essere una soluzione interessante, anche per i piccoli risparmiatori.

Per scoprire quanto si guadagna a investire 50.000 euro bisogna considerare la modalità di investimento scelta e il tasso di interesse rispettivamente corrisposto:

• per un investimento a breve termine (3 anni) si possono ottenere 1.452 euro , al netto di tasse e inflazione;

• per un investimento a lungo termine (20 anni) si riescono a guadagnare 22.811 euro complessivi.

Su cosa investire 40.000 euro

Se vuoi investire 40.000 euro o 50.000 euro nel 2024 puoi optare per titoli di Stato, buoni fruttiferi o conti deposito, ma anche criptovalute o EFT.

Un'altra possibilità è quella di sfruttare i crowdfunding per differenziare il portafoglio e ridurre il rischio dei tuoi investimenti.

Dove mettere i soldi per farli fruttare

Abbiamo visto, in un articolo dedicato, quanti soldi tenere sul conto corrente per non pagare le tasse, ma un'altra domanda interessante riguarda la destinazione dei risparmi: dove mettere i soldi per farli fruttare?

Allo stato attuale, gli interessi sul conto corrente non sono particolarmente elevati e ciò significa che la destinazione migliore sono piccoli investimenti per piccoli risparmiatori.

Con una piccola somma di denaro, per esempio, è possibile aprire un conto deposito e lasciare fermi i propri risparmi per farli fruttare negli anni: seppure il guadagno sia minimo, questi soldi saranno comunque protetti dall'inflazione e dai prelievi delle Banche.

Cosa rende il 4% netto?

In alternativa, ci sono dei titoli interessanti che rendono fino al 4% nel 2024: parliamo, ad esempio, dei Titoli di Stato a breve scadenza.

Nell’asta del 26 gennaio 2024, infatti, i BOT con scadenza 6 mesi si sono aggiudicati il rendimento lordo annuo del 3,77%, mentre i BOT con scadenza 1 anno collocati in asta il 9 gennaio 2024 hanno offerto un rendimento annuo lordo del 3,44%.

Bisogna considerare che anche i T-bills statunitensi offrono rendimenti interessanti nel 2024: quelli con scadenza a 1 anno, per esempio, offrono un rendimento al 4,8%. Tuttavia, è bene ricordare che i titoli di Stato Usa NON sono un investimento sicuro per i correntisti europei.