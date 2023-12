BTP: ecco tutte le caratteristiche dell'asta del 13 dicembre 2023

Confermata l'asta di BTP in calendario per Mercoledì 13 dicembre 2023. Nella nota del MEF si leggono le specifiche dei due titoli a 3 e 7 anni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato tutti i dettagli e le caratteristiche dell'asta di Titoli di Stato, e il relativo calendario, programmata per mercoledì 13 dicembre 2013. Secondo quanto comunicato dal MEF saranno collocati titoli per oltre 6 miliardi di Euro, distribuiti tra BTP con scadenza a 3 e 7 anni. Tutti i titoli collocati, si legge nella nota, sono ancora in corso di emissione.

Calendario per le operazioni di sottoscrizione

Il comunicato stampa del MEF in merito all'emissione dei BTPT, segue il calendario istituzionale per le emissioni del 2023 e per l'emissione di BTP del 13, il MEF fissa i seguenti termini istituzionali.

Martedì 12 dicembre 2023, scadrà il termine per le presentazioni da parte del pubblico.

Mercoledì 13 dicembre 2023, scadrà il termine per la presentazione delle domande in asta. Il termine è fissato alle ore 11:00.

Giovedì 14 dicembre 2023, sarà il termine ultimo per la presentazione delle domande per l'asta supplementare. Il MEF fissa la scadenza supplementare alle ore 15:30.

Venerdì 15 novembre 2023, sarà pubblicato il regolamento dei BTP collocati.

Per entrambi i titoli all'asta, il MEF ha specificato che, l'asta supplementare, sarà fissata nella misura del 20% dell'ammontare nominale, per un ammontare massimo di 1,2 miliardi di euro.

BTP settembre 2026

Il primo titolo, in ordine di scadenza, che verrà collocato all'asta Mercoledì 13 dicembre, è un BTP triennale, con scadenza al 15 luglio 2026. Il titolo, in corso di emissione da Luglio 2023 con ISIN IT0005556011 prevede una cedola annuale al 3,85%.

Per questo titolo il MEF ha stimato un importo minimo di collocazione di circa 2,5 miliardi di euro ed un importo massimo di 3 miliardi di euro, oltre ad un asta supplementare per un valore massimo del 20% dell'importo nominale, vale a dire 600 milioni di euro.

Il BTP fissa il pagamento della prima cedola al 15 marzo 2024.

BTP novembre 2030

Il secondo titolo, in ordine di scadenza, che verrà collocato all'asta Mercoledì 13 dicembre, è un BTP settennale, con scadenza al 15 novembre 2030. Il titolo, in corso di emissione da Luglio settembre 2023 con ISIN IT0005564888 prevede una cedola annuale al 4%, pagata semestralmente.

Per questo titolo il MEF ha stimato un importo minimo di collocazione di circa 2,5 miliardi di euro ed un importo massimo di 3 miliardi di euro, oltre ad un asta supplementare per un valore massimo del 20% dell'importo nominale, vale a dire 600 milioni di euro.

Specifiche dell'asta

L'asta di BTP in calendario per il 13 dicembre sarà eseguita secondo il meccanismo dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di intervalli di emissione prefissati.

Tali intervalli, per entrambi i titoli prevedono un minimo di 2,5 miliardi ed un massimo di 3 miliardi.

Il MEF precisa che, il prezzo di aggiudicazione sarà determinato, con l'esclusione delle offerte non ritenute convenienti. Pertanto, il ministero fissa il numero massimo di offerte, presentabili da ogni operatore, a 5 per titolo. Ogni offerta dovrà indicare un prezzo diverso ed un importo minimo di 500.000 euro.

L'asta, si legge nella nota informativa del MEF, è riservata esclusivamente agli operatori specializzati e aspiranti operatori specializzati in titoli di stato.