Libretto postale di Poste Italiane, ecco cosa si può fare con questi strumenti di deposito

La crisi economica non sembra abbandonarci: in periodo di forte incertezza come quello che stiamo vivendo è molto difficile mettere da parte qualche soldo.

Secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia solo il 37% degli italiani è riuscito a mettere da parte qualche soldo, cioè l’8% delle entrate mensili e di questi solo il 35% ha deciso di investire i propri risparmi.

Tra gli strumenti più gettonati, oltre ai conti deposito anche i buoni fruttiferi postali e i nuovi libretti postali Smart.

Si tratta di una valida alternativa per i piccoli risparmiatori che hanno una bassissima propensione al rischio e che non vedono di buon occhio gli investimenti più rischiosi.

Il libretto postali sono posti in essere dal 1875 e sono ad oggi gli strumenti più sottoscritti del gruppo.

Ma cosa si può fare con questi nuovi libretti smart? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Libretto postale di Poste Italiane, ecco cosa si può fare

Lo sappiamo, oggi in circolazione si trovano numerose soluzioni di investimento di lungo e breve periodo, per i piccoli risparmiatori.

Tra le tante offerte proposte ci sono molte soluzioni offerte dal Gruppo Italiano Poste Italiane: tra le più usate ci sono i libretti postali Smart.

Questi sono emessi da Poste Italiane e danno la possibilità di investire senza correre troppi rischi.

Come usare il libretto postale online?

Il libretto Postale Smart è l’evoluzione dello storico libretto postale cartaceo. Questo permette di gestire i propri risparmi online o presso sportelli ATM.

L’altra caratteristica è quella che grazie a questo strumento si può trasferire il proprio denaro presente sul conto corrente bancario direttamente sul libretto attraverso un semplice bonifico.

Il libretto Smart offre meno servizi rispetto ad un normale conto ma permette di svolgere molteplici operazione direttamente online.

Grazie al libretto si possono:

• sottoscrivere Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati online;

• gestire i propri risparmi da smartphone/Pc;

• effettuare bonifici bancari e postali;

si possono inoltre effettuare versamenti presso gli uffici postali, prelevare i contanti presso gli ATM Postamat, verificare il saldo ed eventuali movimenti effettuati sul libretto, autorizzare eventuali girofondi.

Quanti soldi si possono tenere in un libretto postale?

Sono molti coloro che si chiedono se esiste un limite massimo di deposito per i libretti postali. Ma nella realtà è possibile mettere sul libretto tutto il denaro che si vuole.

L’unica cosa a cui prestare attenzione è la cifra massima garantita dallo stato è di 100.000 euro. Pertanto qualora si decidesse di depositare 130.000 euro, 100.000 sono garantiti mentre i 30.000 euro non sono assicurati.

Come trasferire soldi da un libretto postale a un conto bancario?

Se si desidera spostare i soldi dal libretto Smart al conto corrente bancario basta seguire alcuni semplici passaggi.

La prima cosa da fare è accedere all’account del libretto Smart, selezionare l'opzione per "Trasferire fondi" e inserire l'importo che desideri trasferire.

Una volta indicato il conto corrente bancario di destinazione del trasferimento basta procedere con la conferma e si procede con l'operazione.

Quanto rendono 10.000 euro in Posta?

Simulando un accantonamento su libretto postale Smart a seconda dell’offerta sottoscritta si riceverà un determinato interesse.

Se si ipotizza di depositare 10.000 euro con l’offerta supersmart 360 giorni con tasso annuo lordo 2,50% gli interessi netti saranno € 182,04

Con l’offerta supersmart 366 giorni il tasso annuo lordo sarà del 3,00% con interessi netti di € 222,09

Con l’offerta supersmart 364 giorni il tasso annuo lordo sarà di 3,50% e gli interessi netti saranno di € 257,69