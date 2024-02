Le novità del Paniere Istat 2024: l'elenco dei prodotti nel carrello degli italiani

L'ISTAT aggiorna il Paniere per il 2024, ecco l'elenco completo dei prodotti che entrano e quelli che escono dal paniere e come sono stati rilevati i prezzi.

L'ISTAT ha aggiornato il proprio report annuale sui prezzi al consumo (IPC) attraverso il quale viene misurata l'inflazione e il costo della vita in Italia. Secondo quanto pubblicato dall'istituto di statistica, nel 2024 ci saranno alcune novità per adeguare il paniere dei prodotti e delle spese alle abitudini delle famiglie. Nell'informativa, l'ISTAT ha evidenziato anche le metodologie e le tecniche di rilevazione utilizzate per il calcolo degli indici IPC, NIC, FOI e IPCA.

Il report ISTAT

Il 1 Febbraio 2024, l'Istat ha pubblicato l'aggiornamento per il 2024 del proprio report annuale sugli indici dei prezzi al consumo, un indice che misura l’inflazione e l’evoluzione dei consumi delle famiglie. Rispetto alle edizioni precedenti, quest'anno il report ISTAT presenta alcune novità metodologiche.

Sul piano metodologico, la novità più significativa riguarda l'utilizzo della banca dati di IVASS per l’assicurazione r.c. auto. Grazie all'utilizzo di questi dati, l'analisi ISTAT, sottolinea l'istituto, ha avuto una maggiore accuratezza nelle stime dell’indice per questo servizio. Il report ha visto anche novità significative nelle modalità di calcolo dell’indice dei beni energetici, novità rese necessarie per tener conto della transizione dal mercato tutelato al mercato libero.

Il report si focalizza su un paniere dei prodotti composto da 1.915 prodotti elementari per gli indici NIC e FOI e 1.936 per l’indice IPCA e, sottolinea l'ISTAT, vi sono numerose new entry tra i prodotti del paniere 2024 che evidenziano un cambiamento dello stile di vita degli italiani rispetto agli anni della pandemia.

Nel 2024, aumenta il peso dei servizi ricettivi e di ristorazione e dei trasporti, mentre diminuisce quello di articoli e servizi per la casa e combustibili e di abbigliamento e calzature.

L’indagine sui prezzi al consumo condotta dall'ISTAT ha visto il coinvolgimento di 31 comuni di cui 79 partecipano al calcolo degli indici per l’intero paniere dei prodotti mentre altri 12 comuni partecipano solo parzialmente. In termini di copertura territoriale, l'indagine copre circa l'83,5% della popolazione residente, inoltre, per sei regioni la copertura è totale, mentre per le altre regioni, in particolare Abruzzo, Puglia e Sardegna, è incompleta.

Aggiornamento del paniere per l'anno 2024: l'elenco dei prodotti

Come anticipato, l'ISTAT ha aggiornato il proprio paniere, con alcune new entry e alcune fuoriuscite, queste variazioni rappresentano, sottolinea l'ISTAT "i cambiamenti delle abitudini di spesa" degli italiani.

Tra i prodotti che entrano nel paniere figurano:

1. Apparecchio per deumidificazione e purificazione aria che si aggiunge agli altri prodotti del segmento Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria le cui spese sono in consistente aumento in relazione al crescente interesse per la salubrità degli ambienti domestici; 2. Lampadina smart, prodotto sempre più diffuso che integra il segmento Piccoli accessori elettrici; 3. Pavimento laminato che si aggiunge agli altri prodotti dell’aggregato Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa; 4. Pasto all you can eat servizio diventato di largo utilizzo nell’ambito del segmento Ristoranti. 5. Mele kanzi che arricchisce l’aggregato di prodotto Mele; 6. Uva vittoria all’interno dell’aggregato Uva; 7. Corso di acquagym che si aggiunge agli altri prodotti dell’aggregato Piscina; 8. Corso di calcio o calcetto e Corso di tennis o padel che ampliano la gamma di prodotti dell’aggregato Impianti e pratica sportiva; 9. Corso di formazione artistico-culturale nuovo aggregato della classe dei Servizi culturali che permette anche di coprire la sottoclasse Altri servizi culturali prevista dalla classificazione ECOICOP; 10. Piastra per capelli e Rasoio elettrico che si aggiungono agli altri prodotti dell’aggregato Apparecchi elettrici per la cura della persona; 11. Scaldaletto elettrico che arricchisce l’aggregato Altri piccoli elettrodomestici. 12. Preparati con carne macinata 13. Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati

Tra i prodotti che invece escono dal paniere vi sono:

1. E-book reader 2. Dispositivo per il tracking delle funzioni vitali 3. Tagliacapelli elettrico 4. Regolabarba elettrico

Le variazioni del paniere, come anticipato, riflettono le variazioni delle abitudini degli italiani.