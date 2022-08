Il cambio valuta è un argomento delicato per tutti coloro che stanno effettuando un viaggio all'estero, esistono dei metodi più convenienti di altri, vediamoli assieme.

Quando si parte per le vacanze estive molto spesso capita di ritrovarsi un paese estero dove la valuta locale è differente dalla nostra.

In questi casi è importante informarsi prima di partire rispetto al cambio di valuta e a quali metodi esistono per effettuarla.

Si può pensare di cambiare il denaro direttamente presso la propria banca prima di partire, oppure presso gli ATM locali.

La scelta dipende sicuramente dai tassi di cambio e dalle commissioni presenti, per questo è giusto intraprendere la scelta più vantaggiosa rispetto al paese dove siamo diretti.

All’interno dell’articolo illustreremo una guida dettagliata rispetto a tutti i metodi disponibili per cambiare valuta ed anche quali sono i cambi più vantaggiosi.

Come organizzarsi prima della partenza

Prima di partire per un viaggio all’estero è sempre importante organizzarsi per tempo su tutti gli aspetti che riguardano la nostra partenza.

Innanzitutto è importante procurarsi tutto il necessario e tra questi rientra anche il fattore economico, che comprende il problema della valuta locale.

Per questo motivo prima della partenza è corretto effettuare un breve calcolo delle spese che dovremo effettuare durante il viaggio in questo modo potremo poi prendere la decisione di effettuare o meno un cambio valuta.

Un altro passaggio importante che possiamo effettuare prima di partire per un paese estero è quello di ricaricare una carta prepagata, in questo modo potremo stare sicuri che i nostri dati non potranno essere rubati o clonati nel corso del viaggio.

Il consiglio generale è sempre e comunque quello di procurarsi già dal nostro paese del denaro contante, in modo da poter avere una cifra a nostra disposizione prima di parte.

Il vantaggio risiede anche nel fatto che il cambio presso la nostra banca italiana sarà sicuramente più conveniente rispetto a quelle che troveremo presso gli aeroporti o nei paesi stranieri.

Come funziona il cambio della valuta con i pagamenti elettronici

Negli ultimi anni sono stati incentivati ancora di più i pagamenti elettronici, con carta o bancomat.

In molti paesi esteri questi pagamenti sono la normalità, e sono stati quasi del tutto sostituiti i contanti.

Per questo quando decidiamo di effettuare un viaggio all’estero possiamo anche pensare di effettuare tutti i pagamenti con la nostra carta di credito o bancomat.

È importante seguire alcuni accorgimenti per evitare truffe o episodi spiacevoli, uno di questi è sicuramente assicurarsi di impostare un massimale alla propria carta.

Occorre anche informarsi rispetto alle commissioni sui prelievi con le proprie carte all’estero, e soprattutto se i circuiti in nostro possesso sono validi anche all’estero.

Prelevare presso gli sportelli all’estero è sempre poco vantaggioso, questo per via delle commissioni estere più elevate, soprattutto se la valuta del paese nella quale soggiorniamo è più alta rispetto all’euro.

Il consiglio finale è sicuramente quello di avere con se sia una somma in contanti che una carta abilitata alle spese estere.

Quali sono i tassi di cambio e come verificarli

Prima di partire per un viaggio è sempre opportuno verificare il tasso di cambio della valuta del paese presso la quale stiamo andando.

Sia per verificare che risulti più conveniente effettuare il cambio presso la propria banca, sia per decidere eventualmente dove effettuare i cambi valuta presso il paese straniero.

Per avere un aiuto in più esistono diverse app scaricabili direttamente sul proprio smartphone che consentono di verificare il cambio euro con altre valute in tempo reale.

In questo modo possiamo avere un idea chiara rispetto a quali saranno i costi che dovremo affrontare ed anche in quali posti è più conveniente effettuare in cambio.

Come cambiare le valute estere in Italia

Una variabile molto comune che può verificarsi quando si torna da un viaggio all’estero è che ci rimanga del denaro estero in eccesso.

Il consiglio è sicuramente quello di evitare quest’evenienza, nel caso in cui non si possibile farlo potete cambiare i soldi anche arrivati in Italia.

Nello specifico il cambio di valuta estera nel nostro paese può essere effettuato:

presso la propria filiale di banca;

presso gli uffici di cambio o negli aeroporti;

sportelli postali;

cambi di valuta online.

Il sistema più vantaggioso tra questi è sicuramente il cambio di valuta online, vi basterà accedere ad alcuni portali che trovate online e richiedere il cambio con ritiro in filiale, alcune volte senza dover nemmeno anticipare nulla.

Il nostro consiglio come sempre è quello di valutare la soluzione a voi più conveniente, bisogna fare particolare attenzione però ai centri di cambio presso gli aeroporti.

In questi centri di cambio molte volte le conversioni sono svantaggiose, aumentando i tassi di conversione fino ad un 25% in più rispetto a qualsiasi altro sportello.

Quanto costa il cambio valuta presso Poste Italiane

Abbiamo visto nello scorso paragrafo che è possibile effettuare il cambio della valuta presso gli sportelli postali.

Questo metodo potrebbe essere particolarmente comodo per tutti coloro che hanno un conto corrente presso Poste Italiane.

Le uniche problematiche di questo metodo sono che il servizio in quasi tutti gli sportelli risulta essere su prenotazione.

Bisogna infatti prenotare il proprio cambio in modo tale che la valuta venga inviata allo sportello in anticipo, inoltre non tutti gli uffici di Poste hanno il servizio di cambio valuta.

È opportuno informarsi con anticipo navigando direttamente sul sito di Poste Italiane per avere maggiori informazioni.