Non pagando le bollette, il rischio maggiore è quello del distacco delle utenze del contatore. Ciò avviene quando il fornitore di luce e gas ha inviato più solleciti al cliente per incitarlo a mettersi in regola con i pagamenti, ma senza successo.

Quello del pagamento delle bollette è un tema molto caldo e spigoloso, soprattutto nel periodo attuale. Tra gli aumenti dei generi alimentari e il caro bollette, le famiglie e le imprese sono sempre più in ginocchio.

Infatti, il motivo principale per il quale non si pagano le bollette è quello di trovarsi in un momento di difficoltà economica. Capita di non pagarle anche per dimenticanza e, in alcuni casi ancora, di non pagarle per non aver ricevuto la bolletta.

In tutte queste circostanze, però, non pagare le bollette porta sempre all’inevitabile distacco dalle utenze.

Nel testo ci concentreremo sulle bollette del gas, spiegando dopo quante bollette non pagare verrà staccato il contatore.

Quanto tempo passa prima che stacchino il gas

Non bisogna preoccuparsi troppo se non si paga in tempo una sola bolletta del gas. Il distacco dal contatore avviene dopo molto più tempo.

È la stessa legge che vieta il distacco da un giorno all’altro della fornitura di gas. L’iter da seguire, infatti, è molto più articolato.

Per prima cosa, devono arrivare gli avvisi di pagamento, ovvero sollecitazioni a regolarizzare la propria posizione e pagare quanto dovuto. L’utente, quindi, deve essere informato tempestivamente, anche degli eventuali rischi che corre se, dopo un determinato periodo di tempo, ancora non paga gli arretrati.

Pertanto, prima di mettere a bollire l’acqua della pasta e ritrovarsi i fornelli all’asciutto, deve passare un determinato periodo di tempo che andremo a vedere tra poco.

Prima di arrivarci, però, ricordiamo che ci sono molti strumenti per non dimenticarsi di pagare la bolletta o, quantomeno, per ricordare a chi in un determinato momento non ha disponibilità economiche, la scadenza da rispettare per non incorrere in possibili problemi. In questo caso, come non nominare la fattura ben dettagliata.

Ma ci sono anche altri metodi per pagare subito, ovvero farsi addebitare il costo sul conto corrente, in modo tale che il pagamento avvenga in automatico.

Come abbiamo già detto, però, in molti versano in situazioni economiche molto difficili, soprattutto nella fase storica che stiamo vivendo e hanno difficoltà a pagare non solo l’utenza del gas, ma anche della luce oppure del telefono.

Cosa dovrà fare il fornitore? In caso di mancato pagamento dovrà inviare comunicazioni e solleciti di pagamento. Qualora anche questi siano ignorati, allora potrà provvedere a staccare l’utenza.

Quanto tempo ho per pagare una bolletta del gas scaduta

Come abbiamo già detto, se non si paga la bolletta per qualche giorno dalla data di scadenza riportata sulla fattura, non ci sono problemi.

Ci si potrebbe chiedere allora: quanto tempo ho per pagare una bolletta del gas scaduta? Si può pagare entro pochi giorni dalla scadenza, ma se non si paga subito, il fornitore può inviare un sollecito di pagamento al cliente, per effettuare il pagamento entro venti giorni.

E se ancora non si paga? Ritorniamo al punto di partenza e rispondiamo alla domanda: dopo quanto tempo staccano il gas? Se l’utente non paga le bollette entro la data di scadenza riportata sulla fattura, il fornitore deve spedire una lettera raccomandata o inviare una Pec (Posta elettronica certificata), nella quale indica il termine ultimo per pagare.

Qual è il termine? Inferiore a 20 giorni, rispetto alla data della comunicazione e almeno 15 giorni dall’invio. Il termine può essere anche inferiore a 10 giorni se si calcola dalla ricevuta di consegna al cliente.

Se non si rispettano neppure questi avvisi, allora il fornitore provvederà a staccare il contatore del gas.

Quando non è possibile staccare il gas? Non si può tagliare l’utenza quando il mancato pagamento non è addebitale all’utente, per negligenza o per qualsiasi altro motivo, ma è dovuto alla mancata comunicazione del pagamento oppure dal mancato sollecito da parte dell’azienda fornitrice.

Ci sono anche altri casi, oltre a quello appena citato, in cui il gas non può essere staccato. Quali sono? Non si può tagliare l’utenza nei giorni festivi e prefestivi, durante il fine settimana (sabato e domenica), prima del trascorrere dei quaranta giorni dalla notifica di messa in mora.

Ricordiamo, infine, che le aziende fornitrici danno anche la possibilità di rateizzare il debito in più tranches, se l'utente ha difficoltà economiche.

Utente moroso e gas staccato: come fare per riallacciare l’utenza

Soffermiamoci su un ultimo aspetto. All’utente moroso che non ha provveduto a saldare i pagamenti arretrati, il fornitore ha staccato l’utenza.

Come deve fare per riallacciarlo? Prima di tutto, è necessario pagare le somme dovute. Successivamente al pagamento, entro due giorni l’utenza verrà riattivata.

Se, invece, l’utenza non era stata del tutto tagliata, ma era stata ridotta del 15%, dopo il saldo degli arretrati, la riattivazione avviene entro il giorno seguente dall’avvenuto pagamento.