Nuovo motore di ricerca ARERA: cos'è e chi può usarlo per tornare alla Maggior Tutela?

Gli italiani lo sanno molto bene: il passaggio dal mercato tutelato a quello libero ha generato non pochi disagi. In molti hanno infatti deciso di passare al mercato libero, e potrebbero voler tornare alle tutele. Non è però ben chiaro come fare. Per questo, è nato il nuovo motore di ricerca ARERA: cos’è e come funziona?

Si tratta di un vero e proprio motore di ricerca, ossia di un servizio che permette di ricercare il fornitore che, nel Comune di appartenenza, si occupa di fornire i servizi di maggior tutela.

Dati i numerosi dubbi che attualmente affliggono gli italiani che sono passati, durante i mesi appena trascorsi, al mercato libero, abbiamo creato questa piccola guida.

Scopriremo insieme cos’è il motore di ricerca ARERA, a cosa serve e quali utenti possono sfruttarlo per tornare nella Maggior Tutela.

Motore di ricerca ARERA: cos’è e come funziona

Abbiamo già anticipato che il motore di ricerca di ARERA è un vero e proprio strumento di ricerca. Lo si può trovare direttamente sul sito ufficiale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Grazie a questo strumento, si può trovare facilmente il fornitore scelto per servire un determinato Comune nella cosiddetta Maggior Tutela.

In sostanza, si potrà individuare il fornitore di energia a cui rivolgersi per rientrare nella maggior tutela, qualora si sia precedentemente sottoscritto un contratto di fornitura effettuando il passaggio al mercato libero.

Attenzione, perché chi ha già effettuato il passaggio al mercato libero ha ancora diritto a rientrare nella tutela. Tale operazione può avvenire entro e non oltre la data del 30 giugno 2024.

Chi può usare il motore di ricerca ARERA per tornare in Maggior Tutela?

Infatti, a partire dal 1° luglio 2024 gli utenti che non hanno effettuato alcun passaggio verranno introdotti nel Servizio Tutele Graduali. Nel caso di utenti vulnerabili, invece, proseguirà la Maggior Tutela.

Per chi ha effettuato il passaggio al mercato libero, invece, la situazione è ben differente. Questi utenti, infatti, resteranno nel mercato libero e non potranno fruire del Servizio Tutele Graduali.

Ma c’è ancora tempo per cambiare la situazione: basta utilizzare il motore di ricerca ARERA.

Infatti, gli utenti che hanno deciso di passare al mercato libero, come detto, hanno diritto a rientrare nel servizio di Maggior Tutela entro e non oltre la data del 30 giugno 2024.

Il motore di ricerca di ARERA è pensato proprio per questi utenti: individuando il fornitore che, per il proprio Comune, si occupa della fornitura in Maggior Tutela, si potrà richiedere di rientrare in tale servizio.

In questo modo, a partire dal 1° luglio 2024, si passerà automaticamente al Servizio a Tutele Graduali.

I costi del mercato libero

Ora che abbiamo scoperto tutto sul motore di ricerca ARERA, cos’è e chi può usarlo, cerchiamo di capire quali sono i vantaggi del rientro nella Maggior Tutela.

Purtroppo il passaggio al mercato libero, per gli utenti, si è rivelato un’arma a doppio taglio.

Sebbene inizialmente sembrasse più vantaggioso, il mercato libero si è rivelato più costoso. Lo confermano i recenti dati condivisi proprio da ARERA.

Secondo le stime dell’Autorità, infatti, chi attualmente ha in attivo un contratto nel mercato libero paga circa 0,38 euro al kWh. Chi invece non ha effettuato nessun passaggio e permane al momento nella Maggior Tutela paga 0,33 centesimi per kWh.

Potrebbe quindi essere più conveniente, quindi, anche per chi è passato al mercato libero, rientrare nella tutela.

Un’operazione che, grazie al motore di ricerca ARERA, è abbastanza semplice. Basta individuare il fornitore che opera nel proprio Comune per richiedere il rientro alla tutela, operazione che come detto deve essere effettuata entro il prossimo 30 giugno.

In caso di difficoltà nell’utilizzo del sito web di ARERA, è possibile contattare l’Autorità mediante lo sportello telefonico dedicato. Il numero da utilizzare, 800 166 65, è un numero verde, quindi gratuito sia da telefono fisso che da cellulare.