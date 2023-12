Il mercato dell’energia sembra non avere pace: il nuovo colpo di scena riguarda la scadenza del mercato tutelato della luce.

Infatti, è stato prorogato al 1° luglio il definitivo passaggio al mercato libero mentre rimane confermato lo stop al mercato tutelato per i clienti gas previsto per il 10 gennaio.

Intanto gli italiani sono sempre alla ricerca di consigli utili al fine di contrastare il caro energia.

Dallo spegnere le luci quando si esce da una stanza, all’usare gli elettrodomestici uno per volta, evitando di lasciare i dispositivi in stand by, insomma piccole accortezze che permettono di risparmiare sui consumi.

Attenzione perché c’è un altro metodo per risparmiare, quello di prestare particolare attenzione ai consumi controllandoli direttamente dal contatore.

Ma come si fa? Vediamolo insieme.

Caro energia, ecco 2 semplici mosse per controllare i consumi elettrici dal contatore

Ormai è cosa nota, le nostre abitudini incidono e non poco sul consumo di energia elettrica.

Oltre a dipendere dal tipo di contratto stipulato e dalla potenza impiegata, la cifra spesa per le utenze domestiche dipende soprattutto dalle abitudini di consumo dei clienti.

Ma è possibile consumare di meno, riducendo i costi in bolletta. Come? Basta sapere quanta energia elettrica si usa al fine di ottimizzare l’uso degli elettrodomestici.

La prima cosa da sapere è che esistono 2 unità di misura per l’elettricità:

• il Kilowatt (kW) che indica la quantità di energia elettrica erogata e consumata;

• il Kilowattora (kWh) che indica il consumo di watt per ogni ora di utilizzo della corrente elettrica.

Per conoscere il consumo di ogni elettrodomestico presente in casa va , moltiplicata la sua potenza espressa in Kilowatt per il numero di ore in cui è stato in funzione.

Cosi si ottiene il consumo in Kilowattore. Ma come si possono leggere i consumi sul contatore?

La lettura del contatore viene fatta in maniera diversa a seconda se si tratti di un contatore meccanico tradizionale o elettronico.

Nel caso in cui il contatore sia ancora quello tradizionale la lettura del consumo è molto semplici: le cifre sono quelle che appaiono sul display trasparente, senza dover premere alcun pulsante.

Nel caso in cui il contatore fosse quello di ultima generazione e perciò elettronico, la lettura va fatta cliccando sull’apposito pulsante e leggendo i dati che compaiono sul display.

Premendo il pulsante, sul display si visualizzerà in ordine:

• il numero cliente;

• la fascia oraria in atto;

• la potenza istantanea;

• la lettura dei totalizzatori di energia e potenza relativi per ogni fascia oraria.

Per procedere con la lettura pertanto si dovrà premere in sequenza il pulsante del contatore per cinque volte, finché compariranno sul display i consumi e la potenza.

Attenzione perché appariranno la lettura del periodo di fatturazione corrente e una del periodo di fatturazione precedente.

Energia, ecco i vantaggi del contatore elettronico

Grazie ai nuovi contatori elettronici numerosi sono i vantaggi per il cliente finale ma anche per il fornitore del servizio.

Il nuovo contatore per il cliente finale garantisce un controllo diretto e preciso dei consumi sapendo quanta energia si è consumata in kWh nelle varie fasce orarie e quanta potenza effettiva si sta assorbendo;

Inoltre permette di attivare o disattivare la fornitura in maniera diretta senza l'intervento a casa di un tecnico addetto ai lavori anche in caso di aumento della potenza o riduzione della potenza impiegata.

Per il fornitore di servizi, invece facilita il rapporto di fornitura consentendo la gestione da remoto. Ad esempio la lettura del contatore si effettua a distanza (telelettura) ed inoltre si riducono le immissioni di CO2 nell'ambiente.

Cosi capisci se il contatore funziona correttamente

Per verificare se il tuo contatore funziona correttamente basta tenere sotto controllo le luci rosse a sinistra del contatore elettronico.

Osservandole si capiscono molte cose dal consumo di energia elettrica e la quantità di energia elettrica che viene prelevata.

Le luci rosse indicano perciò rispettivamente il consumo di energia attiva (1000 lampeggi ogni kWh), luce in alto, e il consumo di energia reattiva, luce in basso.

Se le luci lampeggiano regolarmente e sul display appare il simbolo L1, questo significa che il contatore è attivo e funziona regolarmente.