Prezzo in continua riduzione per il pellet: rispetto alla scorsa stagione in tutta Europa il prezzo è calato. Ecco dove costa meno.

Non solo aumenti in termini di bollette: il prezzo del pellet continua la sua corsa in discesa non solo in Italia.

Arera nelle ultime settimane ha comunicato un ulteriore aumento del prezzo del gas, si è regitrato un +12% rispetto ai dati dell’ultimo trimestre per i clienti del mercato maggior tutela.

L'aumento complessivo scattato a seguito degli aumenti della spesa per la materia gas naturale e per le spese di trasporto e di gestione del contatore.

Dai dati diffusi una famiglia media spenderà perciò nell’anno scorrevole circa 1.457 euro, senza considerare le imposte.

Una situazione che preoccupa e non poco le famiglie italiane perché tali aumenti potrebbero ripercuotersi in altri settori economici, e non solo in Italia.

Al momento, però almeno per quanto riguarda il pellet l’allarme sembra rientrato, già nei primi mesi del 2023 il prezzo si è notevolmente abbassato rispetto al 2022.

In Italia anche grazie anche ai numerosi correttivi introdotti dal governo Meloni tra cui la riduzione dell’Iva al 10%, in scadenza il 31 dicembre 2023.

Dunque oggi è possibile risparmiare un sacco di soldi sull’acquisto del pellet, non soltanto in Italia.

Ma dove costa meno in Europa? Scopriamolo insieme.

Pellet, il prezzo continua a scendere: ecco dove costa meno in Europa

Gli italiani ma in generale in tutta Europa, il pellet è sempre più amato e consumato. Nonostante i rincari dello scorso anni moltissimi hanno optato per le moderne stufe a pellet.

Tali impianti, molto sicuri garantiscono un’ottima resa per gli ambienti di casa. A confermate tali scelte anche i dati diffusi da Aiel che sottolineano come in Italia tali apparecchi tra il 2009 e il 2021 hanno rappresentato il 59% delle vendite con 2.173.965 apparecchi immessi sul mercato.

Dunque nonostante i rincari dell’ultimo anno il pellet continua ad essere la scelta preferita.

Si sa, l’Italia non spicca per la produzione di pellet ma gli italiani ne usano tantissimo: si parla di circa 3,35 milioni di tonnellate contro una produzione di 450.000 tonnellate.

Per fronteggiare tale mancanza il prodotto viene importato da Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria e dalla Croazia.

Il rapporto trimestrale di Aiel, l'Associazione Italiana per le energie agroforestali ha evidenziato come rispetto allo scorso anno il prezzo in Italia si sia ribassato con un risparmio registrato a settembre 2023 di oltre il 40%.

Attualmente il costo medio in Italia si attesta intorno ai 6,19 euro a sacchetto da 15 kg, contro i 13 euro dello scorso anno. Una riduzione media di circa 5 euro.

E nel resto d’Europa, dove costa di meno il biocombustile?

Va detto che il costo del pellet varia da nazione a nazione: in linea generale, il pellet costa di meno in paesi dove viene prodotto in abbondanza come Canada, Stati Uniti e Russia.

In Europa invece il maggior produttore è la Germania con quasi due tonnellate. Qui il prezzo del pellet scende rispetto ai paesi che importano perché naturalmente sul prezzo finale influiscono i costi di trasporto e logistica.

Pellet, prezzi diversi anche tra le varie regioni italiane: ecco perchè

Lo abbiamo detto il prezzo del pellet continua a scendere: i dati Aiel parlano chiaro.

Negli ultimi mesi il prezzo medio nazionale si è attestato intorno a 6,4 €/sacco + Iva per il pellet certificato ENplus A1.

A Nord si sono registrati prezzi più bassi, quello medio registrato è di 6,23 €/sacco, mentre nelle Isole si è evidenziato un prezzo medio più alto di 6,96 €/sacco: la motivazione è sempre la stessa, maggiori costi di trasporto e logistica.

Attenzione all'imballaggio

Scendono anche i prezzi del pellet di qualità ENplus A1 venduto con consegna in autobotte.

Questa tipologia ha registrato a settembre 2023 un prezzo medio nazionale di 376 €/t, con una riduzione media di 230 €/t rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Se volete risparmiare ancora qualche euro, vi consigliamo di acquistarlo sfuso anziché confezionato in sacchi singoli. L’imballaggio, impatta sul prezzo finale e non poco.

Confezionare il pellet in sacchi da 15 o 25 kg può incidere di circa 26-30 € a tonnellata, senza pensare al costo dello smaltimento e agli inevitabili costi ambientali.