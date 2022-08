A oggi, l’aumento del gas, rispetto al periodo di riferimento compreso tra ottobre 2020 e settembre 2021, registrato è pari al 70%. Si stima dunque che la spesa mensile, solo per quanto riguarda il gas, si aggira a circa 1.700€ a famiglia nel 2022. Numeri da capogiro, per cui urgono soluzioni. Ecco le novità in materia di sconti in bolletta del gas e bonus a oggi disponibili.

Iniziamo col fornire qualche dato. A oggi, l’aumento del gas, rispetto al periodo di riferimento compreso tra ottobre 2020 e settembre 2021, registrato è pari al 70%.

Si stima dunque che la spesa mensile, solo per quanto riguarda il gas, si aggira a circa 1.700€ a famiglia nel 2022.

Il Governo cerca di arginare i rincari, istituendo dei bonus e cercando di calmierare i prezzi della materia prima, arrivati ormai alle stelle. La novità sta nel fatto che, a partire dal 1°ottobre, tutti coloro che appartengono ancora al mercato tutelato, con tariffa trimestrale fissata in bolletta, potranno invece usufruire di una tariffa mensile.

Un modo per calmierare i prezzi e per mettersi al riparo da eventuali speculazioni che potrebbero, con grande probabilità, verificarsi.

In che modo tutto ciò si traduce in un risparmio per il consumatore?

Ecco i dettagli.

Tariffa gas mensile: come ottenere gli sconti in bolletta

La novità riguarda dunque i clienti del mercato di maggior tutela, al momento ancora disponibile fino alla fine del 2022. Nel paragrafo che segue, forniamo indicazioni su ciò che sono le differenze principali tra mercato tutelato e libero e come capire a quale si appartiene in questo momento.

Per ciò che riguarda i clienti del mercato di maggior tutela, la tariffa è aggiornata dall’Arera, autorità per l’energia a livello nazionale, nonché bloccata per tre mesi.

A partire dal 1° del mese di ottobre invece, questo sistema non esisterà più bensì si assisterà al subentro della tariffa mensile.

Quindi ogni mese, in base alle fluttuazioni del mercato, si stabilirà il prezzo del gas e il consumatore potrà monitorare al meglio il proprio stato dei consumi domestici. Ma non solo.

Infatti, nell’ipotesi, che si prospetta a breve, dell’introduzione di un tetto massimo al prezzo del gas, da stabilire a livello europeo, i clienti del mercato di maggior tutela, non dovranno aspettare mesi per veder applicata tale tariffa alle proprie fatture, bensì potranno usufruirne già dal mese entrante.

Questo passaggio si rivela ancora più importante, alla luce del fatto che, molto probabilmente, la possibilità di rimanere nel mercato tutelato slitterà ancora di un anno, fino dunque alla fine del 2023.

In questo modo, la fine del mercato tutelato del gas si allineerebbe a quella della maggior tutela anche per l’energia elettrica.

Qui a seguire, qualche informazione in più riguardante proprio la differenza tra mercato tutelato e libero e le opzioni a disposizione per il consumatore.

Mercato di maggior tutela oppure libero, con società private: differenze per la bolletta del gas

In questo articolo già pubblicato sul tema, abbiamo approfondito proprio questo aspetto riguardante le bollette, per le quali è ancora disponibile la possibilità di aderire al mercato tutelato.

Rimandiamo dunque alla lettura di tale contenuto, per ottenere le informazioni più dettagliate al riguardo. In questa sede, ci limitiamo a riportare quella che è la principale differenza tra i due sistemi di gestione della fornitura di gas.

In pratica, sia per quanto riguarda la fornitura di gas che di energia elettrica, affidarsi al servizio nazionale significa avere la garanzia di un prezzo di mercato in bolletta, così come da contratto, che prevede l’acquisto della materia prima all’ingrosso.

Tale sistema però non prevede servizi aggiuntivi, che invece sono quelli che differenziano tra loro (aumentando la concorrenza e quindi spesso offrendo soluzioni più vantaggiose) le società private del mercato libero.

Il punto è che tutti coloro che al momento appartengono ancora al sistema del mercato tutelato, prima o poi dovranno lasciarlo (a oggi la data prevista è dal 1°gennaio 2023), per cui sarà necessario scegliere a quale società privata affidarsi, per l’approvvigionamento di gas per la propria abitazione.

Sconti in bolletta del gas: quanto costa oggi utilizzarlo e i bonus da sfruttare subito

I dati che già abbiamo avuto modo di riportare in apertura di articolo parlano chiaro.

La famiglia media italiana che fino alla fine dell’inverno 2021 ha speso circa 1.000€ all’anno per la fornitura di gas a uso domestico, oggi ne spende 1.700€.

In sostanza, un esorbitante rincaro di ben il 70% per la stessa quantità di materia prima.

La corsa alla ricerca di soluzioni alternative e sconti in bolletta del gas, di cui poter usufruire, è spasmodica.

Si va dall’utilizzo dei principali bonus a disposizione, per l’installazione di sistemi energetici alternativi e provenienti da fonti rinnovabili, alla ricerca di materie prime meno costose, come potrebbero essere il pellet e la legna (anche se i loro prezzi sono già aumentati notevolmente).

Volendo fornire una panoramica delle varie agevolazioni a oggi presenti, ricordiamo:

il bonus sociale con sconto diretto in fattura, che spetta di diritto a tutti coloro che hanno un Isee inferiore a 12.000€ annui

bonus sociale per famiglie numerose, sempre finalizzato a uno sconto applicato direttamente in bolletta, per chi ha almeno quattro figli e un Isee uguale o inferiore a 20.000€

Infine ricordiamo il bonus anti-inflazione del valore di 200€, approvato dal Governo Draghi, per arginare gli aumenti dei prezzi al consumo, non solo per effetto dei rincari sulle materie prime fossili bensì anche sulla spesa alimentare.