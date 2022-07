Il cedolino paga è un documento molto importante per i lavoratori dipendenti. Ci sono alcune voci figurative che si devono necessariamente conoscere. Di quali parliamo?

Per i lavoratori dipendenti, il cedolino paga - o busta paga - è uno dei documenti più importanti. Per quale motivo? Si tratta di un prospetto, contenente molte voci figurative, che va a definire l’entità dello stipendio del lavoratore.

Il cedolino paga deve consegnato al dipendente dal datore di lavoro, nel momento in cui gli corrisponde la retribuzione mensile spettante.

Ci sono alcune voci figurative che tutti i lavoratori dipendenti dovrebbero conoscere. In questo articolo ne andiamo ad analizzare alcune; quelle che, sicuramente, ogni dipendente dovrebbe conoscere.

10 voci figurative del cedolino paga che non puoi non conoscere

Ci sono alcune voci figurative del cedolino paga che si dovrebbero necessariamente conoscere. Parliamo dell’intestazione del datore di lavoro, i dati del lavoratore, la qualifica e il livello contrattuale, le ore di lavoro contrattuali e, infine, gli elementi della retribuzione mensile del dipendente. Ne fanno parte anche l’imposta lorda, le detrazioni per lavoratori dipendenti e familiari a carico, l’imposta netta e le ritenute previdenziali.

Queste elencate sono, in linea generale, le voci fondamentali che figurano in busta paga. Iniziamo a spiegarle una per una.

Nell’intestazione del datore di lavoro figurano i suoi dati identificativi, ovvero la denominazione, il codice fiscale e la Partita Iva e l’indirizzo. Viene, poi, indicato il numero di posizione Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) del datore di lavoro e il numero di posizione Inail (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) e quelle relative alle mansioni svolte dal lavoratore.

Per quanto riguarda i dati del datore di lavoro, nel cedolino paga sono indicate le sue generalità, la data in cui è stato assunto e quella in cui è cessato il rapporto di lavoro. Quest’ultima informazione, generalmente, è indicata nell’ultima busta paga consegnata al lavoratore dipendente.

Altre due voci figurative sono la qualifica del dipendente e il livello corrispondente alle mansioni svolte e alle qualifiche del lavoratore. Il livello, sostanzialmente, rappresenta l’inquadramento contrattuale dal quale dipende il carattere economico, oltre che normativo, previsto dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).

In questo importante documenti sono, altresì, indicate le ore mensili di lavoro che ha svolto il lavoratore, in base a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro. Cos’altro? Vi ci sono anche le voci relative alle detrazioni, le ritenute previdenziali e l’imposta lorda e netta.

Le detrazioni sono quelle per familiari e figli a carico. Le ritenute previdenziali, pari al 9,19%, che il datore di lavoro trattiene al dipendente e li versa all’ente di previdenza. Poi, ci sono l’imposta lorda e netta: la prima è la tassa applicata allo stipendio a lordo delle detrazioni; la seconda, è pari all’imposta lorda meno le detrazioni.

Infine, fanno parte del cedolino gli elementi della retribuzione. Quali sono? Vi fanno parte la paga base e la contingenza, le festività, le ferie godute e quelle non godute, la tredicesima e la quattordicesima mensilità, gli scatti di anzianità e premi.

Cos'è il cedolino paga

Il cedolino paga, più comunemente chiamato con il nome busta paga, ma anche prospetto paga, oggi chiamato Libro unico del lavoro, è un prospetto che riassume tutti gli elementi che definiscono la retribuzione del lavoratore dipendente. Gli elementi non sono altro che le cosiddette voci figurative, delle quali parleremo in seguito.

In genere, i lavoratori non si curano molto di leggere tutte le voci singolarmente. L’interesse fondamentale viene catturato dalla voce che si trova in fondo a destra: la retribuzione netta.

Tuttavia, anche se è compito del commercialista o del consulente del lavoro conoscere le voci e compilarlo, è sempre una buona idea imparare a conoscere alcune voci figurative, capire cosa significano, quali sono state le ritenute applicate, le ferie godute e non godute e così via.

Dalle informazioni appena indicate, si comprende bene che questa documento non fornisce solo le informazioni relative allo stipendio lordo e netto, ma contiene anche molte altre indicazioni, come quelle fiscali e previdenziali.

Il datore di lavoro deve obbligatoriamente consegnare ai lavoratori il cedolino paga ogni mese, sia ai dipendenti che ai parasubordinati (conosciuti anche come co.co.co.).

Chi compila il cedolino paga

Per concludere, indichiamo, brevemente, da chi viene compilato, oggi chiamato Libro unico del lavoro (Lul). Generalmente, viene elaborato e compilato, per conto del datore di lavoro, da professionisti abilitati come i consulenti del lavoro abitati (iscritti all’Albo dei CDL), dai commercialisti oppure da un CAF. Può essere anche compilato direttamente dall'azienda, che si avvale di personale qualificato. L'autorizzazione viene sempre rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

