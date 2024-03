Cadmio nel riso, il test Altroconsumo: ecco in quali marche si trova

Altroconsumo ha recentemente condiviso i risultati di un test, che ha messo in evidenza livelli preoccupanti di cadmio nel riso: ecco in quali marche.

Tra le varie preoccupazioni che affliggono i consumatori italiani, un nuovo pericolo deve essere considerato, ogni qualvolta ci si reca a fare la spesa al supermercato. Molti dei comuni alimenti e tantissimi cibi che portiamo sulla nostra tavola, nascondono spesso dei pericoli. E, recentemente, una nota associazione al servizio dei consumatori ha condiviso un test che ha riportato livelli preoccupanti di cadmio nel riso.

Trattandosi di un alimento molto consumato, in alternativa alla pasta e per preparare le più disparate ricette, è importante conoscere i risultati del test. Il quale è stato condotto da Altroconsumo, nota organizzazione a difesa dei consumatori.

In questo approfondimento scopriremo quali sono i risultati dell’indagine che ha permesso di rilevare livelli preoccupanti di cadmio nel riso, in quali marche i livelli sono più alti e quali sono i pericoli per chi consuma questo prodotto abitualmente.

Cadmio nel riso: in quali marche?

Dopo l’allarme acqua potabile contaminata che ha coinvolto diversi Comuni della Lombardia, gli italiani dovranno considerare un nuovo pericolo, stavolta su scala nazionale.

Ci riferiamo allo spinoso problema del cadmio nel riso: secondo un recente test, infatti, sono stati rilevati livelli abbastanza elevati di metalli pesanti, tra i quali in già citato cadmio.

L’indagine, condotta dall’associazione Altroconsumo, ha rilevato anche la presenza, nelle confezioni di riso analizzate, di altre sostanze pericolose, quali ad esempio pesticidi.

La tipologia di riso più contaminata, stando ai risultati del test, è quella Carnaroli. Delle utilizzate, ben tre hanno riportato livelli di cadmio nel riso abbastanza elevati. In quali marche il cadmio superava il limite massimo consentito?

Secondo i risultati del test Altroconsumo, livelli preoccupanti di cadmio sono stati rilevati nel riso Carnaroli a marchio Pam, Conad e Mondella (MD).

Cadmio nel riso, in quali marche è stata trovata la quota minore

L’indagine di Altroconsumo, che ha permesso di individuare in quali marche sono stati rilevati preoccupanti livelli di cadmio nel riso, ha permesso inoltre di giungere anche ad altre conclusioni.

Così come sono state rilevate le marche con livelli elevati, allo stesso modo è stato possibile mettere in evidenza tutti quei marchi che non solo rispettano i limiti di sicurezza, ma che hanno addirittura ottenuto ottimi punteggi di sicurezza.

I risultati dell’analisi di Altroconsumo hanno premiato il brand Le stagioni d’Italia, rivenduto presso i grandi nomi della grande distribuzione.

Il riso Carnaroli di questo brand ha infatti ottenuto il punteggio massimo al test, pari a 80/100.

Tuttavia, anche un secondo prodotto è stato segnalato tra i migliori, ottenendo lo stesso punteggio del riso Le stagioni d’Italia. Si tratta del Riso del Vo’: il Carnaroli di questo brand si è aggiudicato, allo stesso modo, un punteggio di 80/100.

Di poco si discosta il Riso Almo, che si è guadagnato il secondo gradino del podio con un punteggio di 78/100. In particolare, tale marca si è anche guadagnato l’ambito titolo di Migliore Acquisto.

Con soli due punti di differenza, infine, segue il riso Gallo Blond sul terzo gradino del podio. Con 74/100, il riso Carnaroli del noto marchio si aggiudica quindi un punteggio di tutto rispetto.

Altri marchi sicuri

Dato che il cadmio nel riso potrebbe causare danni, soprattutto a livello renale, e dar luogo a fenomeni tossici, è fondamentale scegliere tutte quelle marche sicure, ossia quelle che, nel test Altroconsumo, si sono guadagnate dei buoni punteggi.

Anche il riso Carnaroli Grandi Riso ha riportato un buon punteggio, ovvero 70/100, seguito dal riso bio Naturasì. A questo specifico prodotto è stato assegnato un buon punteggio anche grazie alla totale assenza di pesticidi all’interno del prodotto.

Infine, tra le marche che hanno riportato livelli accettabili di cadmio nel riso, rientrano Coop e Esselunga. I due brand hanno riportato rispettivamente i punteggi di 66/100 e 64/100.