Mozzarella Lidl ritirata dal mercato per rischio batteriologico: ecco il lotto da evitare

Il lotto ritirato dal mercato è stato prodotto da Granarolo Spa, nella sede di Usmate Velate in Monza-Brianza. Il Ministero della Salute ha prontamente segnalato e ritirato il prodotto. Ecco cosa è successo.

Giovedì 29 febbraio il Ministero della Salute ha pubblicato un annuncio in cui comunica il ritiro di un lotto di mozzarella venduto nei supermercati Lidl. La mozzarella interessata è della marca Merivio. Il rischio è stato causato da un errore della data di scadenza. Le date riportate sarebbero 15/03/2023 e 15/03/2025, al posto di quella corretta, il 15/03/2024. Ecco qual è il lotto della mozzarella venduta nei negozi Lidl e ritirata dal mercato.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

• Perché la mozzarella Lidl è stata ritirata dal mercato

• Il rischio batteriologico

Perché la mozzarella Lidl è stata ritirata dal mercato

L’avviso del Ministero interessa il lotto numero LN4050C, venduto in confezioni da 125 grammi. Il lotto è etichettato con la denominazione “Mozzarella 125g Merivio Ita”, identificato dal marchio IT 03 144 E.

Le autorità sanitarie hanno avvisato i consumatori di non acquistare i prodotti con il numero di lotto LN4050C.

Le mozzarelle potrebbero non essere scadute, in quanto la data di scadenza è il 15 marzo 2024. In tal caso però, la legge prevede comunque il ritiro dell'intero lotto.

Il Ministero della Salute consiglia l'eliminazione o la riconsegna in negozio del prodotto in caso fosse già stato acquistato. Questa è un'operazione di prevenzione e di cauzione. Inoltre, è previsto un rimborso del prodotto acquistato, previa esibizione dello scontrino.

Il rischio batteriologico

L'assunzione di latticini e formaggi freschi scaduti possono causare malattie per via di batteri che si sviluppano all'interno del prodotto. Il batterio principale è il Listeria monocytogenes, che può portare alla listeriosi.

I sintomi possono essere:

• febbre

• vomito

• nausea

• diarrea

• dolori addominali .

• cefalea

• confusione

In rari casi possono emergere condizioni più serie. Perciò si avvisano i consumatori di attenersi alle date di scadenza e tenersi aggiornati sulla indicazioni del Ministero della Salute.